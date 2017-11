Der ganz normale Wahnsinn Der deutsche Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen bestreitet zwei Spiele in 25 Stunden – der Terminstreit eskaliert.

Der Trainer ballt die Faust. Ob aus Wut über die Terminhatz oder nach einer guten Aktion der Rhein-Neckar Löwen – man sieht es Nikolaj Jacobsen nicht an. © dpa

Handballer sind besonders hart im Nehmen, das ist bekannt. Bei der EM im Januar wird das Nationalteam seine drei Vorrundenpartien in fünf Tagen durchziehen, im Erfolgsfall folgen danach die vier Hauptrundenspiele in fünf weiteren Tagen sowie anschließend Halbfinale und das Endspiel. Idealerweise sind das dann also netto neunmal 60 Minuten und die Deutschen vielleicht erneut Europameister – das alles binnen 15 Tagen.

Kann man mal machen für einen großen Titel. Muss man sogar, denn alle Kritik an den immer umfangreicheren Spielplänen, an steigenden Belastungen, verbunden mit zunehmenden Verletzungen, prallt an den Verbänden ab. Was der deutsche Meister an diesem Wochenende allerdings veranstaltet, grenzt schon nicht mehr an Wahnsinn. Es ist unzumutbar – aber vermutlich erst der Anfang vom Ende.

Die Rhein-Neckar Löwen aus Mannheim spielen am Samstag um 18.10 Uhr das Bundesliga-Spitzenspiel beim SC DHfK Leipzig und treten keine 25 Stunden später am Sonntag, 18.50 Uhr, in der Champions League beim FC Barcelona an, im Handball ebenfalls ein absoluter Topklub. „Wir sind natürlich nicht begeistert, müssen aber das Beste aus der aktuellen Situation und der schwierigen Terminproblematik machen“, sagt Jennifer Kettemann, Geschäftsführerin der Löwen – und das bereits am Anfang der Saison über die erste Oktoberwoche.

Eine klare Grenzüberschreitung

Da hatte ihre Mannschaft in sieben Tagen drei Heimspiele und die Champions League im norwegischen Kristianstad zu absolvieren. Die Mannheimer sind also Kummer gewöhnt, oder besser: Siege in Serie. Alle vier Partien hatten sie damals trotz aller Umstände mehr oder weniger problemlos für sich entschieden. Das Schwierigste war noch die Anreise nach Norwegen.

Über den schier unglaublichen Doppelschlag an diesem Wochenende schweigt Kettemann nun aber, sie hat sich intern bereits genug aufgeregt. Deutlich wird Oliver Roggisch, sportlicher Leiter bei den Löwen und gleichzeitig Manager der deutschen Nationalmannschaft. „Zwei Spiele an zwei Tagen, ohne Regeneration und Vorbereitung, verbunden mit einer Reise von Leipzig nach Barcelona – hier wurde ganz klar eine Grenze überschritten, was wir nicht akzeptieren können“, sagt Roggisch – und tut es natürlich doch.

Antreten werden die Rhein-Neckar-Löwen zu beiden Spielen, noch dazu zweimal in Bestbesetzung. „Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte unsere zweite Mannschaft die Partie in Barcelona absolviert“, betont Kettemann, die das Regionalliga-Team tatsächlich auch schon beim europäischen Verband gemeldet hatte. Möglich ist das und auch sportlich vertretbar, da selbst mit einer Niederlage in Barcelona das Überstehen der Vorrunden nicht mal ansatzweise in Gefahr gerät.

Das Veto kam dann aber von den eigenen Profis. Sie wollen sowohl das eine als auch das andere, nämlich in Leipzig und Barcelona spielen, unbedingt sogar. Königsklasse in der katalanischen Metropole zählt schließlich zu den besonderen Höhepunkten im Leben eines Handballers.

Eine Verschiebung des einen oder anderen Spiels, die ursprünglich sogar beide für Samstag angesetzt wurden, war indes unmöglich. So sehr Kettemann sich auch bemühte, sowohl der deutsche Ligaverband HBL als auch der europäische Verband EHF pochten auf bestehende TV-Verträge. Zumindest der FC Barcelona ließ sich irgendwann erweichen, die Partie auf den Sonntagabend zu verlegen.

Womit der Ball wieder bei Kettemann lag, denn was sich Spieler zumuten wollen, muss logistisch auch erst mal funktionieren. „Neben der Belastung unseres Teams erwarten uns auch deutliche Mehrausgaben“, sagt die Geschäftsführerin und präsentiert nun folgenden Reiseplan: Demnach werden die Löwen am Freitagvormittag mit dem Mannschaftsbus nach Leipzig reisen, am Samstagabend dann gegen den SC DHfK spielen, sich danach gegen 21 Uhr im Bus auf den Weg in ein flughafennahes Hotel in Berlin-Schönefeld machen, um am frühen Sonntagmorgen nach Barcelona abzuheben.

Auf das Ergebnis darf man gespannt sein, auf die Konsequenzen in der Terminplanung nicht. Es wird keine geben. Das Erklärungsmuster in dieser seit Jahren an der Oberfläche geführten Debatte ist hinlänglich bekannt. Der eine gibt die Schuld dem anderen. Bundesliga, Europapokal, die großen Turniere für Nationalteams – jeder Funktionär hält seinen Wettbewerb naturgemäß für den wichtigsten. Man habe Verständnis und man würde ja gern, aber …

Die Leidtragenden sind die Spieler, weshalb sich immer mehr Topstars bewusst gegen die Bundesliga entscheiden. Warum in der stärksten, sportlich zweifellos reizvollsten und zudem noch zuschauerträchtigsten Liga der Welt spielen, wenn es anderswo auch Spitzenvereine gibt – bei denen man mitunter viel mehr Geld verdienen kann, aber aufgrund der schwachen Liga nicht permanent an der Leistungsgrenze spielen muss? Paris, Kielce, Veszprem, Skopje – Adressen gibt es reichlich.

In Deutschland würgen die Verantwortlichen eine zielführende Diskussion aber rigoros ab. Im Gegenteil, der Ligaverband hat die Misere noch einmal verschärft mit dem neuen TV-Vertrag. Der beschert den Klubs lange Zeit erträumte Zusatz-Einnahmen von bis zu 200 000 Euro pro Saison, garantiert die Live-Übertragung fast aller Ligaspiele beim Bezahlsender Sky sowie zweier ausgewählter Partien in der ARD – mit der Premiere am Samstag in Leipzig.

TV-Verträge befeuern Terminhatz

Bis zu sechs Millionen Fernseh-Zuschauer erhofft man sich, wenn der Emporkömmling aus dem Osten zur besten Sendezeit auf den Meister der vergangenen zwei Spielzeiten trifft. Für die reisegeplagten Rhein-Neckar-Löwen ist das zumindest ein netter Nebeneffekt. Vom Fußball ungeteilte, landesweite Aufmerksamkeit ist längst eine deutsche Rarität. Und auch das zweite von der ARD live übertragene Spiel steht fest. Im März, wenn die Fußball-Bundesliga noch mal pausiert, treffen Kiel und die Löwen aufeinander.

Der TV-Vertrag hat allerdings auch eine Kehrseite. Und die hat sich nun noch als Katalysator dieses ganzen Terminwahnsinns entpuppt. Sender und Ligaverband HBL haben sich auf feste Spieltage geeinigt, auf den Donnerstag und Sonntag. Nur ist das Wochenende seit Jahren eigentlich der europäischen Königsklasse vorbehalten.

Monatelang schwelt der Streit um die Termine zwischen HBL und EHF schon, jetzt ist er wohl endgültig eskaliert. „Die Entscheidung der HBL, fixe Termine einzurichten, hat sich gegen die Champions-League-Spiele gerichtet. Dies kann nicht als Zufall gesehen werden und hat genau zu der Situation geführt, in der wir uns jetzt befinden“, heißt es in einem Schreiben der EHF, das in diesen Tagen die deutschen Klubs erreicht hat. Darin kündigt der europäische Verband an, ab nächster Saison nur noch einen statt der bislang drei Bundesligisten für die Champions League zuzulassen. Die Maßnahme sei „unumgänglich“.

Der Wahnsinn geht also unvermindert weiter, so oder so.

