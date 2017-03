Der Fünfziger rockt Ein Kanadier holt WM-Gold im Zielsprint. Als René Sommerfeldt 2001 Zweiter wird, sind die Rennen noch ganz andere.

Yeah! Rock me, baby! Alex Harvey aus Kanada spielt Luftgitarre auf seinen Skiern. Der Kanadier düpiert über 50 Kilometer die Favoriten im Schlusssprint und holt das erste Einzelgold im Langlauf für sein Land bei einer WM. © dpa

Als der Kanadier Alex Harvey auf seinen Skiern wild Luftgitarre spielt und Martin Sundby daneben im Schnee liegt, ist wieder der Beweis erbracht. Der Fünfziger ist die Strecke, die neue Helden hervorbringt und alte scheitern lässt. Ein Frankokanadier gewinnt am WM-Schlusstag das erste Einzelgold für sein Land, die große Langlauf-Nation Norwegen geht leer aus.

Nach 1:46:28,9 Stunden entscheidet Harvey den Schlusssprint gegen den Russen Sergej Ustjugow, Matti Heikkinen rettet dem Gastgeber Bronze. Die 18-köpfige Spitzengruppe, dazu zählt gerade noch Lucas Bögl, kommt innerhalb von 45 Sekunden ins Ziel. „Es war ein geiles Rennen. Das ist die Königsdisziplin“, sagt der 26-Jährige aus dem bayrischen Geisach. „Wir hatten Traumwetter und super Bedingungen. Es war brutal eisig, aber pfeilschnell.“

Als vor 16 Jahren an selber Stelle ein Deutscher überraschend zu WM-Silber stürmte, war der Klassiker ein ganz anderes Rennen. Rückblende. Es ist der 25. Februar 2001, ein verrückter Tag in Lahti. Am Morgen wird bekannt, dass die finnische Langlaufstaffel wegen ihrer Dopingfälle ihre Bronzemedaille verliert. Die deutschen Männer rücken von Platz vier vor. „Wir waren völlig happy, sind da rumgehüpft. Der Jochen musste uns erst mal wieder einfangen“, erzählt René Sommerfeldt.

Am Nachmittag stehen für den Oberwiesenthaler noch die 50 Kilometer an. Wegen klirrender Kälte war das Frauen-Rennen am Tag zuvor abgesagt worden. „Es war arschkalt“, erinnert sich Sommerfeldt und erzählt, wie er sich für die Temperaturen jenseits von minus 20 Grad präparierte. „In der Wachskabine habe ich mir eine Zeitung genommen und als Isolierung unter den Rennanzug gesteckt, um Brust und Knie zu schützen.“ Von einem anderen Ausrüster organisiert er sich Fausthandschuhe und überklebt den Hersteller, damit es mit den deutschen Sponsoren keinen Ärger gibt. „In unseren Handschuhen wären mir die Finger abgefroren.“

Sommerfeldt mag kalte Temperaturen, aber an diesem Tag ist es grenzwertig. Doch er kommt gut rein ins Rennen, das damals als Einzelstart ausgetragen wird. Als Johann Mühlegg ihn überholt, klemmt er sich an dessen Ski-Enden. Eisverkrustet kommt der Wahl-Spanier nach 2:05:27 Stunden ins Ziel und siegt mit über zwei Minuten Vorsprung vor Sommerfeldt, der die erste deutsche Einzelmedaille seit 25 Jahren holt. 1976 hatte der Klingenthaler Gerd-Dietmar Krause Olympiasilber gewonnen. „Das war schon ein Ding, auch wenn ich es Sommi zugetraut habe. Er war gut in Form, und es waren seine Bedingungen“, sagt Ex-Bundestrainer Jochen Behle.

Gezogen vom Dopingsünder

Als Mühlegg ein Jahr später als Dopingsünder bei den Winterspielen in Salt Lake City aufflog, dachte Sommerfeldt auch an Lahti zurück. „Ich hatte schon immer meine Zweifel – und natürlich habe ich gedacht: Was wäre wenn gewesen? Ich war ja nie Weltmeister“. Doch Sommerfeldt, der als Junioren-Nationaltrainer in Oberwiesenthal arbeitet, sagt auch 16 Jahre später: „Er hat mich gezogen, davon habe ich schon profitiert.“ Fast noch bedeutender als ein Erfolg bei der WM ist für die Skandinavier der Sieg am Holmenkollen in Oslo, und der gelang dem Sachsen 2004. „Das war ein Wahnsinns-Rennen, ich habe mit fast einer Minute Vorsprung gewonnen.“

Wenn man den Mythos verstehen will, muss man zum Ursprungsort zurückkehren. Am 7. Februar 1888 traten Männer zum ersten Mal am Holmenkollen zu dem langen Kanten an. Manche waren zuvor schon Tage auf Skiern unterwegs, um dort an der Startlinie zu stehen. Manche rauchten Pfeife, bevor es losging, andere steckten sich Heringe in die Hosentasche, um die Ski am Berg damit einzureiben. 1924 erlebten die 50 Kilometer die Olympiapremiere und sind damit der älteste Langlauf-Wettbewerb bei Winterspielen. Wer diese Strecke gewinnt, ist in Skandinavien der König. Dem großen Björn Dählie gelang das Kunststück bei Weltmeisterschaften nie, was den Norweger noch immer ein bisschen grämt.

Durch den 2005 eingeführten Massenstart, der die lange Distanz zuschauer- und fernsehtauglicher machen soll, sind es heutzutage Rennen mit anderer Charakteristik. Am Sonntag in Lahti wurde bis zum Schluss taktiert. „Der Fünfziger hat dadurch ein wenig an Mythos verloren“, findet Sommerfeldt. Früher war es der Kampf allein gegen die Uhr. „Man musste sich das Rennen einteilen.“ Auch Jochen Behle, der als Eurosport-Experte in Lahti vor Ort ist, sagt: „Es hat sich extrem verändert. Das Rennen ist viel schneller. Durch die vielen Runden ist die Verpflegung nicht mehr das große Thema.“ Der frühere Bundestrainer macht sich Gedanken, wie man die Traditionsstrecke am Leben hält. „Bis fast zum Ziel ist es ja jetzt etwas eintönig. Vielleicht kann man mal darüber nachdenken, nach jeder Runde die Letzten auszusortieren oder eine Sprintwertung einzubauen.“

Wie sehr den Menschen in Skandinavien dennoch dieser Wettkampf am Herzen liegt, zeigt Lahti. Zehntausend kamen am Sonntag ins Stadion.

