Der Favorit marschiert Nach zwei Spieltagen hat nur ein Team noch keine Punkte abgegeben. Das von Vizemeister SV Medizin Hochweitzschen.

In einem kampfbetonten Spiel trennten sich der VfB Leisnig und der ESV Lok Döbeln (gestreifte Trikots) mit einem 2:2-Unentschieden. © André Braun

Es ist erst der zweite Spieltag vorbei und nur eine Mannschaft hat eine weiße Weste. Dass das die vom amtierenden Vizemeister SV Medizin Hochweitzschen ist, überrascht da allerdings relativ wenig. Dass die Westewitzer ihrem 3:0-Auftaktsieg gegen Gleisberg allerdings einen 7:0-Auswärtserfolg bei der SpG Döbelner SC II/Mochau folgen lassen konnten, dann schon eher. Mit sechs Punkten, 10:0 Toren sowie Sebastian Kaulich (5 Tore) an der Spitze der Torschützenliste läuft es für die Schützlinge von Klaus Krzemyk mehr als optimal. „Vorsicht! Man muss abwarten und sollte auf dem Boden bleiben, denn die richtigen Mannschaften kommen erst noch, das darf man nicht vergessen“, sagte der Medizin-Verantwortliche dem Döbelner Anzeiger und warnte weiter: „Wir haben schon mal 14 Spieltage ganz oben gestanden und dann das entscheidende Spiel verloren...“

Ein Team, mit dem da vorn auf alle Fälle gerechnet werden muss, ist der BC Hartha. Beim Hohnstädter SV kam dieser trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Zum einen machten sich dabei Personalumstellungen bemerkbar, die Trainer Thomas Zimmermann aus den verschiedensten Gründen vornehmen musste, zum anderen haderten die Harthaer mit der Schiedsrichterleistung. „Insgesamt aber kann ich mit dem Punkt leben, den die starken Hohnstädter verdient haben. Diese Mannschaft belebt unsere Staffel. Da werden sich noch andere Teams schwertun“, kommentierte Zimmermann das Geschehen.

Nach der 0:3-Auftaktpleite in Westewitz haben sich die Fußballer des SV 29 Gleisberg äußerst furios mit einem 6:0-Erfolg gegen den FSV Dürrweitzschen zurückgemeldet. Bereits zur Halbzeit war beim Stand von 4:0 die Vorentscheidung gefallen. „Notelf gegen Notelf, wobei die, die größere hatten. Für uns waren es drei Punkte gegen den Abstieg und die sind wichtig“, sagte SV-Trainer Frank Baumert.

Recht kampfbetont, teilweise ruppig und am Ende dramatisch, ging es zwischen dem VfB Leisnig und dem ESV Lok Döbeln zu. Zwar gingen die Gastgeber durch Nico Spisla in Führung, verpassten es aber, zu erhöhen. So schlugen die starken Gäste zurück und zogen durch Matthias Engler per Strafstoß und Stefan Fricke bis zur 68. Minute mit 2:1 in Front. In der sechsten Minute der Nachspielzeit – nach einer Verletzungsunterbrechung – erzielte der Ex-Döbelner Jens Pöge per Kopf den Leisniger Ausgleich. Danach wurde abgepfiffen.

Ein lockerer 7:2 (5:0)-Heimsieg gelang Medizin Zschadraß gegen eine überforderte Altenhainer. Dieser konnte durchaus höher ausfallen.

