Der Frühling heißt Steffen und kommt aus Dessau

Mitarbeiter des Gartenbaubetriebes (Ulf) Steffen aus Dessau-Roßlau mit Pflanzen für die Osterlandschaft im C-&-A-Lichthof des Lausitz-Centers Hoyerswerda vor der „Ostereierfabrik“. Links Martin Neumann, 2015 Floristik-Landesmeister in Sachsen-Anhalt; rechts Enrico Knoche, seit 20 Jahren beim sachsen-anhaltinischen Unternehmen und folglich beim Gestalten der hoyerswerdischen Grün-Dekorationen mit dabei. Das gefällt der „Hussel“-Chocolatière im Hintergrund – Ostern ist ja sowohl Zeit fürs Grünen und Blühen als auch für süße Überraschungen.Foto: Uwe Jordan

Zwei Antlitze hat Hoyerswerdas Frühling: Draußen breitete sich eine immerhin kurzzeitig geschlossene Schneedecke aus. Obwohl die Temperaturen aus dem klirrenden zweistelligen Minusbereich der letzten beiden Wochen mittlerweile tags wie nachts zum und über den Nullpunkt des Thermometers emporgekrochen sind. So ist also doch noch ein bisschen Weiß gewesen. Im Herzen der Neustadt aber grünt und blüht es, dass Mörikes Verse („Frühling lässt sein blaues Band ...“) kaum genügen.

Wie und woher kommt solch doppelgesichtiger Frühling nach Hoyerswerda?

Nun, das goethesche Schneegestöber („Der alte Winter in seiner Schwäche /zog sich in rauhe Berge zurück. // Von dorther sendet er, fliehend, nur / ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur“) kam auf den Schwingen des winterstrengen Hochs „Hartmut“ (seit 21. Februar) daher, abgelöst vom eher unentschlossenen Tief „Wiebke“ (seit 6. März), die uns in wechselseitigem Wirken den Schnee bescherten.

Was den Frühling im Lausitz-Center anbelangt: Der kommt nach Hoyerswerda im Zwölf-Tonnen-Lastkraftwagen samt Anhänger aus dem sachsen-anhaltinischen Dessau-Roßlau. Vom Gartenbaubetrieb (Ulf) Steffen, der schon seit 20 Jahren rechtzeitig vor Ostern und damit den Frühling in das Einkaufszentrum pflanzt.

Das Center-Szenario heißt in diesem Jahr „Ostereierfabrik“. Aber was wären deren lebendige Bilder ohne die kleinen gärtnerischen Wunderwerke der Steffens?

Vier Mitarbeiter waren in drei Nachtschichten, also außerhalb der Center-Besuchszeiten, von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens damit beschäftigt, die Beete zu gestalten: 20 Kubikmeter Substrat (Erde) mussten dabei auf beet-bildende Planen verteilt werden. Rollrasen wurde ausgelegt. Es sind Hunderte der etwa 25 Kilogramm schweren, zwei Meter langen Rollrasenteile, die die Fassung für etwa 5 000 Frühjahrspflanzen bilden: Azaleen, Aschenblumen, Begonien, Glockenblumen, Hortensien, Narzissen, Primeln. Dazwischen finden sich Extra-Ziergräser und „vorgetriebene“, also in Kürze blüh-bereite Gehölze und Sträucher: Felsenbirne, Mandeln, Rhododendren, Spiersträucher. In summa 220 Quadratmeter werden so gestaltet.

Keinesfalls eine leichte Tätigkeit: Zum Pflanzen gilt es da fast die ganze Nacht im Knien zu arbeiten. Etwa für das Beet im Center-Arm zum Ex-Centrum hin benötigen die vier Steffen-Mitarbeiter vier Stunden – ohne das Anlegen der Folien und das Ausbringen des Substrats. „Man sieht den fertigen Beeten nicht an, wie viel Arbeit drin steckt“, sagt Enrico Knoche lakonisch. Aber so soll’s ja sein – Kunst soll dem Publikum den Eindruck spielerischer Leichtigkeit vermitteln.

Genau so wird es ab heute wieder sein, wenn die Center-Bepflanzung samt Dekoration zum Osterspaziergang einlädt – und einen kleinen Frauentagsgruß zum 8. März entbietet. Etwa anderthalb Wochen später werden Steffens noch mal eine Zwischen-/ Nachbepflanzung vornehmen, um alles perfekt grün, frisch und farbenfroh zu halten. Um die Pflege der Gewächse und das „Abräumen“ nach Ende der Schau kümmert sich das Center selbst. Einen Wunsch an die Center-Besucher hat Gartenbau-Chef Ulf Steffen: „Bitte die Beete nicht betreten – sie sollen doch vom ersten bis zum letzten Tag ansehnlich bleiben.“ Apropos Steffen: Der Familienbetrieb, der unter anderem auch das Kornmarkt-Center in Bautzen, das Rathaus-Center Dessau und die Dresdener Altmarkt-Galerie gestaltet, feiert 2019 100-jähriges Jubiläum! Vielleicht Gelegenheit zu einer Extra-Schau im Lausitz-Center Hoyerswerda? Hier, wo der Steffen’sche Frühling am schönsten ist?

