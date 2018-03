Der Frost schreckt die Nieskyer nicht

Pflegedienste: Kleine Hilfen über das übliche Maß hinaus

Die Auszubildende vom Bautzener Pflegedienst Essler nahm morgens auf dem Weg zu Erna Biehle die Zeitung gleich aus der Rolle. „Sie hat es gut gemeint und wollte unserer Mutter den Weg durch die Kälte ersparen“, sagt Renate Biehle. Die junge Auszubildende hatte die Zeitung mit ins Haus genommen. Dort lag sie, allerdings unbemerkt von der Abonnentin. So groß wie anfangs die Aufregung wegen der fehlenden SZ war, so groß war die Freude über die nette Geste. „Das sind alles ganz nette Altenpfleger“, sind sich Erna Biehle und ihre Schwiegertochter einig. Beim DRK-Kreisverband Görlitz sind ebenso kleine Hilfen über das normale Maß hinaus in diesen Tagen üblich. Wie vom Mobilen Pflegedienst zu erfahren war, hilft er betroffenen Bürgern auch mal, um die Stube warm zu halten. Das sei zwar nicht ihre Aufgabe, aber ein menschliches Bedürfnis, erfuhr die SZ aus der DRK-Sozialstation Niesky. Ansonsten sind Pfleger und Betroffene gut mit der Kälte klargekommen. Zudem gab es bisher keine größeren Ausfälle durch Krankheit des Personals.

Öffentlicher Nahverkehr: Kurzfristig Verspätungen und einige Ausfälle

Auch die Fahrzeuge des Regioshuttles zwischen Bischofswerda und Görlitz waren von der Kälte betroffen. Sie verhinderte das reibungslose Funktionieren der Schiebetritte zwischen Zug und Bahnsteigkante. Sie mussten von der Odeg außer Betrieb genommen werden, so Sandra Trebesius vom Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon). Die Störung führte kurzzeitig zu Verspätungen. Ausfälle von Bussen hatte die Regionalbus Oberlausitz (RBO) täglich zu beklagen. Bei dauerhafter Kälte geliert sogar der auf winterliche Verhältnisse ausgelegte Polardiesel und verstopft die Kraftstofffilter, so RBO-Betriebsleiter Peter Bitterlich. Anfang der Woche traf es ein Fahrzeug auf der Linie nach Rothenburg. Insgesamt hielten sich die Ausfälle in Grenzen. Viele Fahrgäste beklagten sich frühmorgens darüber, dass es in den Bussen eiskalt war, so Bitterlich. „Aber das liegt einfach daran, dass es seine Zeit braucht, einen 2,50 mal 3,50 mal 12 Meter großen Bus, der die ganze Nacht in der Kälte stand, warm zu kriegen.“ Die Fahrer seien nur deshalb dick eingemummelt, nicht weil sie sich weigerten, zu heizen, wie einige Fahrgäste vermuteten.

Heizungsmonteure: Ausfälle der Anlagen halten sich in Grenzen

Einer gut gewarteten Heizungsanlage können auch zweistellige Frostgrade nichts anhaben. Davon ist der Nieskyer Installateurmeister Manfred Meißner überzeugt. Das bewahrheitete sich in dieser Woche. „Die Zahl der Ausfälle hat sich in Grenzen gehalten, auch was die Frostschäden betrifft“, sagt der Inhaber des gleichnamigen Betriebes. Das bestätigt auch die Heizungsfirma Liebig & Co in Niesky. Dort heißt es, dass es keine größeren Ausfälle gegeben hat, dass die überwiegende Mehrzahl der Heizungen stabil arbeiten. Beide Firmen sind sich aber einig, dass die eigentliche Bewährungsprobe den Heizungsbesitzern noch bevorsteht. Wenn der Frost aus dem Boden ist, kann es mitunter zu Schäden an den Leitungen vom Tank ins Haus kommen.

Gärtnereien: Belastungsprobe für die Heizung, aber keine Erfrierungen

Gärtnermeister Knut Miethe aus See hat im Internet nachgesehen: 2007 war mit minus 7 Grad der tiefste Wert, der bisher an einem 1. März gemessen wurde. Sein Thermometer zeigte vor zwei Tagen minus 15Grad. Eine echte Belastungsprobe für die Heizungstechnik. „Da schläft der Gärtner unruhig“. so Miethe. Erfrierungen hat er in seinem Bestand nicht zu beklagen. „Dafür sind wir ja Gärtner.“ Schäden würden sich sowieso erst zeigen, wenn es wärmer wird und erfrorene Pflanzen nicht austreiben.

Pannenhilfe: Dieselfahrzeuge haben es bei Frost besonders schwer

Unser Pannendienst hatte diese Woche ganz schön zu tun, sagt Klaus Dussa vom gleichnamigen Unternehmen in Holtendorf. Besonders die Fahrzeuge, die keinen Winterdiesel getankt hatten, blieben auf der Strecke. So waren Autos, die über Nacht eingefroren waren beziehungsweise nicht mehr anspringen wollten, das Hauptbetätigungsfeld der rund 20 Dussa-Pannenhelfer im Dienst des ADAC. Davon betroffen waren auch einige Lkw und ein Fernreisebus. „Dieser ist während der Fahrt auf der Autobahn eingefroren. Wir haben ihn dann bei Bautzen wieder flottgemacht, denn der Bus wollte mit seinen Fahrgästen noch nach Kiel“, erzählt Klaus Dussa. Dass alles überschaubar blieb, hängt auch damit zusammen, dass der Frost ohne Schnee und Eis die Oberlausitz heimsuchte.