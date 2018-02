Der Friedewald ist jetzt komplett gesperrt Die Wettinische Forstverwaltung hatte das Betreten ihres Waldes schon in der Vorwoche verboten. Inzwischen gilt das Verbot nun auch für den Staatswald.

zurück Bild 1 von 4 weiter Am Torwächterhaus in Richtung Berbisdorf am Tag noch dem Sturm und am gestrigen Mittwoch (re.) Der Weg ist zwar nun frei von Bäumen, aber wie der ganze Wald um Moritzburg für Besucher gesperrt. © Norbert Millauer Am Torwächterhaus in Richtung Berbisdorf am Tag noch dem Sturm und am gestrigen Mittwoch (re.) Der Weg ist zwar nun frei von Bäumen, aber wie der ganze Wald um Moritzburg für Besucher gesperrt.

Das Torwächterhaus am gestrigen Mittwoch. Der Weg ist zwar nun frei von Bäumen, aber wie der ganze Wald um Moritzburg für Besucher gesperrt.





Moritzburg/Coswig. Am alten Torwächterhaus in Richtung Berbisdorf, gleich gegenüber der Wolfsanlage des Wildgeheges, hatte Sturmtief Friederike in der Nacht zum 19. Januar gleich mehrer große Bäume gefällt und auf den dortigen Forstweg geworfen. Auch eines der Gebäude wurde beschädigt. Die Bäume hat der Staatsbetrieb Sachsenforst inzwischen von Haus und Weg geräumt. Begehbar ist Letzterer dennoch nicht. Wie übrigens der gesamte Staatswald um Moritzburg und der angrenzende Wald, der von der Wettinischen Forstverwaltung bewirtschaftet wird und sich bis noch Coswig und Weinböhla erstreckt.

Darauf weisen entsprechende Schilder hin, die in der vergangenen Woche zunächst an den Zugängen zum Wettiner-Wald und in den vergangenen Tagen nun auch am Staatswald angebracht wurden. So auch am breiten Weg neben dem Torwächterhaus.

Auf Nachfrage der SZ bestätigte der Moritzburger Sachsenforst-Revierleiter Marko Groß, dass die Sperrung für den gesamten Staatswald um Moritzburg gilt. Der Forstmann appelliert an die Anwohner, das Betretungsverbot zu beachten und unbedingt einzuhalten. Nicht, weil sonst Bußgelder drohen. „Sondern, weil im Wald derzeit Gefahr für Leib und Leben besteht.“ Wie groß diese selbst an beräumten Wegen weiterhin ist, weiß Marko Groß nicht zuletzt aus den Erfahrungen der vergangenen Tage. „Viele Bäume haben durch die Sturmnacht und den sehr feuchten Boden kaum noch Halt. Da reicht selbst ein bisschen stärker Wind aus, dass auch sie umkippen.“ Viele der beräumten Wege im Moritzburger Forst seien so in den letzten Tagen erneut versperrt worden. „Jetzt fallen die Bäume aus der zweiten Reihe.“

Etwas Normalität soll dagegen wieder in die Dresdner Heide einkehren, die wie der Moritzburger Staatswald vom Forstbezirk Dresden des Staatsbetriebs Sachsenforst bewirtschaftet wird. Die Landeshauptstadt Dresden hatte, anders als der Landkreis Meißen, gleich am Tag nach Friederike mit einer Allgemeinverfügung alle Wälder auf dem Gebiet der Stadt gesperrt. Am Dienstag wurde dieses generelle Verbot nun etwas gelockert. Alle Wege, die mindestens 3,50 Meter breit sind, dürfen dort ab sofort wieder genutzt werden. Auf Schilder und Sperrbänder ist indes weiter zu achten. Denn die Aufarbeitung des Schadholzes wird in der Dresdner Heide vermutlich bis Oktober dauern. Gerechnet wird mit 30 000 Kubikmetern Holz, die das Sturmtief gebrochen oder entwurzelt hat.

Im Moritzburger Staatswald und im Wettiner Forst sind mit den noch vom Herbststurm Herwart gefällten Bäumen zusammen rund 15 000 Kubikmeter Sturmholz aufzuarbeiten.

Nicht alle Dresdner haben übrigens die Waldsperrung akzeptiert. Einige von ihnen wurden bei Kontrollen auch erwischt. Genaue Zahlen dazu kann die Stadt Dresden allerdings nicht nennen. Die illegalen Waldläufer behaupteten, von der Sperrung nichts gewusst zu haben, sie bekamen eine Verwarnung. Auch im Friedewald soll kontrolliert werden.

