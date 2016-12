Der Fehlerteufel mag’s sportlich Vertippt, verpennt, vermasselt – Lesen Sie doch mal, über welche Formulierungen wir Redakteure im Jahr 2016 lachen mussten.

© Repro: SZ

Es war mitten im Sommer, als in einem Polizeibericht schon wieder an die kalte Jahreszeit erinnert wurde. Da war den Beamten in Pirna ein Auto aufgefallen, das kurz vor Mitternacht ohne Licht fuhr. Und siehe da, es stellte sich heraus, dass die Fahrerin betrunken war und auch keinen Führerschein dabei hatte. So hieß es dann in der Überschrift: Ohne Fahrerlaubnis – aber mit Fahne am Streuer.

Bleiben wir mal beim Thema Straßenverkehr. Da ist es ja derzeit ganz sinnvoll, Scheinwerfer, Batterie und Frostschutzmittel des Autos überprüfen zu lassen. Denn wer kennt es nicht, dass entgegenkommende Autos blenden, bei Regen oder Schneefall ist das besonders lästig, ja gefährlich. Und so war kürzlich zu lesen, dass der ADAC die Schweinwerfer kostenlos überprüfe. Ein Schelm, der jetzt Bilder im Kopf hat, in denen muskulöse Bauern ihre gut gemästeten Tiere kraftvoll aus dem Stall befördern.

Recht sportlich geht es auch im nächsten Fauxpas zu, der passenderweise im Monat der Liebe, also im Mai, in einem Werbetext zu lesen war. Da pries ein Vermieter seine Unterkunft an, die verfüge über Dusche, WC, LCD-TV und sogar über Bockspringbetten. Wer bitteschön braucht denn noch einen LCD-Fernseher, wenn er ein solches Bett im Urlaubsquartier hat? Rauf auf den Kleiderschrank und rein ins Vergnügen, kann ich da nur sagen oder besser, schreiben. Leider stand dieser lustige Fehler nicht in der Zeitung, eine aufmerksame Sekretärin hatte ihn vorher entdeckt und berichtigt. Wer weiß, vielleicht hat sie damit den Vermieter gar um ein paar sportliche Kunden gebracht.

Hier ein Fall, der sich besonders an Rätselfreunde richtet: Firmen werden zackig berühmt lautete eine Überschrift über einer kurzen Mitteilung. Wieder ein Text mit sportlichem Hintergrund, in dem diesmal Unternehmer im Stechschritt zum Erfolg eilen? Weit gefehlt, liebe Leser. Es handelte sich um Briefmarken, die Motive von Firmen tragen.

Aber jetzt wird es tatsächlich noch einmal sportlich. Es geht, wie sollte es anders sein, um Fußball. Und da sind ja nicht alle Plätze in gutem Zustand, vor allem Hartplätze. Die sind besonders gefährlich für die Gesundheit der Kicker. Und so war in einem Text zu lesen: Ausgeschlagene Knie sind keine Seltenheit. Um Himmels willen, wer lässt denn Freizeitsportler so in ihr Unglück rennen?

Opfer ganz anderer Art waren Gegenstand einer Kulturmeldung. Es ging um ein Theaterprojekt, das sich namhafte, aber lädierte Unterstützung geholt hatte: nämlich Semper-Opfer aus Dresden.

Themenwechsel. Es geht ums Reisen. Wer träumt sich nicht gern mal in die Ferne, in die Karibik, die USA, nach Australien, Skandinavien oder auf die Kanarischen Inseln? Südamerika war das Traumziel einer jungen Dame aus der Sächsischen Schweiz, und sie macht ihren Traum wahr, mit einem Freiwilligen Jahr im Ausland. Nur wie sie an ihr Ziel kommt, ist ziemlich, na sagen wir mal abenteuerlich. M. fließt nach Südamerika, hieß es.

Fließen soll es auch in Pirna, und zwar Trinkwasser, Abwasser, aber auch Strom, Gas und Daten. Damit das auch künftig bestens läuft, werden in der Stadt schrittweise Straßenzüge aufgegraben und mit neuen Leitungen versehen. Die Bauarbeiten in der Innenstadt nerven seit Monaten nicht nur Geschäftsleute und Kunden. Doch es muss sein, und die fertigen Abschnitte zeigen, dass sich das Buddeln lohnt, auch fürs Auge. Dass das aber durchaus auch lehrreich sein kann, zeigte ein Zeitungstext zum Thema. Da wurde verkündet, es würden neben Stromkabeln, Gasleitungen und Abwasserkanälen auch Lehrrohre in die Erde gelegt. Sieh an, wieder was gelernt.

Um ein ganz anderes innerstädtisches Problem ging es in einem Beitrag zu vergiftetem Hundefutter, das öffentlich ausgelegt werde. Frauchen und Herrchen waren besorgt um ihre geliebten Vierbeiner. Eine Dame hatte, so der Text, bereits viel von gefährlichen Hundekötern gehört. Ob da wirklich aggressive Tiere gemeint waren, darf bezweifelt werden.

Und zum Schluss noch ein Schmäckerchen aus der Abteilung Polizeiberichte. Dabei spielen ja Diebstähle immer wieder eine gewichtige Rolle. Und es kommt vor, dass die Langfinger auch recht große Beute machen. Um Langfinger, die man sich ja nicht gerade kräftig vorstellt, handelte es sich in dem Fall aber ganz sicher nicht: Da lautete die Überschrift zu einer Meldung: Diebstahl von Baustellen. Wie zum Teufel haben es die Kriminellen geschafft, die wegzuschaffen?

