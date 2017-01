Der frühe Termin ist ein Kraftakt Für die Vorbereitung des Schwerter-Pokalturniers bleibt wenig Zeit. Die Organisatoren wollen sie mit Herzblut nutzen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Deutschlands-Nationalmannschafts-Heber Max Lang gehörte beim Meißner Schwerter-Turnier im November zu den Publikumslieblingen und wurde Zweiter. Gut möglich, dass er bereits im Mai wieder in der Domstadt Gewichte stemmt – dann findet die 2017er Auflage statt. © Archiv/Claudia Hübschmann Deutschlands-Nationalmannschafts-Heber Max Lang gehörte beim Meißner Schwerter-Turnier im November zu den Publikumslieblingen und wurde Zweiter. Gut möglich, dass er bereits im Mai wieder in der Domstadt Gewichte stemmt – dann findet die 2017er Auflage statt.

Michael Hennig (61) ist Sprecher des Org.-Teams des Turniers um den Pokal der Blauen Schwerter in Meißen.

Kaum ist das Gewichtheberturnier um den Pokal der Blauen Schwerter im November 2016 über die Bühne gewesen – da machte schon der Termin für das 2017er Jahr die Runde. Bereits am 6. Mai soll es in der legendären Gewichtheberhalle wieder um die begehrte Trophäe aus Meissener Porzellan gehen. Doch was die Fans der Sportart und des Turniers freut, stellt die Organisatoren vor eine Herausforderung. Michael Hennig, Sprecher des Organisationsteams, hat der SZ gesagt, wie trotzdem ein attraktives Turnier zustande kommen soll und warum der frühe Termin eigentlich sogar etwas Gutes hat.

Herr Hennig, Wie ist es zu dem frühen Termin 6. Mai gekommen? Ist es ein Termin im Sinne des Veranstalters?

Unser Org.-Team hatte beim Bundesverband BVDG schon vor dem 27. Turnier ständig auf eine zügige Terminabstimmung gedrängt. Dass nun der 6. Mai festgelegt wurde, war etwas überraschend und bringt uns Organisatoren in Zugzwang. Aus Sicht einer langfristigen Vorbereitung wäre ein späterer Zeitpunkt sicherlich günstiger gewesen. Aber Priorität hat das diesjährige Wettkampfgeschehen, und es gilt, sich entsprechend einzuordnen.

Wie passt der Termin in den internationalen und nationalen Gewichtheber-Kalender?

Ohne zentrale Abstimmung und ohne Rücksichtnahme auf die nationalen und internationalen Sportkalender würden selbstverständlich die Chancen auf ein hochklassiges Starterfeld sinken. Deshalb arbeiten wir in der Planung eng mit dem Bundesverband zusammen. Der Termin im Mai liegt kurz nach den Europameisterschaften sehr günstig. Die Athleten sind nach diesem Höhepunkt in guter Form und kommen hoffentlich auch gern nach Meißen – die Erfolgreichen, um sich präsentieren und die Enttäuschten, um sich revanchieren zu können.

Wie soll es gelingen, trotz der kurzen Zeit ein attraktives Teilnehmerfeld zu gewinnen? Gibt es bereits erste Kontakte oder Zusagen?

Durch die Grüße zum Jahreswechsel konnten wir erneut spüren, welche Anerkennung auf internationaler Ebene die Meißner Traditionsveranstaltung nach Neubelebung 2012 wieder gefunden hat. Das hilft natürlich: Die Teilnehmer der letzten Jahre und andere kontaktierte Sportler haben ihr Interesse bekundet, so nach langer Zeit die Ungarn oder erstmals auch Irland. Feste ausländische Verpflichtungen gibt es zwar noch nicht, jedoch hat der neue Bundestrainer Michael Vater schon während der U23-EM im letzten Dezember bei anderen Verbänden fleißig Blaue-Schwerter-Werbung betrieben. Letten, Franzosen und diesmal auch die Spanier haben ihr Kommen deutlich signalisiert. Ende Januar gehen die offiziellen Ausschreibungen an die europäischen Verbände raus, nach dem Rückmeldetermin werden die besten Heber persönlich eingeladen. Wir sind optimistisch, aber die Erfahrungen haben gezeigt, dass man sich erst zum Schluss sicher sein kann, welcher Star wirklich antritt. Wie immer ist ein buntes, leistungsstarkes Starterfeld unser Ziel. Bundestrainer Vater hat bereits den Start der deutschen Spitzenheber und der talentiertesten Perspektivkader garantiert.

Statt eines Jahres nur ein halbes Jahr Vorbereitung: Welche Herausforderungen erwartet das Org-Team?

Unser Team muss zwangsläufig ohne Zeitverzug engagiert mit allen Partnern zusammenarbeiten. Da gibt es keinen Winterschlaf. Glücklicherweise können wir uns erneut auf eine breite Basis von treuen Förderern und Sponsoren verlassen. Ohne deren finanzielle, materielle und logistische Beiträge wäre eine Fortführung der Tradition unmöglich. Dass wir unmittelbar nach Abschluss des letzten Pokalturniers sofort erste Zusagen für weitere Unterstützung erhalten haben, macht uns stolz und zuversichtlich. Uns erwartet eine kurze, intensive Arbeitsphase, aber wir tun es mit Herzblut. Den frühen Termin sehen wir auch positiv: Er wird uns etwas Luft verschaffen für die Vorbereitung 2018. Wenn alles wie geplant klappt, findet dann die 29. Turnierauflage in der neuen Meißner Gewichtheberhalle statt. Das soll natürlich als besonderer Höhepunkt gestaltet werden.

Wird über etwaige Änderungen im Turnierablauf nachgedacht oder bleibt das „Grundgerüst“ erhalten?

Auch 2017 werden jeweils ca. 15 Athleten in zwei sportlich gleichwertigen Veranstaltungen antreten. Frauen und Männer kämpfen gegeneinander um die höchste Relativwertung und die begehrten Meißner Pokale. Diese Form der Ausschreibung hat sich bewährt und soll vorerst beibehalten werden. Die Zukunft wird zeigen, ob hier Veränderungen notwendig sind. Wir als Org.-Team sind da flexibel. Ob über die Reduzierung auf nur eine Abendveranstaltung oder sogar über eine Turnier-Erweiterung nachgedacht wird, werden künftige Rahmenbedingungen zeigen. Unabhängig davon bemühen wir uns weiterhin um attraktive Wettbewerbe und um die Verbesserung der Bedingungen für Sportler, Offizielle, Zuschauer und Medienvertreter.

Wie stellt sich die finanzielle Situation dar – auch im Hinblick auf Gewinn/Verlust des Turniers 2016?

Der Finanzplan 2016 ist aufgegangen. Es wurden erneut schwarze Zahlen geschrieben, alle Verbindlichkeiten pünktlich bis zum Jahresende beglichen. Da bekanntlich einige Spitzenheber trotz vorheriger Zusage nicht angetreten sind und auch die ausgelobte Prämie für einen neuen Relativpunkte-Rekord nicht ausgezahlt werden musste, verbleibt sogar ein kleines finanzielles Polster. Das wird in Anbetracht der kurzen Vorbereitungszeit dringend benötigt, um erste Vorleistungen erbringen zu können. Wenn die Verhandlungen mit den Sponsoren weiter so positiv verlaufen, sehen wir keine Gefahr für den Etat 2017.

