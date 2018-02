Der Goldschatz im Schloss Lauenstein

Da es in diesem Jahr wenig Korn zu mahlen gab, konnte der Müller die Miete an den Landgrafen nicht bezahlen. Doch auf dem Dach der Mühle ist ein Goldschatz verborgen, von dem nur der Zauberer Karfunkel und der Teufel Fitzliputzli wissen. Ob es Kasper gelingt, dem Müller zu helfen? „Der Goldschatz in der Mühle“ heißt das Stück, das die Puppenbühne Jens Hellwig aus Radebeul am Mittwoch, dem 21. Februar, aufführt. Die Vorstellung beginnt 11 Uhr im Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein. Der Eintritt kostet sechs Euro, Kinder zahlen vier Euro; geeignet ist das Puppentheater für Kinder ab vier Jahre. Die Aufführung dauert circa 50 Minuten. Wer Interesse hat, sollte sich am Vortag anmelden unter 035054 25402 oder per E-Mail unter info@schloss-lauenstein.de Foto: PR

