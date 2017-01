Der Frost verzaubert die Sächsische Schweiz Auch wenn es taut: Der SZ-Winterfoto-Wettbewerb geht weiter. Viele wunderschöne Aufnahmen erreichen die Redaktion.

Spuren im Schnee Eigentlich darf ja zurzeit keiner bis ganz vor auf die Basteiaussicht. Die Spuren im Schnee zeigen aber, dass doch jemand nicht widerstehen konnte und den Sperrzaun überwand. Vielleicht, um auch eine so wunderschöne Lichtstimmung im Bild festzuhalten wie Juliane Hampel aus Pirna. Dass man dafür nicht unbedingt über die Absperrung klettern muss, zeigt ihr Foto. © Juliane Hampel

Zu Eis gefrorene Wasserfälle, in unwirkliches Licht getauchte Felslandschaften, gefrorene Bäche und Winterspaß mit Schlittenfahren und Schneemannbauen – das ist die Sächsische Schweiz dieser Tage. Bis Freitagmittag haben die SZ-Redaktion schon mehr als 130 tolle Winter-Leserfotos erreicht. Und noch gibt es die Chance, mit einem eigenen Bild am Wettbewerb teilzunehmen. Schicken Sie Ihr winterliches Lieblingsbild per E-Mail bis 15. Januar an Gewinnspiel.Pirna@ddv-mediengruppe.de. Die Datei sollte zwischen einem und vier MB groß sein. Schreiben Sie bitte ein paar Worte zum Motiv, geben Sie Ihren vollständigen Namen, Ihren Wohnort und eine Telefonnummer für Rückfragen an. Eine Jury wird die besten Arbeiten küren. Den Gewinnern winken Gutscheine über 50, 30 und 20 Euro von Media Markt. (SZ)

Winterbilder zum Fotowettbewerb







