Der Goethe ein Denkmal setzte Johann Gottlob von Quandt war ein großer Goethe-Verehrer und Kunstliebhaber. Er lebte auch in Elbersdorf. Am Sonntag wäre er 230 Jahre alt geworden.

Mit dem Belvedere in Elbersdorf hat Quandt seinem großen Vorbild ein Denkmal gesetzt. © Archivfoto: Heike Wendt

Er schuf das erste Goethe-Denkmal und scharrte Dichter und Denker um sich: Johann Gottlob von Quandt. Am 9. April jährt sich zum 230. Mal der Geburtstag des einflussreichen Kunstmäzens.

Quandt erblickte 1787 in Leipzig das Licht der Welt. Es war der Tabakhandel, der seine Familie reich gemacht hatte, und dessen Vermögen jetzt an ihn überging. Wie in solchen Kreisen üblich, wurde er privat unterrichtet. Sein Lehrer, der Schriftsteller und Musiker Friedrich Rochlitz, war ein enger Freund Johann Wolfgang von Goethes. Er verehrte Goethe und dessen Werke. Eine Leidenschaft, die sich auf Quandt übertrug. 1819 heiratete Quandt Bianca, die Witwe des geheimen Kriegsrates von Low. Im gleichen Jahr fuhren beide nach Rom. Sein dortiges Quartier wurde für acht Monate zum Treffpunkt der deutschen Künstler, darunter Overbeck, Vogel von Vogelstein, Seidel und Schnorr von Carolsfeld. Auf dem Rückweg legten die Quandts einen Stopp in Weimar ein, wo er bei Goethe eingeführt wurde. Es war das erste von insgesamt drei Treffen mit ihm.

1820 erhob der sächsische König Johann Gottlob von Quandt in den Adelsstand. Dieser lebte inzwischen in Dresden und widmete sich ganz der Förderung der Kunst. Er unterstützte junge Künstler, sprach ihnen Mut zu und machte sein Heim sowie seine Sammlungen zum Treffpunkt eines großen Künstlerkreises. 1828, zum 300. Todestag von Albrecht Dürer, wurde der Sächsische Kunstverein aus der Taufe gehoben und Quandt zum Vorsitzenden gewählt. Doch dieser wollte auch praktisch tätig sein.

So kaufte er 1830 das Rittergut in Dittersbach und widmete sich dort der Feldwirtschaft und der Tierzucht. Quandt gestaltete den Schlosspark zu einem Landschaftsgarten um. Außerdem legte er entlang des Schulwitzbaches einen Kulturpfad an – das heutige Lieblingstal. An Quandt erinnert zudem das Belvedere auf der Schönen Höhe in Elbersdorf. Dessen Bau begann 1831 mit der Grundsteinlegung, bei der auch ein Brief Goethes beigegeben wurde. Die Pläne lieferte Joseph Thürmer, den Quandt in Italien kennengelernt hatte. Natürlich wurde auch Goethe über das Baugeschehen informiert. Er dankte mit den Worten „Ich kann nicht aussprechen, wie angenehm mir diese beiden Bilder sind, die mit so viel Sorgfalt, Klarheit und Reinlichkeit gar löblich ausgeführt sind.“ Das Belvedere war noch nicht fertig, da starb in Weimar Quandts großes Idol.

Verein voller Enthusiasten

Ein Schicksalsschlag, der sich auf den Bau am Belvedere auswirkte. Denn Quandt beschloss, den kleinen Saal des Schlösschens mit Fresken zu Goetheschen Balladen zu gestalten. Er gewann dafür den Maler und späteren Professor der Dresdner Kunstakademie, Carl Gottlieb Peschel. Er malte die großformatigen Fresken zu „Der Sänger“, „Der Fischer“, „Der Erlkönig“, „Der König in Thule“ und andere. Peschel, der seine ersten Erfahrungen mit der Freskomalerei in Rom machte, konnte damit der Zeit der Romantik zu besonderem Glanz verhelfen. Außerdem schuf Quandt dadurch das erste Goethedenkmal.

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg arg lädiert, konnte der Saal durch das Engagement des Dittersbacher Quandtvereins und die Denkmalpflege restauriert werden. Von der Gestaltung des Lieblingstales kündete in den Jahren der Wende nur noch ein Stumpf von der einstigen Hubertuskapelle. Ein Kreis von engagierten Mitstreitern um den jetzigen Vorsitzenden des Quandtvereins, Peter Große, zeigte sich in der Lage, die Kapelle und die König-Anton-Büste sowie die Verfassungssäule zu restaurieren bzw. neu zu schaffen. Eine schöne Ehrung für einen Mann, der sich auf seinem Grab nur einen Apfelbaum wünschte. Er verstarb am 19. Juni 1859 in Dresden.

Führungen im Belvedere Schöne Höhe von Ostern bis Anfang Oktober sonntags, von 13 bis 17 Uhr. Anmeldungen unter Telefon 035026 91046 oder 035026 97528.

zur Startseite