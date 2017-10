Der Graf mit der Reitgerte gibt nicht auf Hat ein Mann mit noblem Namen eine Polizistin in Zivil bedroht? Diese leidige Frage beschäftigt die Justiz – wieder mal.

Sie hat kaum drei Minuten gedauert – die Begegnung des reitenden Grafen von S.* mit einer krankgeschriebenen Polizistin und ihrem Diensthund auf einer Lichtung bei Glaubitz im Sommer 2015. Doch die Justiz beschäftigt sich noch immer damit. Was wie eine Lappalie anmutet, hat sich zu einer handfesten, nicht enden wollenden Groteske entwickelt.

Am Montag hat sich – wieder mal – ein Gericht mit dem Vorfall vom Sommer 2015 befasst. Diesmal aber nicht das Riesaer Amtsgericht. Das hatte den 68 Jahre alten Grafen Anfang dieses Jahres zu 3 000 Euro Geldstrafe verdonnert. Nach einer zähen Verhandlung über mehrere Prozesstage urteilte die Richterin, dass der drahtige Mann mit dem kahlen Kopf und dem noblen Namen die spazierende Polizistin zum Verlassen der Lichtung genötigt hatte. Auch, indem er mit seiner Reitgerte nach ihr geschlagen hatte. Graf von S. fühlte sich zu Unrecht bestraft. Weshalb er in Berufung ging und nun die nächste Instanz, das Landgericht Dresden, den Vorfall aufrollte.

Dort vertrat der Graf wortreich seine Version: Er habe mit der Gerte seinen Hund herbeilocken und so eine Gefahr abwenden wollen. Es habe eine riskante Situation bestanden. Der Graf, seine Lebensgefährtin und eine Reitlehrerin waren seinerzeit zu Pferde unterwegs, begleitet von zwei Hunden. Der Sattel seiner Lebensgefährtin sei locker gewesen. Um nachzugurten und der unerfahrenen Reiterin wieder Halt zu geben, habe es eine gute Stelle zum Ab- und wieder Aufsteigen gebraucht. Die Bank an der Waldlichtung schien ideal. Wäre da nicht die Polizistin mit ihrem Diensthund gewesen.

Was sich beim Aufeinandertreffen von Graf und Polizistin genau abspielte, da gingen – wie schon im Riesaer Prozess – die Erinnerungen in Dresden auseinander. Nicht nur, was den Reitgerten-Einsatz betrifft. Die zwei Begleiterinnen erinnerten sich an beleidigende Worte und einen äußert scharfen Ton des Grafen gegenüber der Polizistin. Jene wiederum fühlte sich vom Auftreten des Mannes gar nicht unbedingt beleidigt. Die Polizistin wollte seinerzeit mit dem barsch auftretenden Grafen geredet und ihm angeboten haben, dass man die Sache doch durch ein Ausweichmanöver regeln könne. Der Graf und seine Begleiterinnen erinnern sich dagegen an eine wortlose, in Schockstarre verfallene Frau.

Wenn die Polizistin schockiert war, währte das nur kurz. Denn die Nünchritzerin hatte sich nach dem Vorfall recht schnell telefonisch über ihre Polizeidienststelle erkundigt, woher die Reiter gekommen waren. Wie sich zeigte, vom Reiterhof Roda. Die Polizistin kontaktierte daraufhin dessen Chef. Der habe sie gebeten auf eine Anzeige zu verzichten, sagt sie. Was sie auch getan hätte, hätte der Graf sich bei ihr entschuldigt. Dafür habe sie damals eine Fünf-Tage-Frist eingeräumt. Allerdings nicht dem Grafen direkt gegenüber, sondern gegenüber dem Reiterhof-Chef. Ein Über-Bande-Spielen, das den Verteidiger des Grafen verwunderte.

Der Vorsitzende der Dresdner Strafkammer signalisierte, den Prozess nach dreistündiger Beweisaufnahme gegen eine Geldauflage einstellen zu wollen. Etwas Ähnliches war auch schon im Riesaer Amtsgericht versucht, aber vom Grafen abgelehnt worden. In Dresden wies auch die Staatsanwältin den richterlichen Vorschlag zurück. Unangemessen angemessen angesichts der Prozesssituation, meinte sie.

Also wird sich die Justiz weiter mit der Sache befassen. In die Reihe der Zeugen wird sich nun der Reiterhof-Chef einreihen. Mitte kommender Woche wird der Prozess fortgesetzt.

*Name ist der Redaktion bekannt.

