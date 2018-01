Der Geist Lüders tut jetzt not

Siemens und Bombardier sind beides Unternehmen mit langer Tradition am Standort Görlitz, sie gehören zur Geschichte der Stadt seit deren Industrialisierung. Voller Stolz sprach man in den 1990er und frühen 2000er Jahren von den „global playern“ und Weltmarktführern hier in Görlitz. Für die Stadt und die ganze Region sind die beiden Unternehmen darüber hinaus solide Arbeitgeber, die seit Jahrzehnten Tausenden Familien eine gute Existenz sichern. Eine ersatzlose Schließung der beiden Unternehmen am Standort bedeutet somit sicher auch für die städtischen Kultureinrichtungen der Stadt Görlitz einen tiefen Einschnitt. Beide Unternehmen zählen zu den Sponsoren von Museumsprojekten. Siemensianer und Bombardier-Mitarbeiter gehörten zweifelsohne zu den Nutzern, aber auch Trägern von Kultur in der Stadt und sind Museumsbesucher sowie Freunde und Förderer unseres Hauses, deren Fehlen eine tiefe Lücke reißen würde. Als kommunale Einrichtung fürchten wir im Falle einer ersatzlosen Schließung um den Verlust vieler Besucher und Freunde, aber auch um die Folgen ausbleibender Einnahmen für den städtischen Haushalt, durch den die Görlitzer Sammlungen finanziert werden. Bei allem Verständnis für Gewinnmaximierung, Wettbewerbsfähigkeit und Zufriedenstellung der Aktionäre tragen die Unternehmen dennoch auch heute noch soziale Verantwortung für den Standort! Genau in dieser Tradition stehen Siemens und Bombardier in Görlitz, in diesem Geist hat ein Christoph Lüders in Görlitz gewirkt und den Waggonbau gegründet. Daran wollen wir die Unternehmen gerne erinnern. An der Entscheidung zur Schließung der Standorte in Görlitz hängen die Schicksale Tausender Menschen, die damit bedingungslos ihrer Perspektive beraubt würden.

Der Autor leitet das Kulturhistorische Museum Görlitz

zur Startseite