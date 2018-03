Der ganz normale Wahnsinn an nur einem Abend Mit seinem Programm „Vorspeise zum Jüngsten Gericht“ sorgte Satiriker Dietmar Wischmeyer am Freitag für Begeisterungsstürme in der Lausitzhalle.

Pointiert und beißend – Satiriker Dietmar Wischmeyer. Foto: R. Könen

Erstmal kommt er etwas unscheinbar auf der Bühne daher – Dietmar Wischmeyer, der Gute. Jedenfalls am Anfang seines Programmes. Es ist ein bisschen so, als suchte er bei seinen Auftritten immer erst noch seine Rolle. Aber spätestens, wenn Deutschlands dienstältester Radio-Comedian sich über den Urlaubs-Alltag auslässt, etwa wenn er die Entsorgung der Camping-Toilette schildert oder allzu Menschliches in den Fokus rückt, indem er detailliert erklärt, in welcher Form ein Nackensteak den Verdauungstrakt von Mann und Frau verlässt, spätestens dann merkt das Publikum, das er wieder da ist, der beißende Satiriker Wischmeyer, der „alles und jeden nach allen Regeln der Wortkunst zur Sau macht“, wie es sein Kollege Jürgen von der Lippe einmal beschrieb.

Am Freitagabend gastierte Dietmar Wischmeyer mit seinem neuen Programm „Vorspeise zum Jüngsten Gericht“ in der Hoyerswerdaer Lausitzhalle, die restlos ausverkauft war. Da trieb Wischmeyer, der seit 1991 als Satiriker auftritt, den rund 900 Menschen zwei Stunden lang Lachtränen in die Augen. Wischmeyer vollführte zwischen Bürotisch, Gartenpforte und Filmleinwand einen fliegenden Themen- und Rollenwechsel, zeichnete ein Sittenbild der Gegenwart als eine Art wohligen Grusel vor einer nicht mehr allzufernen Zukunft, vor der so mancher die Augen verschließt. Wischmeyer konfrontierte das Publikum mit Fragen, wie das mal sein wird, wenn ein Pflegeroboter einen Blasenkatheter durch den Harnleiter schiebt oder wenn uns „Lieferando“ den Fertigfraß aus okkulten Schmurgelküchen liefert. Soll so unsere Zukunft aussehen? Unternehmer, Landwirte, Pastorinnen, Rentner, Politiker – der ganz normale Bestand an Insassen dieser Republik erzählt in Wischmeyers Worten vom Verschwinden der gewohnten Lebenswelt. Wie wandlungsfähig er sein kann, zeigte der Satiriker, als er in die Rolle eines westfälischen Schlachthof-Betreibers schlüpfte, der osteuropäische Leiharbeiter rüde antreibt und gleichzeitig die Vorzüge seiner „vollautomatischen Schlachtung“ preist. Fans der ZDF-Satiresendung „heute-show“ kamen am Freitagabend bei Wischmeyers Parodie einer Bundespräsidenten-Ansprache über die gegenwärtige Lage der Nation ebenfalls auf ihre Kosten. Wischmeyer skizzierte die weltpolitische Lage („Deutschland und Russland wollen zusammenrücken, Polen geht jetzt die Muffe“), ließ sich über die Heimatstadt des ehemaligen SPD-Vorsitzenden Martin Schulz aus, bemerkte, dass „man von Würselen nichts mehr hören“ werde.

Wischmeyer, das wurde an diesem Abend in der Lausitzhalle wieder einmal deutlich, hat zu wirklich jedem Thema eine Meinung. Seine knallharte Satire kam beim gut aufgelegten Publikum bestens an. Das zeigte der fast nicht enden wollende Beifall am Schluss seines Auftritts.

