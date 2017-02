Der Friedhof wird umgestaltet Die Kirchengemeinde Reichwalde hat ein Problem wie viele andere: Die Fläche ist zu groß.

Pfarrer Matthias Hanke steht auf dem Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde in Reichwalde. In der vergangenen Woche deckte der Schnee noch zu, was trotzdem unübersehbar ist: Der Friedhof wird immer leerer. © andré schulze

Die Mitglieder der Kirchengemeinde Reichwalde haben nicht locker gelassen. Als sie im vergangenen Jahr bei der Vergabe von Fördermitteln leer ausgingen, ließen sie sich trotzdem nicht beirren. „Wir haben den Antrag noch einmal gestellt“, sagt Matthias Hanke. Der Pfarrer der Kirchengemeinde kann gut verstehen, dass die Mitglieder des lokalen Arbeitskreises der Leaderregion Lausitzer Seenland in Hoyerswerda, die die Anträge von Kirchengemeinden, von Firmeninhabern, von Pensionswirten, von Privatleuten und von Gemeinden auf den Tisch bekommen, es auch nicht einfach hatten. Denn es gibt scheinbar bessere Projekte als einen Friedhofumbau, um die ländliche Entwicklung voranzubringen.

Aber mit einer guten Begründung geht eben doch etwas. Und gewichtige Gründe haben die Reichwalder angeführt, um Geld für den Friedhofumbau zu erhalten. Denn auch so ein Friedhof ist für die Dorfbewohner ein Ort der Begegnung und ein unverzichtbarer Ort, wenn es um die Lebensqualität geht. Damit der Friedhof in Reichwalde aber das bleibt, was er jahrhundertelang für die Menschen in Reichwalde war, muss die Kirchengemeinde viel Geld in die Hand nehmen.

Denn es sind mehr als die sichtbaren Schäden an der Friedhofsmauer, um die sich die Kirchengemeinde kümmern muss. Der Friedhof ist mittlerweile zu groß im Verhältnis zur Zahl der Einwohner. Auf der knapp 7 700 Quadratmeter großen Fläche werden pro Jahr drei bis vier Verstorbene zur letzten Ruhe gebettet. Immer mehr Grabstätten werden als Urnengräber gebucht. Die Folge sind große ungenutzte Flächen. Auf den brachliegenden Flächen und auch Wegen machen sich Moos und Unkräuter breit, auch Wildwuchs von Bäumen und Büschen. Damit der Friedhof aber ein würdiger Platz bleibt, müssten alle Flächen regelmäßig gepflegt werden. Der Aufwand ist groß. Die andere Variante ist die, für die sich die Reichwalder entschieden haben: Sie verkleinern ihren Friedhof.

Er bleibt zwar in der Gesamtfläche und auch mit der Umfriedung erhalten, wird aber innen neu geordnet. Mit dem Thema beschäftigen sich die Mitglieder des Gemeindekirchenrates seit geraumer Zeit. Schon im Jahr 2010 beschlossen sie, eine der vier Abteilungen auf dem Friedhof zu schließen. Anders gesagt: Neue Grabstätten werden in den anderen Bereichen angelegt. Das schafft Gestaltungsspielräume. Denn angelegt wurde der Friedhof nach einer klaren Struktur. Vom Eingang führt ein Hauptweg zur Trauerfeierhalle am anderen Ende. Die vier Bereiche sind durch Wege geteilt. Ein anderes Feld wird bereits seit den 1980er Jahren nicht mehr belegt. Erhalten bleiben sollen aber beispielsweise die historischen Gräber und ebenfalls die Grabstellen der Familie von Eckhardtstein sowie das Soldatengrab.

Landschaftsarchitektin Ludmila Panse von der Landschaftsarchitektur Panse GbR in Bautzen hat sich mit der Neugestaltung des Friedhofs beschäftigt. Künftig werden zwei Felder nicht mehr als Bestattungsflächen genutzt. Grünfläche, eine begehbare Wiese und eine locker angepflanzte Gruppe von Gehölzen sollen eine Struktur geben. Auch ein Friedwald könnte entstehen, schlägt die Landschaftsarchitektin in der Entwurfsplanung vor. „Das wollen wir von der Kirchengemeinde nicht“, stellt Pfarrer Matthias Hanke klar. Zustimmung findet, die Gräber künftig in Gruppen anzuordnen, und die Schöpfstellen so zu verlegen, dass sie auf kurzem Weg erreichbar sind und zugleich auch als Treffpunkt auf dem Friedhof dienen. Sitzbänke werden so unter Bäumen stehen, dass man von dort aus den Blick über die Gräber schweifen lassen kann. Mit drei Friedhofsprojekten beschäftigt sich Ludmila Panse zurzeit. Beispielsweise in Demitz-Thumitz im Kreis Bautzen wurde angefangen, den Friedhof parkartig zu gestalten. „Ich weiß von anderen, dass das Thema steht. Aber viele scheuen die Kosten, den Friedhof umzugestalten“, sagt die Landschaftsarchitektin.

Das Projekt der Kirchengemeinde hat zwar mit den ersten Überlegungen, Planungen und Anträgen vor geraumer Zeit begonnen. Sichtbar losgehen soll es nun in diesem Jahr. Die Risse in der Friedhofsmauer werden ausgebessert und auch neue Farbe soll die Umfriedung bekommen. Über drei Jahre erstrecken sich die weiteren Arbeiten, so Pfarrer Hanke. 70 Prozent der Bausumme bekommt die Kirchengemeinde gefördert, das sind 57 000 Euro.

