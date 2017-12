Der fliegende Schnurrbart Skispringer Richard Freitag überrascht mit seinem ersten Sieg seit drei Jahren und weckt Hoffnungen für die Tournee.

Er war gut in die Saison gestartet, in Nischni Tagil platzt bei Richard Freitag endgültig der Knoten. © dpa

Mit dem Schnäuzer im Gesicht und dem Gelben Trikot auf der Brust wirkt Richard Freitag völlig verändert. Weder optisch noch sportlich erinnert der Sachse bei seinem famosen Weltcup-Sieg in Nischni Tagil an das einstige Sorgenkind der deutschen Skispringer, stattdessen strahlt er. „Was soll ich sagen? Es ist einfach wunderschön“, sagte der 26-Jährige, der mit seinem Sieg in Russland Hoffnungen für die Vierschanzentournee weckte.

Fast drei Jahre nach seinem umjubelten Sieg beim Tournee-Springen in Innsbruck stand Freitag endlich wieder ganz oben auf dem Podest. „Es hat einfach Spaß gemacht. Man hat gesehen, dass bei uns Zug dahinter war. Da will man auch mithalten. Es ist zum Glück belohnt worden“, sagte der derzeit beste deutsche Skispringer.

Als Bonbon übernahm er am Samstag erstmals in seiner Karriere die Führung im Gesamtweltcup. „Ich bin absolut stolz, dass ich das erste Mal das Gelbe Trikot tragen darf. Ich werde ab jetzt darum kämpfen“, sagte Freitag nach seinem insgesamt sechsten Sieg seit seinem Weltcupdebüt im Dezember 2009.

Am Sonntag gelang das mit Platz zwei hinter Andreas Wellinger glänzend. Bundestrainer Werner Schuster sprach von einem „fast schon historischen Ergebnis“. Den zuvor letzten deutschen Doppelsieg hatte es am 15. Dezember 2001 in Engelberg/Schweiz gegeben, als Stephan Hocke bei seinem einzigen Weltcup-Erfolg vor Sven Hannawald gewann. Stefan Kraft aus Österreich verhinderte mit einem knappen Vorsprung auf Markus Eisenbichler den ersten deutschen Dreifachsieg seit 27 Jahren. Am 15. Dezember 1990 hatte in Sapporo Andre Kiesewetter vor Dieter Thoma und Josef Heumann gewonnen.

Besonders stolz war auch der Bundestrainer auf den Sachsen. Freitag Entwicklung vergangene Saison hatte er noch als „stabil rückläufig“ bezeichnet, nun ist er die Konstanz in Person. In Nischni Tagil segelte er im zweiten Durchgang mit einem Traumflug auf 137,0 Meter noch von Rang acht nach ganz oben. „Das war ein ganz toller Sprung, das muss man wirklich sagen. Gratulation“, meinte Schuster: „Richard hat gute Chancen, wieder an seine alte Form anzuknüpfen. Und dann ist er brandgefährlich.“

Der „neue“ Freitag ist auch das Resultat einer neuen Umgebung. Wie Jens Weißflog und Sven Hannawald ist Freitag in Erla-brunn geboren und damit ein echter Sachse, im Sommer verlegte er seinen Trainingsmittelpunkt aber von Oberwiesenthal nach Oberstdorf – zusammen mit seiner jüngeren Schwester Selina. „Ich wollte mich individuell weiterentwickeln, stabiler werden. Darum ging es mir. Zu sagen: Ich kann auf das Podest“, sagte Freitag. Bislang mit durchschlagendem Erfolg.

Im Sommer flog Freitag noch seiner Form hinterher, dann platzte der Knoten. „Besonders im Oktober hat er sich stabilisiert. Er hat im Moment eine richtige Freude beim Skispringen, und jetzt hat er sich belohnt. Ich war mir sicher, dass es irgendwann kommt“, sagte Schuster über den früheren Freitag, den 13. – diesen Rang hatte er vorige Saison am Ende belegt.

In diesem Jahr ist deutlich mehr drin, vielleicht schon bei der Vierschanzentournee. Da einigen Topstars derzeit Konstanz oder Qualität fehlt, scheint der erste deutsche Triumph seit Hannawalds legendärem Grand Slam 2001/2002 möglich zu sein – und das wohlgemerkt ohne den verletzten Severin Freund. Wellinger etwa zeigte bei Freitags Sieg im zweiten Durchgang den besten Sprung des Feldes und stürmte vom 21. Rang bis auf Platz vier.

„Wir haben eine richtig gute Mannschaft. Mit Richard und Andi als Sieger, auch Markus Eisenbichler hat viel drauf“, sagte der Bundestrainer und meinte zufrieden: „Wir sind stark.“ Kein Zweifel: Die Tournee kann kommen. (sid mit SZ)

