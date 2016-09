Der Fluch der Einhörner Die Footballer der Dresden Monarchs scheitern zum dritten Mal in Folge im Play-off-Halbfinale bei den Schwäbisch Hall Unicorns.

Der Play-off-Bart kann weg. John Leijten verpasst zum dritten Mal knapp das Finale. © Matthias Rietschel

Das Ding ist durch – offiziell. Und es ist ein Fluch, zumindest für Sören Glöckner. Der Präsident der Dresden Monarchs hatte vor dem Wochenende angekündigt: „Wenn wir zum dritten Mal bei den Schwäbisch Hall Unicorns verlieren, bin ich bereit, das als Fluch anzuerkennen“. Nach dem Halbfinale der German Football League am Sonnabend zwischen dem deutschen Vizemeister und den Sachsen ist das Verhängnis nun Gewissheit.

Die Dresden Monarchs scheitern nach 2014 (27:33) und 2015 (34:41) zum dritten Mal nacheinander im Halbfinale der Play-offs bei den Schwäbisch Hall Unicorns. Diesmal triumphiert der zweifache deutsche Champion vor knapp 3 000 Zuschauern im Optima Park mit 35:26 (21:7). Im Duell um den German Bowl kommt es am 8. Oktober in Berlin damit zur altbekannten Ansetzung: New Yorker Lions Braunschweig gegen Schwäbisch Hall, ebenfalls das dritte Jahr in Folge. Das darf man auch mal als langweilig empfinden. Oder als steten Vergleich der beiden derzeit besten Teams im deutschen Football.

Um diesen Status ringen die Dresdner seit Jahren – mit dem bereits bewährten Stoppschild namens Schwäbisch Hall. Am Sonnabend war diese Partie auch das Aufeinandertreffen der beiden überragenden Offensivreihen der Liga. Und die Baden-Württemberger erwiesen sich als taktisch besser eingestellt, vermauerten den Dresdnern oftmals den Weg nach vorn. „Einerseits war unser Gegner wirklich bestens eingestellt, andererseits agierte unsere Angriffsreihe völlig verunsichert“, kommentierte Sören Glöckner das Geschehen. „Schwäbisch Hall war an diesem Tag das bessere Team, das muss man neidlos zugeben. Aber wir müssen uns natürlich auch kritisch hinterfragen“, sagte Assistenz-Trainer Thomas Stantke.

Dabei wähnten sich die Monarchs so nah dran an ihrem zweiten Finaleinzug nach 2013 wie noch nie. „Wir blicken dennoch auf eine grandiose Saison, in der wir ein regelrechtes Offensivfeuerwerk abgebrannt haben, das es in der Form bei uns noch nicht gegeben hat“, betonte Vereins-Chef Glöckner.

Der will nun mit seinen Vorstandskollegen ab Montag an der neuen Saison feilen. Da stehen die wichtigsten Personalien ganz oben auf der Agenda. John Leijten, seit seiner Verpflichtung im November 2013 ebenfalls dreimal an den Einhörnern aus Schwäbisch Hall gescheitert, soll und will seinen auslaufenden Vertrag in Dresden verlängern. „Ja, wir möchten weiter mit John arbeiten. Dennoch müssen wir zuvor noch einige Dinge besprechen. Zum Beispiel, wie wir ihm die Situation erleichtern, dass er so weit weg von zu Hause ist“, sagt Glöckner. Leijten (50) ist in Australien geboren und in Holland aufgewachsen, besitzt beide Pässe. Seine Frau Deirdre lebt in der gemeinsamen Wohnung in Melbourne.

Auch auf Quarterback Brandon Connette würden die Dresdner gerne erneut zurückgreifen. Aber: „Wir müssen eben künftig einen anderen Weg nach Berlin finden – über Schwäbisch Hall funktioniert es offenbar nicht“, bestätigt Sören Glöckner.

