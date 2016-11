Der Görlitzer Landrat gibt sein Wort Bernd Lange versichert, Frauen gegen häusliche Gewalt zu schützen – mit Hilfe einer Schutzwohnung in Zittau. Zweifel aber bleiben.

In Frauenschutzhäusern sind auch Vorkehrungen für Kinder getroffen, die dort mit unterkommen müssen. © Archiv/pawel sosnowski/80studio.net

Der Gesundheitsausschuss hat entschieden. Der Zittauer Verein „Soziale Projekte Zittau“ wird ab 1. Januar eine Frauenschutzwohnung in Zittau einrichten. Bislang war der Verein als Betreiber des Kinder- und Familienzentrums „Domino“ in Zittau bekannt.

Und doch bleiben zumindest für die Opposition von der Linkspartei so viele Fragen offen, die Kreisrat Jens Hentschel-Thöricht auch in einer Pressemitteilung öffentlich machte. Wie kann die bisherige Qualität beim Gewaltschutz für Frauen und Kinder gesichert werden? Hat der neue Betreiber genügend Erfahrungen und Fachpersonal? Wie wird die Betreuung von Frauen und Kindern in der Stadt Görlitz und im Nordgebiet des Landkreises gewährleistet? Werden die vom Kreis zugesagten Mittel ausreichen? Werden die vom Freistaat zur Verfügung stehenden Gelder auch vor Ort ankommen? Thöricht und seine Fraktionskollegin Heidemarie Knoop hatten einen Teil dieser Fragen bereits am Montagnachmittag im Ausschuss gestellt. Bis es Landrat Bernd Lange (CDU) zu viel wurde und er klarstellte: „Ich stehe für diese Lösung gerade.“ Anschließend stimmte der Ausschuss einstimmig für diese Lösung, nur die Kreisräte von Linkspartei und AfD enthielten sich der Stimme.

Diese Lösung ist seit Wochen umstritten. Spätestens Ende September kam der Kreis in die Bredouille, weil die beiden bisherigen Anbieter zu den angebotenen Konditionen die Frauenschutzwohnungen nicht weiter betreiben wollten. Die neuerlich absehbaren Kürzungen machten die Angebote in Görlitz und Zittau zunichte, hieß es sowohl von der Görlitzer Stiftung Diakonie-Sozialwerk Lausitz als auch von der Hillerschen Villa. Als sich abzeichnete, dass sie nicht mehr diese Aufgabe wahrnehmen werden, startete der Kreis im Oktober ein Interessenbekundungsverfahren.

Dabei können sich Organisatoren oder Vereine bewerben, diese Aufgabe für den Landkreis wahrzunehmen. Nur ein einziger Verein meldete sich: der „Verein Soziale Projekte Zittau“. Dessen Vorsitzender, Lutz Casall, räumte aber vor dem Gesundheitsausschuss am Montag ein, dass er gut damit leben könne, wenn es einfach so weitergehen würde wie bislang. Da das aber nicht der Fall ist, bewarb er sich. Die Vorstellungen des Kreises über die Finanzierung der Frauenschutzwohnungen fördere aus seiner Sicht jedoch nicht die fachliche und Trägersicherheit. Mit anderen Worten: Das Risiko liegt eindeutig auf Seiten seines Vereins. Trotzdem habe er sich zur Bewerbung entschlossen, weil er ein solches „Angebot für elementar“ halte. Nicht selten hätten sich Frauen aus Angst vor Gewalt des Lebenspartners bei dem Zittauer Verein gemeldet. Wo sollen sie künftig hin, wenn es keine Frauenschutzwohnung im Landkreis gibt?

Die Bedingungen sind klar. Der Kreis gibt maximal 42 000 Euro im Jahr, die Betroffenen dürfen bis zu 90 Tagen in der Wohnung verweilen, der Kreis übernimmt nur die Kosten für Bezieher von Sozialleistungen, auch gilt das Prinzip der örtlichen Zuständigkeit – der Aufenthalt von Frauen aus anderen Landkreisen muss von deren Heimatbehörden finanziert werden. Zugleich verpflichtet sich der Betreiber, Fachkräfte einzusetzen. Auch soll die Wohnung rund um die Uhr erreichbar sein. Frauen aus dem Nordgebiet werden nach Zittau gefahren, im Notfall von der Polizei.

Der Görlitzer CDU-Kreisrat Michael Hannich äußerte seinen Respekt für den Zittauer Verein. „Ich finde es mutig von Ihnen“, sagte er, „denn es gleicht einem Sprung ins kalte Wasser, auch wenn das Risiko kalkulierbar ist“. Für die Linkspartei hingegen wird auf Kosten der Hilfebedürftigen und Schutzsuchenden gespart. Kreisvorsitzende Heiderose Gläß aus Lawalde forderte den Landrat auf, „endlich Frauen eine Lobby zu geben und Frauenschutz als Pflichtaufgabe zu verstehen und nicht als Einsparmöglichkeit“. In einem Jahr muss Lutz Casall dem Gesundheitsausschuss einen Bericht vorlegen, wie es gelaufen ist. Dann schlägt auch für den Landrat die Stunde der Wahrheit.

