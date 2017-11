Der Golfball rollt zur nächsten Generation Mit der zehnten Ausgabe zieht sich der Veranstalter Ümit Coban zurück und überlässt das Parkett hoffnungsvollem Nachwuchs.

Ümit Coban (l.) und seine Frau Cäcilia haben dem Dresdner Golfball den richtigen Dreh gegeben. Nun nimmt ihr Sohn Ümit jr. den Takt auf. © René Meinig

Es klingt fast entschuldigend: „Wir haben versucht, ein bisschen auf Hochglanz zu machen“, sagt Ümit Coban in seiner lockeren Art und weist zur Begrüßung die Gäste des 10. Dresdner Golfballs auf das aktuelle Ballmagazin hin. Dabei hat der gesamte Abend Hochglanz, vom Brillant am Damenhals bis zum Ambiente, Buffet und Jubiläumsprogramm.

Seit zehn Jahren organisieren Ümit Coban und seine Frau Cäcilia den Ball. Aus einer Laune und purer Feierfreude heraus hatte ursprünglich der Ullersdorfer Golfer zusammen mit seinem Sportsfreund Andreas Escher vom Golfclub Elbflorenz die Idee eines Balles geboren. Drei Jahre später übernahm Familie Coban die Planung komplett. Nach der ersten Dekade übergeben Cobans nun an die nächste Generation: „Mein Sohn Ümit junior ist künftig Veranstalter des Dresdner Golfballs“, verkündet der Senior von der Bühne aus. „Und ich hoffe, dass Mama und Papa auch weiterhin zum Ball kommen dürfen“, wünscht er sich zum Abschied. Jahr für Jahr mehr als 400 Gästen einen perfekten Tanzabend zu präsentieren, ist eine Leistung, die zu diesem Jubiläum mit viel Applaus für die Gründer und Macher gewürdigt wird. Zumal sich Ümit Coban als Immobilienmakler das Management einer so großen Veranstaltung autodidaktisch angeeignet hat. Sein Sohn kann nun mit den Erfahrungen und Lehrgeldern seiner Eltern an die Vorbereitung des elften Golfballes gehen.

Tanzten in den Anfangsjahren die Golfclubmitglieder weitgehend unter sich, finden sich nun viele Gesichter auch der nicht golfenden Dresdner Gesellschaft auf dem Parkett des festlich geschmückten Saales. Dem Raum im eigentlich nüchternen Internationalen Congresscenter mit Illumination und Dekoration etwas Edles zu geben, braucht gutes Geschick.

Die Designerin Dorothea Michalk präsentiert mit ihren Models 50 Kreationen ihrer neuen Kollektion und zeigt nicht nur Abendkleider, sondern auch Alltagsmode. Die Hip-Hopperin und Trainerin Dörte Freitag gestaltet mit ihrem Tanzstudio das Programm mit, beansprucht dafür die Tanzfläche aber nicht zu lange. Schließlich bestehen echte Golfballer darauf, nicht nur mit Champagnerglas herumzustehen, sondern ausgiebig zu tanzen. So muss Ümit Coban seinen freundlichen Befehl nicht wiederholen: „Und jetzt alles auf die Tanzfläche!“

