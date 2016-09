Der gebremste Heimvorteil Die Monarchs dürfen erneut in Dresden in die Football-Play-offs starten. Ein großes Event wird daraus vorerst nicht.

Sören Glöckner glaubt an den Einzug ins Halbfinale. © Robert Michael

Vor Jahren undenkbar – aber mittlerweile kann man sich in der Landeshauptstadt fast daran gewöhnen. Das Football-Team der Dresden Monarchs hat in den Play-offs Heimrecht – also in der Normalrunde der zweigleisigen Bundesliga zuvor mindestens Platz zwei belegt. Denn nur den beiden ersten Teams der Nord- und Süd-Staffel ist dieses Privileg garantiert.

Das vierte Mal in Serie – also seit 2013 ununterbrochen – locken die Sachsen am kommenden Sonntag (15 Uhr) zum Play-off-Viertelfinale ins heimische Heinz-Steyer-Stadion. Das wird derzeit freilich renoviert – in, sagen wir, gemächlichem Tempo. Das wiederum schmälert die Möglichkeit, diese K.-o.-Runde zu einem richtigen Event aufzubauen. Lediglich 3 500 Zuschauer dürfen die Monarchs in die Arena reinlassen. Zur Erinnerung: Den Saisonauftakt bestritten die Dresdner im DDV-Stadion vor 6 671 Zuschauern. Interesse wäre also durchaus vorhanden. „Diese Situation ist für uns dennoch unproblematisch“, erklärt Monarchs-Präsident Sören Glöckner.

Diese Einsicht basiert auf zwei Fakten: „Wir müssten ins große Stadion gehen, um wieder größere Fanmassen anzulocken. Aber weil dieses Heimspielrecht in den Play-offs erst spät feststeht, ist das für uns nicht umsetzbar“, erklärt Glöckner einerseits. Der Verein müsste den Termin blocken, die sportliche Qualifikation voraussetzen – genauso wie die finanzielle Umsetzung. Für einen Klub mit dem Jahresetat von 350 000 Euro unmöglich. „Dafür planen wir zu konservativ“, sagt Glöckner. Das Heimspiel am Sonntag gegen die Saarland Hurricanes ist nicht im laufenden Haushalt inbegriffen. „Wir machen also ein kleines Plus“, sagt der Boss. Allerdings muss der Finalist von 2013 die Reisekosten des Viertelfinalgegners aufbringen.

Anderseits gestaltete sich auch der Andrang zu den letzten Play-off-Heimpartien übersichtlich. Im Durchschnitt 2 312 Fans besuchten die Dresdner Viertelfinals in den letzten drei Jahren. Ausbaufähig. Auch der sportliche Reiz des Gegners spielt in diesen Rechnungen eine Rolle. Die Saarland Hurricanes – Dritter der Südstaffel – gelten als lösbare Aufgabe. „Wir sind klarer Favorit und sollten diese Partie deutlich für uns gestalten“, hofft der Präsident und warnt: „Wenn wir das im Kopf zu leicht nehmen, machen wir uns das Leben schwer.“

An der Fokussierung auf das Spiel am Sonntag lässt Assistenztrainer Thomas Stantke keinen Zweifel. „Unser Chefcoach John Leijten hat uns jetzt verraten, dass er die Mannschaft im Trainingsbetrieb selten so konzentriert erlebt hat“, betont der 41-Jährige. Was auch immer das dann für die anderen Trainingswochen bedeuten mag. Sportlich zollen die Sachsen den Saarländern Respekt, mehr aber auch nicht. „Auf deren Verteidigung bin ich sehr gespannt“, sagt Stantke, „ansonsten ist da nichts, was wir nicht schon gesehen hätten.“

