Der Frauenversteher kommt! Kabarettist Erik Lehmann ist mit dem neuesten Soloprogramm am 2. Februar 2018 Gast in der SZ-Reihe „Literatur live“. Ein Muss für Comedy-Freunde.

Erik Lehmann – hier bei einem früheren Auftritt in Bautzen – kommt mit dem Kabarett-Solo „Uwe Wallisch – Der Frauenversteher“ am 2. Februar 2018 ins Burgtheater. Karten gibt es nur im SZ-Treffpunkt. © Uwe Soeder

Bautzen. Der Mann ist scharf, böse und gnadenlos. Der Mann sorgt stets für ausverkaufte Ränge, wird vom Publikum gefeiert, von Juroren und Rezensenten mit Lob und Preisen überhäuft. Der Mann heißt Erik Lehmann und ist seit fast zehn Jahren Mitglied der renommierten Dresdner Herkuleskeule. Jetzt kommt der Mann – endlich – wieder einmal nach Bautzen. Die SZ holt den Kabarettisten am 2. Februar 2018 im Rahmen der Reihe „Literatur live“ ins Burgtheater. Karten gibt es ab sofort im Treffpunkt in Bautzen. Ein Muss für Comedy-Freunde. Und ein Tipp für all jene, die kurz vor knapp noch ein pfiffiges Weihnachtsgeschenk suchen.

Erik Lehmann reist nicht allein in Bautzen an. Er bringt Uwe mit. Uwe Wallisch. Einen ganz besonderen, weil äußerst seltenen Typ mit einer außergewöhnlichen Gabe für einen Mann: Uwe ist einer, der die Frauen versteht. „Uwe Wallisch – Der Frauenversteher“, so heißt auch das neueste, mittlerweile siebente Soloprogramm des gebürtigen Leipzigers.

Alle, die Erik Lehmann schon einmal live auf der Bühne erlebt haben, oder sich an die Kolumnen im MDR-Sachsenradio erinnern, wissen: Kein Stereotyp und kein Dialekt ist vor ihm sicher. Vom Gesundheitswesen über das Bildungssystem bis zur allgemeinen politischen Misere, der 33- Jährige nimmt gnadenlos aufs Korn, was ihm vor die Flinte kommt. Dabei darf es in Lehmanns Figurenpanoptikum ruhig auch politisch unkorrekt zugehen. Den leidenschaftlichen Kabarettisten kümmert das wenig, denn genau diese Grenzübertretungen sind sein Kapital. Und sein Publikum lacht trotzdem – oder gerade deswegen.

Aktuell ist sein Held Uwe Wallisch – Hobbybastler, Kleingärtner, Mensch. Denn in einer Welt, die sich gegen den kleinen Mann verschworen hat, in einer Welt, in der selbst Gartenzwerge gegen Überfremdung demonstrieren, in einer solchen Welt braucht es einen kühlen Kopf. Diesen kühlen Kopf hat Uwe Wallisch. Und damit kämpft er für uns. Mit Frau Kleefeld vom Jobcenter. Mit der Anja von ebay-Kleinanzeigen. Und mit seiner Tochter Bettina, die Mastschweine viel mehr liebt, als ihren Vater. „Da fehlt dir der zweite Kopf zum Schütteln!“, sagt Uwe deshalb. Recht hat er. Und Uwe ist nicht allein. Da ist auch noch Schorsch, der fassungslose Förster mit dem von der Europäischen Union geförderten Waldspielplatz. Oder Herr von Klatsche, der philosophierende Milliardär und Sonnenanbeter. Und Marko, der sich nur noch bewaffnet in sein Pflegebett legt. Sie alle suchen Antworten auf Fragen, die erst noch formuliert werden müssen.

Das Programm, so Autor Philipp Schaller, ist „Jogging fürs Zwerchfell und Karate fürs Hirn“. Und Erik Lehmann ergänzt: „In der Grundschule bekam ich fürs Frechsein und Kaspern immer Einträge ins Muttiheft. Heute darf ich für so etwas Eintritt verlangen. Einfach herrlich!“

Das Kabarettprogramm „Uwe Wallisch – Der Frauenversteher“ mit Erik Lehmann beginnt am Freitag, dem 2. Februar 2018, um 19.30 Uhr im großen Saal des Bautzener Burgtheaters. Eintrittskarten zum Preis von 19,50 Euro (SZ-Card 18,50 Euro) gibt es im Vorverkauf ab sofort

nur im SZ-Treffpunkt in Bautzen, Lauengraben 18, 03591 49505020. An der Abendkasse kosten die Tickets dann 20 Euro.

