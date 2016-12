Der Friseur, der auch schweigen kann Nach fast 50 Berufsjahren schließt Rolf Skorsetz in Reinhardtsdorf den Laden. Viele Stammkunden bedauern das.

Machen sich künftig nur noch gegenseitig die Haare: der Reinhardtsdorfer Friseurmeister Rolf Skorsetz und seine Frau Kornelia. Die antiken Trockenhauben sind bei ihm immer noch im Einsatz. Der lila Kittel ist zum Markenzeichen von Rolf Skorsetz geworden. © Dirk Zschiedrich

Er könnte Geschichten erzählen … Kein Wunder, schließlich ist Rolf Skorsetz jahrzehntelang Friseur. „Wenn ich aber alles weitererzählen würde, was mir Kunden anvertrauen, hätte unser Geschäft sicher nicht 40 Jahre überlebt“, sagt er und lacht. Diskretion ist seine Devise. „Damit bin ich immer gut gefahren“, sagt der 67-Jährige.

Wer sich von ihm in seinem Laden in Reinhardtsdorf noch mal frisieren lassen will, hat nicht mehr lange Gelegenheit dazu. Rolf Skorsetz und seine Frau Kornelia haben entschieden, dass am Ende des Jahres Schluss ist, genauer gesagt am 23. Dezember. Dann schließt sich die Ladentür für immer. Die Stammkunden wissen das bereits. Andere wird es überraschen.

Vor mehr als 40 Jahren machte Rolf Skorsetz seinen Meisterbrief und führt fast so lange das Geschäft an der Hauptstraße. Seine Eltern, Heinz und Hilma, hatten den Familienbetrieb in dem Privathaus aufgebaut. Ursprünglich stammten sie aus der Oberlausitz. Als sie hörten, dass in Reinhardtsdorf ein Friseur gesucht wird, packten sie und zogen los. Arbeit war nach dem Zweiten Weltkrieg rar. Erst war der Laden an der Hauptstraße 71 d. Dann bauten die Skorsetz’ das Haus in der Nummer 25e und frisierten fortan dort. Das Kapitel ist nun zu Ende. Ein Nachfolger war in der Familie nicht zu finden. „Das war schon lange klar, deshalb haben wir auch nichts mehr investiert“, sagt Kornelia Skorsetz. Den Stammkunden war es egal, welches Design der Laden hatte. So konnte Rolf Skorsetz seine Preise auch immer niedrig halten.

Zuerst wurde an den Haaren gespart

Die Ausstattung wirkt inzwischen wie eine Filmkulisse aus den 1980er-Jahren. Die antiken Trockenhauben sind legendär und auch begehrt, sagt Rolf Skorsetz. Er hatte schon mal angefangen, einiges auszuräumen und als Sperrmüll zum Abholen an die Straße gestellt. „Die Trockenhauben hatte ich kaum aus der Hand gelassen, da kamen schon die Ersten und haben sie mitgenommen.“ Im Januar wird der Salon komplett geleert und dann zum Kinderzimmer für den Enkel umgebaut.

Kornelia Skorsetz hatte 1976 in die Familie eingeheiratet. Als Seiteneinsteigerin ins Friseurhandwerk hat sie sich weitergebildet und viel Talent gezeigt. Schließlich bediente sie selbst Kunden. Das war in den 1980er-Jahren auch dringend notwendig. „Da standen die Leute Schlange“, erinnert sie sich. Das galt insbesondere für die Zeit zwischen Ostern und Oktober, wenn die FDGB-Urlauber im Ort weilten.

Es war zwar ein ständiges Auf und Ab, aber Rolf Skorsetz hat es nie bereut, den eigenen Friseurladen zu führen. Zu DDR-Zeiten gab es zwar viele Kunden, aber es war trotzdem ein großer Kampf – mit der staatlichen Verwaltung und um Qualitätsprodukte. Nach der Wende 1990 änderte sich beides. „Viele Leute wurden arbeitslos und haben zuerst an den Haaren gespart“, sagt Kornelia Skorsetz. Außerdem hätten sich die Kunden nur langsam an die neuen Preise gewöhnt. „Viele denken ja, selbstständig zu sein, heißt automatisch, reich zu sein“, sagt sie. Das sei aber keineswegs so. Sie haben aber immer für die Rente eingezahlt, und die Zeit wollen sie nun gemeinsam und mit der Familie genießen. „Eine Reise auf die britischen Inseln oder nach Norwegen, das wäre schön“, träumt sich Kornelia Skorsetz in die Ferne.

Das peinlichste Erlebnis

Verändert hat sich in all den Jahren auch die Frisurenmode. „Viele Kunden haben mal was ausprobiert, sind dann aber doch wieder bei der alten Frisur gelandet“, sagt Kornelia Skorsetz. Die Männer würden jetzt meist Kaiser-Wilhelm-Schnitt tragen. Wie zur Bestätigung kommt Marko Ehrlich herein und bestellt diesen Schnitt. „Hier bekommt man gute Qualität. Warum sollte ich woanders hingehen?“, sagt der Reinhardtsdorfer. Er ist kürzlich Vater geworden. Natürlich ist das sofort Gesprächsthema. Derweil wartet Silvio Mühlbach, bis er drankommt. Dass er sich einen neuen Friseur suchen muss, das hat er noch nicht so richtig verinnerlicht. „Die Nicolette hat im November ein Geschäft aufgemacht“, klärt Kornelia Skorsetz Silvio Mühlbach auf. Auch deshalb ging er immer gern hierher: „Hier weiß man, was man kriegt – auch jede Menge Lebensweisheiten“, sagt er.

Rolf Skorsetz lacht und gibt dann doch noch eine heikle Anekdote preis. „Das war das Peinlichste, was mir in meinem Berufsleben passiert war“, erzählt er. Ein Kunde informierte ihn mal vom Tod eines Reinhardtsdorfers. Das erzählte er auch einem anderen Kunden. Der schickte daraufhin eine Beileidskarte und fuhr in Urlaub. Als er zurückkam, gab es mächtig Ärger – für den Kartenschreiber und für den Friseur. Der Totgeglaubte lebte noch. „Es war eine Verwechslung wegen des gleichen Namens“, sagt Rolf Skorsetz mit einer entschuldigenden Geste.

