Der Gast wählt zwischen Guantanamo oder Havanna Kittners haben ihre Pension Cubana in Rothenburg fertig. Zumindest den ersten Teil.

Yudilys Kittner hat in Rothenburg die Pension Cubana eröffnet und den Zimmern ein Stück Heimat gegeben. © andré schulze

Der Gast darf wählen: Entweder zieht er in Guantanamo ein oder in Havanna. Zumindest verraten dass die großen Tafeln an den Türen zu den beiden Ferienwohnungen in der Pension Cubana in Rothenburg. An einer Tür steht Yudilys Kittner. Die Inhaberin der Pension sagt, wie sie zu den Namen gekommen ist. „Wir wollen ein Stück Kuba nach Rothenburg bringen. Deshalb richten wir jedes unserer Zimmer im kubanischen Stil ein.“ Dass dabei Guantanamo nicht fehlen darf, begründet die junge Kubanerin damit, dass diese Bucht ein Teil ihres Landes ist. Auch wenn sie bekannt geworden ist durch das berüchtigte Straflager des US-Militärs und von diesem abgeschirmt ist. Dennoch bietet die Bucht eine reizvolle Naturkulisse. Das sieht der Gast in dem Wohnzimmer neben dem kerkermäßig eingerichteten Schlafzimmer. Eine Fototapete schafft die Illusion, mit dem Sofa direkt in der Bucht zu sitzen. „Es ist unser Wunsch, jedem Gast ein individuelles Stück Kuba zu zeigen“, erklärt Yudilys Kittner. Und so geht es gegenüber von Guantanamo direkt nach Havanna, der Stadt der Musik, Kultur und vieler Kneipen.

Seit Mai ist die Pension in der Görlitzer Straße geöffnet. Zu den beiden Ferienwohnungen sind auch zwei Doppelzimmer hergerichtet. Sie tragen ebenfalls Namen kubanischer Städte. Zum einen Cienfuegos. Die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz liegt in Zentral-Kuba. Mit rund 172 000 Einwohnern ist sie die sechstgrößte Stadt des Inselstaates und liegt an der drittgrößten Bucht Kubas, der Jagua-Bucht. Gleich daneben ist man zum anderen in Holguin, der drittgrößten Stadt Kubas. Die Großstadt liegt im Osten und zählt 346 195 Einwohner. Bei Kittners trennen beide Städte nur eine Wand, auf der Insel 525 Kilometer. So viel zur Heimatkunde über das Land.

Bleibt nur, eine Stadt nachzutragen: Pinar del Rio. Sie ist die Hauptstadt der westlichste Provinz Kubas und liegt zwei Autostunden von Havanna entfernt. Pinar del Rio ist zugleich die Heimatstadt von Yudilys Kittner. Von hier aus brach sie vor zehn Jahren endgültig nach ›Europa, nach Deutschland, auf und heiratetet Tino Kittner. Inzwischen gibt es eine Tochter (4) und einen Sohn (10) – und die Familie wohnt im Hof des ehemaligen Fußbodenleger-Betriebes Frenzel, im Obergeschoss ihrer Pension. Diese soll in den nächsten Jahren sich vergrößern, sagt Tino Kittner. „In den nächsten Jahren sollen noch fünf Zimmer dazu kommen“, sagt der 46-Jährige. Dazu nutzen Kittners vor allem das Winterhalbjahr. „Im Sommer bin ich mit Neiße-Tours voll eingespannt, und da wir viel selbst machen, bleibt nur das Winterhalbjahr“, erklärt Tino Kittner.

Was beide freut, ist die Tatsache, dass die Pension in den ersten beiden Monaten schon gut angenommen wird. „Vor allem an den Wochenende sind wir regelmäßig belegt“, sagt Yudilys Kittner. Die Woche über ist es noch etwas ruhig, aber mit einer breit angelegten Werbekampagne für die Pension soll sich das ändern. Tino Kittner sieht sein Hauptklientel in den Großstädten Dresden und Berlin. Dabei sind es nicht nur die Radfahrer, die mal für eine Nacht einen Halt einlegen, sondern Touristen und Urlauber, die einige Tage bleiben. In ihnen sehen Kittners ihre Hauptkundschaft.

In einem bundesweiten Ferienhauskatalog sind sie bereits gelistet. „Das Ausschlaggebende war dabei das kubanische Flair“, sagt Tino Kittner. Auch wenn sie nicht am Eingang leuchten: Vier-Sterne -Niveau bietet die Pension Cubana ihren Gästen durchaus. Dafür blinkt ein anderes Schild in der Sonne: Es ist der Hinweis darauf, dass diese Pension mit Fördergeldern aus der Integrierten Ländlichen Entwicklung ausgebaut wird. Denn „ohne finanziellen Zuschuss hätten wir das allein nicht stemmen können“, betont Tino Kittner.

