Der Fischwirt bedankt sich Der gebürtige Krebaer Klaus Funke war viele Jahre lang am Altteich in Weigersdorf tätig und hat die Gemeinde geprägt. Nun geht er in Rente.

Fischwirt Klaus Funke am Altteich Weigersdorf. Foto: Bernhard Donke

Sein ganzes Arbeitsleben lang hat der gebürtige Krebaer Klaus Funke als Fischwirt am Altteich in Weigersdorf gearbeitet. Jetzt, mit 63 Jahren, verabschiedet er sich in die Rente. Vor 44 Jahren begann er seine Lehre. Bis 1992 war er als Fischwirt und Ingenieur für Binnenfischerei tätig. Dann machte er sich wirtschaftlich selbstständig mit der „Teichwirtschaft am Altteich“. Er führte das Unternehmen durch viele Höhen, aber auch einige Tiefen in all den Jahren. Zuvor verkaufte er noch die Teichwirtschaft samt dem Fischereihof am Altteich. Von jetzt an will er seinen Ruhestand gemeinsam mit seiner Ehefrau Rosi in Bautzen verbringen.

Ihr und seinen Kindern Marlen und Silvio ist er dankbar, dass sie zu ihm gehalten haben, wenn auch die Zeiten manchmal nicht leicht waren. Der Abschied vom Altteich und seiner Umgebung fiel ihm nach so vielen Jahren nicht leicht. Zumal es auch ein Abschied von den vielen fleißigen Helfern ist, die ihn in all den Jahren ehrenamtlich unterstützt haben – ob bei der Organisation des Fischerfests, das seit 24 Jahren ein Höhepunkt für Besucher aus der ganzen Region Ostsachsen war, oder beim Abfischen im Herbst und Frühjahr. Sogar bei Bauarbeiten haben sie ihn tatkräftig unterstützt.

„Für diese selbstlose Hilfe und Unterstützung möchte ich mich bei allen, die mir in all den Jahren den Rücken gestärkt haben, bedanken. Ohne ihre Hilfe wäre hier so manches nicht möglich gewesen“, sagt Funke. Auch den Familien der Ehrenamtler, die auf manche Stunde Freizeit mit ihren Männern und Vätern verzichten mussten, ist er dankbar.

Kein Abschied von der Gemeinde

So nimmt er nun Abschied von seinem Altteich. Ein Abschied von der Gemeinde Weigersdorf wird es aber nicht sein, denn die war für ihn und seine Familie für viele Jahrzehnte sein Zuhause. So fühlt er sich und seine Familie immer noch mit der Gemeinde und ihren Bürgern eng verbunden und zugehörig. „Danke Weigersdorf, Danke ihr Bürger, die ihr auch zu mir gehalten habt“, schließt er seine Abschiedsrede.

