Der ganz normale Wahnsinn auf der B 156 Wegen unzähliger Baustellen zwischen Weißwasser und Bautzen brauchen Autofahrer viel Geduld. Ein Erlebnisbericht.

Rot sehen viele Kraftfahrer derzeit in Höhe der Kiesgrube Boxberg. Neben der B 156 wird dort das neue Erdkabel zur Stromversorgung für Uhyst verlegt. Die Fahrbahn ist halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch Ampeln geregelt. © Joachim Rehle

Gute Nerven braucht, wer derzeit berufsbedingt, als Urlauber oder Ausflügler auf der B 156 unterwegs ist. Von der Autobahnabfahrt der A4 in Bautzen-Ost bis Weißwasser sind es 50 Kilometer. Die sind, so man seinem Navi Glauben schenkt, in 46 Minuten zu schaffen. Das GPS-gesteuerte Gerät ermittelt die Fahrzeit in Abhängigkeit von Strecke und erlaubter Geschwindigkeit. Doch da hat die Technik die Rechnung ohne die Wirklichkeit gemacht.

Abends Retoure kommt man richtig gut durch. Aber tagsüber hin braucht man Einiges mehr an Zeit – und ein gutes Nervenkostüm. Schon wegen der 17 Stellen, an denen die Geschwindigkeit von 100 auf 70 km/h oder tiefer begrenzt ist. Ortsdurchfahrten noch gar nicht eingerechnet. Ich bin kein Raser, fahre aber gerne zügig. So treibt es mein Unbehagen in die Höhe, als am Kilometer 11,3 (ab BAB 4 Bautzen-Ost gerechnet) vor mir ein Schwerlaster mit Bagger drauf und Rundumleuchte und unmittelbar dahinter ein Tanklaster auftauchen. Überholen zwecklos. Zwischen den Lkw besteht abgesehen vom nicht allzu großen Sicherheitsabstand keine Lücke. Hinter den beiden und damit vor mir fahren zwei Kleinwagen.

Bei Kilometer 17,7 steht ein Holzkreuz am Straßenrand. So will ich nicht enden. Also zügle ich meinen Unmut und riskiere lieber nichts. Im Rückspiegel sehe ich in einer Kurve, wie die Schlange hinter mir mittlerweile auf sieben Pkw und zwei Lkw angewachsen ist. Die Kolonne fährt im Sechziger Schnitt. Bis zur ersten Bauampel.

Am Bahnübergang vor Uhyst ist die Fahrbahn voll gesperrt, der Verkehr wird über eine Behelfsstraße wechselseitig vorbei geleitet. Die Deutsche Bahn baut dort an der Elektrifizierung der Sachsenmagistrale. Neuer Schotter ist ausgebracht, das neue Gleis kann verlegt werden. Die Baustelle dauert nach Angaben aus dem Landratsamt Görlitz bis 12. Juli. Danach werden aber noch weitere Sperrungen erforderlich und von der Bahn bekannt gegeben, heißt es. An diesem Morgen habe ich Glück. Vor mir sind nur die besagten vier Fahrzeuge. Trotz des Schwerlasttransporters, der langsam den Halbkreis herumfährt, schaffe ich es in der ersten Grünphase und im Schneckentempo durch Uhyst hindurch.

Am Kilometer 22,8 biegt die B 156 nach Weißwasser ab. Wer jetzt an freie Fahrt denkt, hofft vergebens. Die Geschwindigkeit ist bis auf 50 km/h zu reduzieren. Wegen Bauarbeiten links der Fahrbahn. Einen Kilometer weiter gelingt es mir und einigen anderen dann doch, die beiden Lkw zu überholen. Die Freude währt nur ganze zwei Kilometer. Dann folgt die nächste Bauampel..In der Grünphase vor mir haben es ein Schwerlasttransporter und zwei Muldenkipper geschafft. Ich dagegen stehe bei Rot hinter den zwei Kleinwagen und vor ihnen ein Lkw mit Betonpumpe drauf. In der gesperrten Fahrspur links ziehen Arbeiter ein dickes Kabel von der riesigen Trommel eines Lkw. In Höhe der Kiesgrube Boxberg wird eine 20 Kilovolt-Leitung zur Stromversorgung für Uhyst verlegt. „Die Bohr- und Spülfahrzeuge müssen in dem recht langen Baufeld auf der Straße stehen, was aufgrund der Länge, aber auch wegen teilweise eingeschränkter Sicht ohne Sperrungen zu sehr gefährlichen Situationen führen könnte“, erklärt Marina Michel. Im Interesse der Verkehrssicherheit sei der Einsatz der Baustellenampel mehr als zweckdienlich, so die Sprecherin des Landkreises. Bis 4. August soll das Ganze dauern.

Am Kilometer 33,4 stehen rechter Hand in einer Haltebucht die beiden polnischen Kipper, deren Fahrer Pause machen. Links der Fahrbahn folgen jede Menge Baufahrzeuge, Bagger in allen Größen, liegt Baumaterial, sind Bauarbeiter zugange. Über knapp 20 Kilometer lässt der Wasserzweckverband Mittlere Neiße – Schöps seit Januar eine Trinkwasserleitung von Weißwasser nach Boxberg verlegen. Zur Halbzeit liege man gut im Plan, die Fertigstellung im November sei nicht gefährdet, so Igor Dimitrijoski, Sprecher der Stadtwerke Weißwasser (SWW). Entlang der Baustelle ist die Geschwindigkeit mehrfach begrenzt. Bei Kilometer 35,7 biegt der Betonpumpenwagen ab in den Wald. Etwas weiter ragt der Auslieger eines Krans in den Himmel. Bei Kilometer 40,9 haben es sich in einer Haltebucht samt Mülltonne zwei Pkw-Fahrer am Campingtisch bequem gemacht. Es folgen in kurzen Abständen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Mit dem Hinweis auf Schleudergefahr und der Mahnung zur Vorsicht an Baustellenausfahrten. Man könnte an Kilometer 44 von der B 156 abbiegen und durch ein Gewerbegebiet nach Weißwasser fahren. Ich entscheide mich für den direkten Weg geradeaus, habe noch zwei Geschwindigkeitsbegrenzungen und in der Stadt selbst fünf Ampeln vor mir. 20 Minuten später als vom Navi ursprünglich berechnet, stehe ich endlich am Ziel.

Dabei hatte ich an diesem Morgen noch Glück. Am Tag zuvor habe ich es wegen des hohen Verkehrsaufkommens mit vielen Lkw erst in der vierten Grünphase durch die Bauampel in Uhyst geschafft und an der zweiten Bauampel vor Bärwalde sage und schreibe 27 Minuten gestanden.

Gerechterweise will ich hinzufügen, dass nicht nur die Kraftfahrer auf der B 156 leiden. Denen von Weißwasser nach Görlitz oder umgekehrt ergeht es nicht viel besser. Bis Ende August wird auf der B 115 die Ortsdurchfahrt Rietschen gebaut. Über die großräumige Umleitung habe ich eine halbe Stunde länger als üblich gebraucht.

Angekommen bin ich hier wie da jedes Mal gefrustet. Aber es hilft nur eins: Ruhigbleiben und nicht die Nerven verlieren!

