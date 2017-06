Der Fußball-Macher Hans-Jürgen Beil vom VfB Weißwasser erhielt den Ehrenpreis des DFB. Verdient, wie die Vereinsmitglieder finden.

Fußball ist schön, macht aber viel Arbeit: Hans-Jürgen Beil am Schreibtisch. © Bernhard Donke

Weißwasser. Was für eine Kulisse. Zehntausende von Fußballfans und Real Madrid und Juventus Turin mittendrin. Das Endspiel der Champions League am Wochenende in Cardiff haben die Weißwasseraner Hans-Jürgen Beil und seine Frau Petra live miterlebt. Die beiden hatten die Reise nicht von langer Hand geplant. Sie war eine faustdicke Überraschung der Vereinskollegen vom VfB Weißwasser. Ein Dankeschön für die Vereinsarbeit – und ein Geschenk zum runden Geburtstag, den Hans-Jürgen Beil vor ein paar Tagen feiern durfte.

Die Arbeit, die Beil für den VfB leistet, wird nicht nur im Verein geschätzt. Für seinen unermüdlichen Einsatz wurde er vor Kurzem mit dem Ehrenpreis des Deutschen Fußballbunds (DFB) ausgezeichnet. Das ist kein Wunder, schließlich ist Beil als Vorstand eine der zentralen Figuren im Verein. Bei der Übernahme der Betreibung des Turnerheims, der Traditionsspielstätte des Vereins, spielte er 2014 eine entscheidende Rolle. Und er nahm maßgeblichen Einfluss auf den Bau eines Kunstrasenplatzes, der die Bedingungen im Weißwasseraner Fußball spürbar verbessern half.

Die Arbeit als Vereinsvorsitzender fordert von ihm ein großes organisatorisches Arbeitspensum. Das ist nicht immer ganz einfach, die Arbeit als eigenständiger Unternehmer eines Rohrleitungsbau- und Tiefbauunternehmens und die eines Vereinsvorsitzenden unter einen Hut zu bekommen. Doch kann er sich dabei ganz auf Ehefrau Petra verlassen. Die hält ihm, auch wenn es um den Verein geht, immer den Rücken frei. „Dafür bin ich ihr dankbar, denn ohne ihre Unterstützung und Hilfe wäre vieles nicht möglich“, sagt Hans-Jürgen Beil. Auch die Vereinsmitglieder müssen mit seiner Arbeit zufrieden sein, denn sie haben ihm bei den letzten Vorstandswahlen wieder ihr Vertrauen als Vereinsvorsitzender gegeben. Er steht damit gemeinsam mit Präsident Dieter Krein weiter an der Spitze des Vereins.

Hans-Jürgen Beil ist Jahrgang 1957 und wuchs als Kind in seiner Geburtsstadt Leipzig auf. Schon der Papa spielte Fußball. Und wie der Vater, so der Sohn: Schon der sechsjährige Hans-Jürgen jagte dem Ball in einer Leipziger Kindermannschaft hinterher. Mit zehn kickte für die SG Dynamo Leipzig. Bis zu seinen 15. Lebensjahr. Dann zog die Familie nach Weißwasser. Hier legte er bis nach seiner Armeezeit eine Pause im Fußball ein. Mit 20 erwachte wieder das Fußballfieber und er spielte zuerst bei der BSG Chemie Weißwasser. Der Verein wurde nach 1990 in Grün/Weiss Weißwasser umbenannt. Nach der Fusion mit dem KSV Weißwasser heißt er heute VfB Weißwasser 1909. Hier spielt er immer noch gelegentlich in der Seniorenmannschaft, wenn es seine knappe Freizeit zulässt. Hans-Jürgen Beil ist verheiratet, hat drei Kinder und fünf Enkel. Zudem sitzt er für die Wählervereinigung Klartext im Stadtrat.

Der DFB-Ehrenamtspreis ist Bestandteil der „Aktion Ehrenamt“. Der DFB verleiht ihn jährlich seit 1997 in Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Fußballverband (SVF). Die vier engagiertesten der insgesamt 13 ausgezeichneten Ehrenamtlichen werden zudem für ein Jahr in den „Club 100“ aufgenommen. Eine Ehre, die in diesem Jahr auch Hans-Jürgen Beil zuteil wird. „Ich bin sehr angenehm überrascht, dass mein Engagement vom Verein so gewürdigt wird und ich für diese Ehrung vorgeschlagen wurde“, sagt er selbst.

Alle Preisträger wurden vom 5. bis 7. Mai zu einem „Dankeschön-Wochenende“ in die sächsische Landeshauptstadt eingeladen. Neben dem 2. Bundesligaspiel SG Dynamo Dresden gegen 1860 München, das die Preisträger zu sehen bekamen, gab es noch eine Stadtrundfahrt mit Besuch der Gläsernen Manufaktur und einen geführten Rundgang durch die historische Altstadt. Auf Schloss Wackerbarth wurden alle zu einer Weinverkostung eingeladen

Im Rahmen der offiziellen Feierstunde bedankten sich Dr. Michael Wilhelm, Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium des Innern, und SFV-Präsident Hermann Winkler für das Engagement und zollten den Ehrenamtlichen Respekt für ihre langjährige Arbeit. „Egal, ob Vereinsvorsitzender, Trainer oder Platzwart: Ohne die aufopferungsvolle Arbeit der mehr als 25 000 Ehrenamtler im sächsischen Fußball könnten die wöchentlich rund 2 000 Spiele im Freistaat nie stattfinden. Von der 3. Kreisklasse bis zur Landesliga, von den G-Junioren bis zu den Senioren“, sagte der Innenstaatssekretär.

„Die herausragende Bedeutung der Ehrenamtlichen liegt aber nicht nur in der Organisation und Durchführung des Spielbetriebes, sondern auch in der Vermittlung von Werten. Sport, insbesondere Fußball, verbindet, führt Kulturen zusammen, schlägt Brücken zwischen den Generationen und fördert den Respekt sowie den fairen Umgang miteinander. Dafür möchte ich den vielen Frauen und Männern in den Vereinen im Namen der gesamten sächsischen Staatsregierung herzlich danken“, so der Staatssekretär in seiner Grußansprache.

