Der fünfte Pokal-Gewinn

Mannheim. Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben zum fünften Mal den Pokal gewonnen. In einem umkämpften Endspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl am Sonntag mit 3:0 (25:21, 25:22, 25:18) gegen den VC Wiesbaden durch. Vor 11 354 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena bot der Rivale aus Hessen lange Gegenwehr. Das Team von Coach Dirk Groß leistete sich aber in der Offensive zu viele Patzer und unterlag schließlich deutlich.

Der Favorit aus Dresden präsentierte sich insbesondere in Block und Annahme deutlich sicherer als der Kontrahent. Am Ende stand der verdiente fünfte Pokal-Erfolg nach 1999, 2002, 2010 und 2016.

„Da fällt eine Last von einem ab, wenn man in einer so riesigen Arena mit so vielen Zuschauern spielt“, sagte die erleichterte Dresdner Spielführerin Katharina Schwabe im TV-Sender Sport1. „Wir haben zusammengearbeitet, umso glücklicher bin ich.“ Respekt zollte sie den unterlegenen Hessinnen. „Sie haben komplette Spielerinnen und arbeiten als Mannschaft zusammen.“

Der Pokalsieg soll beim Team aus Sachsen nun Kräfte für die weitere Bundesligasaison freisetzen. „Wir genießen das heute und wir genießen das die nächsten Wochen, das ist einfach ein schöner Abschnitt der Saison“, meinte die Außenangreiferin.

Die Dresdnerinnen wackelten so richtig nur im dritten Abschnitt, als sie mit 4:9 in Rückstand gerieten. Zu diesem Zeitpunkt stand die Annahme des Bundesligazweiten nicht sicher. Mit vier Punkten in Serie kämpften sich Waibls Spielerinnen aber zurück und glichen schließlich zum 10:10 aus. Mit einer Führung von 22:16 konnte sich Dresden dann schon mal auf die Siegerehrung einstellen. (dpa)

