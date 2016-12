Der Fotograf von der Wasserkunst Am 16. Dezember vor 145 Jahren wurde Walther Rasch geboren. Durch ihn kennen wir das Großenhain um 1920.

Ein Großenhainer Original: Walther Rasch wurde am 16. Dezember 1871 in Mittweida geboren und kam 1917 mit 46 Jahren zu den Fliegern nach Großenhain. Offensichtlich war er dort Soldat und Fotograf. Er soll 1918 dem Arbeiter- und Soldatenrat angehört haben. Seine Frau war Wienerin. Rasch war Vater von vier Kindern, eines starb recht früh, ein Sohn fiel im Zweiten Weltkrieg. Ein Enkel, der ihn noch persönlich kennt, Dr. Hans-Günter Leonhardt (87), lebt in Berlin. © privat

Er hielt den Zeppelin über der Marienkirche 1926 im Bild fest und den Einmarsch zum Gauturnfest 1927 auf dem Flugplatz.

Er fotografierte in den damaligen Badeanstalten, die noch für beide Geschlechter getrennt waren, und er fertige natürlich in seinem Atelier Porträts: Walther Rasch, der Fotograf von der Wasserkunst. Denn überm Kino im Erkerraum im zweiten Obergeschoss hatte er sein Atelier, dort wohnte seine Familie noch bis in die 1980er Jahre. Walther Rasch wurde am 16. Dezember 1871 in Mittweida geboren und kam 1917 mit 46 Jahren zu den Fliegern nach Großenhain. Offensichtlich war er dort Soldat und Fotograf. Er soll 1918 dem Arbeiter- und Soldatenrat angehört haben.

Seine Frau war Wienerin. Rasch war Vater von vier Kindern, eines starb recht früh, ein Sohn fiel im Zweiten Weltkrieg. Ein Enkel, der ihn noch persönlich kennt, Dr. Hans-Günter Leonhardt (87), lebt in Berlin. Raschs Tochter Johanna wurde auch Fotografin und heiratete den Fotografen Karl Kraushaar aus Ortrand. Beide wohnten bis 1952 dort.

Nachfahre Stefan Kraushaar in Berlin-Grünau besitzt noch Andenken an Walther Rasch, zum Beispiel Tonbänder und Fotoplatten. 1975 erbat der frühere Museumsleiter Dietrich Heerde Fotos und möglicherweise belichtete Gläser von Raschs Tochter Marie Leonhardt fürs Heimatmuseum.

Obwohl laut der Nachfahren als Leihgabe deklariert, kam nichts davon an die Familie zurück. Eine Anfrage ans Museum ergab, dass in der Sammlung circa 60 Fotos von Walther Rasch, teilweise als Reproduktion, manche auch als Originale, vorhanden sind – davon circa 50 Postkarten. Archivalien und Objekte sind aber leider nicht im Bestand nachgewiesen, heißt es.

