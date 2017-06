Der Geisingberg funkt wieder In den letzten Tagen hatten die Vodafone-Kunden im Osterzgebirge Probleme. Diese sind nun behoben, sagt das Unternehmen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Monteur René Wilde kletterte auf den Louisenturm, um eine neue Antenne für den Mobilfunkanbieter Vodafone zu installieren. © Egbert Kamprath Monteur René Wilde kletterte auf den Louisenturm, um eine neue Antenne für den Mobilfunkanbieter Vodafone zu installieren.

Die neue Mobilfunkantenne von Vodafone hängt etwa sechs Meter über der alten. Diese wurde nach Unternehmensangaben nur vorsorglich installiert.

Für Vodafone-Kunden aus dem Osterzgebirge fing die Woche nicht gut an. Der Griff zum Handy hat vielen keinen Spaß bereitet. Denn etliche Gespräche wurden abrupt unterbrochen. Das wiederholte sich nach SZ-Informationen auch beim zweiten und dritten Versuch. Da sich die Situation nicht änderte, wandten sich einige Leser an die SZ. Diese fragte bei Vodafone in Düsseldorf nach. Firmensprecher Volker Petendorf bestätigte, dass es Probleme gab. Nach dem Hinweis der SZ wurden alle Anlagen im Osterzgebirge untersucht.

Eine fiel den Technikern des Unternehmens auf, die auf dem Geisingberg. Hier gab es besonders häufig einen sogenannten „Cut off Call“, also Gesprächsunterbrechungen. Normalerweise liegt die Rate bei zwei Prozent. Das heißt, 98 Prozent aller Gespräche verlaufen so, wie man es sich wünscht. Nur der Anrufer beziehungsweise der Angerufene beendet das Gespräch. Beim „Cut off Call“ unterbricht die Technik das Gespräch – und das unverhofft. Bei der Station am Geisingberg lag die Rate der Unterbrechungen besonders deutlich über dem Durchschnitt. Wie hoch genau, wollte der Sprecher mit Hinweis auf die Konkurrenz nicht sagen. Vodafone schickte Techniker zur Station, die sich die Anlage genauer ansahen. „Diese wurde mehrmals hoch- und runtergefahren“, sagt Petendorf. Die Technik an sich sei in Ordnung gewesen. Allerdings seien Softwareprobleme festgestellt worden. Die habe es bereits seit Längerem gegeben, akut seien sie am Montag geworden. „Die Anlage habe es nicht mehr geschafft, ein Update herunterzuladen“, erklärt Petendorf. Die Monteure haben dies am Mittwoch vor Ort geschafft.

Außerdem wurde eine zusätzliche Antenne an den Turm montiert. Das sei aber nur vorsorglich geschehen, erklärte er. Denn die Techniker stellten fest, dass die Bäume in der unmittelbaren Nachbarschaft zur Antenne sehr hoch gewachsen waren. Diese könnten perspektivisch den Richtfunk zur nächsten Station erschweren. „In Regionen mit viel Laubwald kommt so etwas häufiger vor“, sagt Petendorf. Deshalb ist der Handyempfang im Winter meist besser als im Sommer. Da es der Naturschutz verbietet, Bäume im Sommer zu verschneiden, bauten die Techniker eine neue Antenne vorsorglich an. Nach SZ-Informationen wurde eine neue sechs Meter über der alten montiert.

Vodafone hat die Geisingberg-Anlage inzwischen getestet. Demnach sei die Rate der Unterbrechungen seit Mittwochabend wieder auf den Durchschnittswert gefallen. Das Unternehmen bedauert die Unannehmlichkeiten für die Kunden. „Ich kann mich dafür nur entschuldigen“, sagt Volker Petendorf. Zwar werden die Stationen regelmäßig auf ihre Funktionsweise überprüft. Doch diese Art Probleme seien den Technikern nicht aufgefallen. Erst nach dem Hinweis der SZ ging das Unternehmen der Sache nach.

Dass die Behebung des Problems nicht am Montag erfolgte, lag an den Anschlägen auf die Deutsche Bahn AG, von denen auch Vodafone betroffen war. „Da ist uns die Anfrage durchgerutscht. Wir hätten gern eher reagiert“, sagt Petendorf.

