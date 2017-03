Der Feuerwehrmann auf dem Bus Luca Bodis aus Dippoldiswalde wirbt um neue Kameraden. Er macht noch viel mehr als Bus-Model.

Eine ungewöhnliche Werbung ist auf einem Bus des Regionalverkehrs seit einigen Tagen zu sehen. Die Feuerwehr Dippoldiswalde stellt sich dort vor. Und auf der Rückseite des Busses ist nicht irgendein fremdes Model zu sehen, sondern ein junger Dippser Feuerwehrmann: Luca Bodis. Er übermittelt hier die klare Botschaft an junge Leute: Wir brauchen dich! Vor allem für die Jugendfeuerwehr soll damit Werbung gemacht werden. Denn in der Feuerwehr ist die Situation auch so, dass ältere Kameraden ausscheiden und Nachwuchs erforderlich ist, um die Mannschaftsstärke zu erhalten.

Luca Bodis weiß genau, wofür er sich damit engagiert. Schon als er noch in Reichstädt in die Grundschule ging, war für ihn klar, dass er, sobald er die Altersschwelle erreicht hat, der Jugendfeuerwehr beitritt. Mit acht Jahren war es dann so weit. Sein Freund Lukas, der in dieselbe Klasse ging, ist damals ebenfalls zur Jugendfeuerwehr gegangen.

„Da haben wir dann viel gelernt, vom Schläuchekuppeln bis zum Knotenmachen und sich selbst zu sichern. Wir haben uns auf Wettkämpfe vorbereitet und viel gemeinsam unternommen“, erinnert sich Luca Bodis. Für ihn war dann selbstverständlich, dass er mit 16 Jahren in die aktive Abteilung wechselte. Er freut sich auch, dass er dort gemeinsam mit seinem älteren Bruder Marc aktiv ist. „Er war für mich immer ein großes Vorbild“, sagt Luca. Daher gefiel es ihm auch, als der Bruder, der auch Vorsitzender des Feuerwehrfördervereins ist, ihn angesprochen hat, ob er nicht als Model für die Busgestaltung auftreten will.

Die Idee ist drei Jahre alt

Denn seit drei Jahren verfolgen die Stadtwehrleitung und der Feuerwehrförderverein gemeinsam die Idee, einen Bus mit Werbung für die Feuerwehr zu gestalten, wie Stadtwehrleiter Michael Ebert informierte. Die Idee ist erprobt. Das Technische Hilfswerk in Dippoldiswalde hat 2011 auch schon einmal einen Bus bekleben lassen, um sich bekannt zu machen. Der ist dann drei Jahre auf den Linien in der Region gefahren. „Das war schon eine gute Werbung, auch wenn es nicht messbar ist, wie viele Helfer im Einzelnen dadurch zu uns gekommen sind“, sagt Lars Werthmann, der Ortsbeauftragte für das Hilfswerk. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, würde er für das Technische Hilfswerk wieder so eine Aktion starten.

Die Dippser Feuerwehr und ihr Förderverein haben diese Idee aufgegriffen. Der Regionalverkehr Dresden hat die Fläche auf dem Bus gesponsert. Aber dennoch bedeutet es einen großen Aufwand, die Fotos zu gestalten, die Folien passend zu bedrucken und die Busse fachmännisch zu bekleben. „Dabei hat uns Color and Shade aus Obercarsdorf geholfen“, sagt Marc Bodis.

Das ging in den letzten Tagen über die Bühne, und nun fährt Luca Bodis Konterfei Tag für Tag mit dem Bus durchs Osterzgebirge, während er sich auf das Abitur in diesem Frühjahr vorbereitet. Er besucht am Beruflichen Schulzentrum Otto Lilienthal in Freital das Berufliche Gymnasium. Dort hat er die Leistungskurse Mathematik und Maschinenbau belegt, und nach der Schule will er in dieser Richtung weitermachen. Einen Ausbildungsvertrag als Fluggerätelektroniker bei den Elbe-Flugzeugwerken in Dresden hat er schon unterschrieben. Ursprünglich wollte er ja Pilot werden. Aber angesichts der Arbeitsmarktlage in der Luftfahrt hat er es sich anders überlegt. Studieren will er nicht. Er freut sich vielmehr darauf, nach der Schulzeit als Lehrling endlich eigenes Geld zu verdienen.

Die Ausbildungsrichtung, die er einschlagen will, ergänzt sich gut mit seinem Engagement in der Feuerwehr. Hier betreut er einerseits zusammen mit Gerd Kothe die Jugendfeuerwehr und will andererseits aus seinem Interesse für die Technik heraus auch Maschinist werden. Die erforderliche Ausbildung hat er noch vor sich.

Der 18-jährige Schüler schafft es aber, daneben noch weitere Hobbys zu betreiben, die in die musische und sportliche Richtungen gehen. So spielt er bei Motor Dippoldiswalde Handball, ist im Fanfarenzug Reichstädt aktiv und bläst bei den Schmiedeberger Musikanten die erste Trompete. Und für die Feuerwehr macht er nicht nur als Bus-Model Werbung, sondern er kümmert sich auch um ihren Facebook-Auftritt. Dort ist er seit einem halben Jahr als Administrator für die Inhalte mitverantwortlich.

Der neue Bus wurde am Sonntagvormittag in einer Feier bei der Feuerwehr offiziell übergeben und wird nun die nächsten Jahre in Dippoldiswalde und Umgebung unterwegs sein. „Darum ging es uns auch, dass wir die Werbung in der Region haben, und die Busse nicht irgendwo rumfahren“, sagt Marc Bodis. Nun hoffen die Verantwortlichen, dass der neue Linienbus mit der Feuerwehrwerbung bei möglichst vielen Jugendlichen Interesse an diesem Engagement weckt.

