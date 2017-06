Der Frosch ist zurück Königsteins berühmter Brunnen steht wieder an seinem Platz. Noch allerdings ist der Frosch hinter Gittern gefangen.

Noch spuckt der Frosch kein Wasser, aber er steht mitsamt Brunnen wieder an seinem historischen Standort. Wenn die Bauarbeiten am Platz beendet sind, wird auch wieder Wasser fließen. © Egbert Kamprath

Königstein. Lange hat es gedauert, nun ist er wieder da: Der Froschbrunnen, der in Königstein dem Platz zwischen Bielatalstraße und Pfaffenberg seinen Namen gibt, ist aus dem Bauhof-Depot, wo er seit Anfang letzten Jahres dem Ende der Straßenbauarbeiten harrte, wieder ins Freie gezogen.

Grund für die Arbeiten war der Schaden, den das Hochwasser im Jahr 2013 anrichtete. Damals hatte sich die sonst so ruhige Potatzschke in einen reißenden Strom gewandelt und riss Steine und Unrat vom Pfaffenberg hinunter ins Tal. Der unterirdische Bachlauf unter dem Platz am Frosch verstopfte, die Stadt musste die darüberliegenden Platten entfernen lassen.

Mit den Umbauarbeiten ist die Potatzschke nun im erneuten Notfall viel besser zugänglich. Denn sie bleibt offen und damit in dem Zustand, den sie bis 1934 hatte. Alle Änderungen sind mit der Denkmalschutzbehörde abgesprochen.

Bis der Frosch auf seinem Brunnen nun vollends freie Sicht auf seine Umgebung hat, muss er sich noch etwas gedulden. Derzeit ist er noch von der Baustelle umgeben. Geplant war es, die Sanierung des Platzes im Mai abzuschließen. Doch die Bauarbeiten verzögerten sich. Jetzt wird der 10. Juli angepeilt, sagte Bauamtschefin Katrin Gräbner zur letzten Stadtratssitzung. Es stehen kleinere Restarbeiten aus, auch das Geländer fehlt noch. Erst wenn es montiert ist, kann die Straße für den Verkehr freigegeben werden.

