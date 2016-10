Der Frust des Stürmers Dynamo scheitert beim 0:0 in Heidenheim an der Chancenverwertung. Im Pokal wird im Angriff gewechselt.

Stefan Kutschke (r.) will nicht mehr hinsehen. Wenn ein Ball vom Pfosten aufgehalten wird, ist das für einen Stürmer die Höchststrafe. Heidenheims Keeper Kevin Müller nimmt dagegen seine Vorderleute ins Visier. © robert michael

So rechte Freude wollte nicht aufkommen nach dieser Nullnummer. Dabei gäbe es gute Gründe, das Unentschieden unter Punktgewinn einzuordnen. Schließlich spielten die Dynamos in Heidenheim, beim Tabellendritten. Bei der Mannschaft mit der besten Abwehr, die bisher nur fünf Gegentore kassierte, sechs Partien zu null beendete und die letzten sieben Duelle nicht verloren hat. Alles gut also – oder doch nicht?

„Wir waren eindeutig die bessere Mannschaft“, fand Stefan Kutschke und dieser Einschätzung widersprach auch auf Heidenheimer Seite niemand. „Deshalb ist es absolut ärgerlich, nur mit einem Punkt nach Hause zu fahren.“ Dass es nicht drei wurden, lag vor allem an ihm. Zwar ist es unfair, ein Fußballspiel auf eine Person zu reduzieren, doch in diesem Fall drängt sich die Verknappung auf. Viermal schoss oder köpfte der Stürmer aufs Tor, dabei ist nicht die Quantität sondern die Qualität das Dilemma. Besonders in der 59. Minute, nach der Flanke von Marvin Stefaniak, der allerdings ein Foul vorausging. Kutschke genießt im Fünfmeterraum erstaunliche Bewegungsfreiheit, bekommt den Ball genau auf den Kopf serviert, doch er trifft ihn nicht richtig, wie er später erzählt. „Das ärgert mich extrem“. Endstation Pfosten.

Wem diese Kombination bekannt vorkommt, irrt nicht. Sieben Tage vorher war so das 1:0 gegen Stuttgart entstanden. „Da hat er uns den Weg geebnet. Jetzt ist die Chance eigentlich noch größer, weil er näher am Tor steht“, fand Neuhaus. „Aber so ist es eben im Fußball.“ Manchmal trifft man aus allen Lagen und manchmal das leere Tor nicht. Marco Hartmann, der sich als Mathelehrer bestens mit Zahlen auskennt, rechnete es flink aus: „Vor einer Woche waren fünf von sechs drinnen, heute null von drei.“ Prägnanter kann man das kaum zusammenfassen.

Die letzte der drei Großchancen, die der Kapitän zählte, hat erneut Kutschke. Aus 15 Metern kommt er völlig frei zum Schuss, diesmal zischt der Ball knapp am Pfosten vorbei. Neuhaus wolle seinem Angreifer keinen Vorwurf machen, sagte er: „Da entscheiden Millimeter auf dem Schuh. Die Ausführung war ja perfekt, der Ball muss halt nur reingehen.“

Das sagen die Trainer zurück 1 von 2 weiter Uwe Neuhaus (Dynamo Dresden): „Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Und ich bin unzufrieden mit dem Ergebnis - vor allem wegen den Spielverlaufs in der zweiten Hälfte. Wir haben zu wenig aus unseren Möglichkeiten gemacht und hätten drei Punkte mitnehmen müssen. Nach der Pause waren wir so dominant, wie es glaube niemand vorher erwartet hätte. Man hat auch gesehen, dass wir durch das 5:0 gegen Stuttgart das Selbstvertrauen zurückgewonnen haben, dass wir schon zu Saisonbeginn hatten.“ Frank Schmidt (1. FC Heidenheim): „Ich bin nicht unzufrieden mit dem Punkt. Wir haben jetzt sieben Spiele in Folge nicht verloren, sechs Mal kein Gegentor kassiert. Heute war es für uns sehr schwer, auch wegen der Umstellungen in der Abwehr. Man hat gesehen, warum Dresden die Mannschaft ist, die bisher in der Liga die meisten Pässe gespielt hat. Sie sind da sehr sicher, sehr variabel, wir mussten viel investieren. In der zweiten Hälfte war Dresden besser, aber wir sind nicht umgekippt. Das ist wichtig. Der Aufstieg ist für uns kein Thema. Wir wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern, das ist unser Ziel.“

Schon in der ersten Halbzeit verhindert das Gestänge einen Dynamo-Treffer. Einen abgefälschten Schuss von Aias Aosman lenkt Heidenheims Trainer Kevin Müller an die Latte. Und auf der Gegenseite senkt sich eine Bogenlampe von Denis Thomalla aufs Aluminium. 2:1 endete das Duell nach Pfosten- und Lattentreffern. Dumm nur, dass es dafür im Fußball keine Punkte gibt.

Das gilt auch für den Ballbesitz. Zu 63 Prozent zirkelt das Spielgerät durch die Dresdner Reihen – wohlgemerkt auswärts, beim Tabellendritten. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte dürften die Verhältnisse nach der Pause noch eindeutiger sein. „Wir waren so dominant, wie es vorher wohl niemand erwartet hätte“, erklärt Neuhaus. Deshalb bleibt bei allem Hadern und all der Enttäuschung die Erkenntnis, dass der 5:0-Erfolg gegen Stuttgart kein Ausrutscher war. Das Selbstbewusstsein, vom Saisonbeginn ist zurück. Für die Pokalpartie am Dienstag gegen Arminia Bielefeld kann dies nicht schaden.

Bielefeld entlässt den Trainer

Die Westfalen entließen am Sonnabend Trainer Rüdiger Rehm wegen anhaltender Erfolgslosigkeit. Nach zehn Spielen hatte der 37-Jährige noch keinen Sieg feiern können. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernimmt der bisherige Assistent und U19-Co-Coach Carsten Rump. „Da können wir unsere Beobachtungen fast komplett in die Tonne hauen“, grummelte Neuhaus, der nach dem Wechsel auf der Bank ein Duell mit vielen Unbekannten erwartet.

Auch auf Dresdner Seite dürfte es Veränderungen geben, Kutschke in der Startelf fehlen. Was aber nichts mit seinen vergebenen Chancen gegen Heidenheim zu tun hat. Der Wechsel im Angriff ist offenbar schon länger geplant. Pascal Testroet war mit Arminia zweimal in die zweite Liga aufgestiegen, nun soll er gegen seinen Ex-Verein treffen. „Das Prinzip hat doch im Pokal diese Saison schon einmal geklappt“, erzählte Kutschke und meinte damit seine beiden Treffer gegen RB Leipzig in der ersten Runde. „Ich hätte jedenfalls absolutes Verständnis, wenn der Trainer so entscheidet.“ Das hat er wohl schon, jedenfalls kommt Testroet an diesem Montag zur obligatorischen Pressekonferenz – bisher immer ein sicheres Indiz, dass der Spieler auch in der Startelf steht.

Der Trainerwechsel wenige Tage vor dem Spiel behagt auch Kutschke nicht. „Das birgt immer die Gefahr, dass die angeschlagene Mannschaft die Wende einleitet“, erklärte er. Eine erneute Nullnummer wird es am Dienstag auf keinen Fall geben. Notfalls fallen Tore vom Elfmeterpunkt. Da traf auch Kutschke schon – gegen Leipzig sogar in der regulären Spielzeit.

Bewerten Sie die Leistungen der Dynamo-Spieler beim Spiel in Heidenheim!





zur Startseite