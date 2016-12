Menschen 2016 Der Flutreparierer Ronald Ramisch hat den Neubau Kötzschenbrodaer Straße geleitet und die Gemüter beruhigt.

Ronald Ramisch auf der Kötzschenbrodaer Straße. © Norbert Millauer

Die Schirmmütze meist tief im Gesicht, wetterfeste Jacke, Sportschuhe – so begegnet man Ronald Ramisch auf der Kötzschenbrodaer Straße. Der 53-jährige Bauingenieur muss viel laufen und erklären auf den 1,3 Kilometern zwischen der Kreuzung am Gottesacker und Weintraubenstraße.

Anderthalb Jahre wurde die Straße saniert, weil das Hochwasser 2013 sie restlos zerstört hatte. Zu lang, sagten manche, vor allem jene, die hier ihr Gewerbe haben und abgehängt waren. Mit dem Baucontainer, in dem jede Woche mit den Anwohnern über Probleme diskutiert werden sollte, das funktionierte nicht. Es gab zu viel Aufregung. Ronald Ramisch hat mit seiner besonnenen Art Ruhe reingebracht, hat die Fakten immer wieder geduldig erklärt. Zum Beispiel, dass die Kötzschenbrodaer einige der wenigen Straßenbaustellen ist, die nur zwei Zufahrten hat und deshalb manches länger dauert. Die Straße ist gebaut. Jeder sieht und erfährt im wahrsten Sinne des Wortes die besseren Verhältnisse, nachdem insgesamt vier Millionen Euro samt Mauern und Abwasser investiert wurden. Der Fachmann ist inzwischen anerkannt und wird weiter mit seiner Mannschaft gebraucht. Derzeit für die Flutreparatur an der Jägermühle in Radebeul-Mitte. Danach an der Kottenleite. Ein Flutreparierer.

