Der Faschings-Macher Am 11. 11. um 11.11 Uhr sind in Strehla und Riesa die Narren los. Für Sandro Kühn beginnt die Saison schon viel früher.

Der 11. November verheißt Trubel in Strehla. Sandro Kühn gehört zu den Machern des Strehlaer Carneval Clubs – und hat dafür extra einen Job im Ausland aufgegeben. © Sebastian Schultz

Die ideale Figur für die Funkengarde hat Sandro Kühn nicht gerade. Aber trotzdem ist sich der Strehlaer nicht zu schade, auch mal als Tina Turner aufzutreten. Oder als von der Harfe begleiteter Minnesänger. „Ich habe sogar schon zur Musik der Backstreet Boys getanzt“, sagt der 35-Jährige. „Als Medley zur Funkengarde.“ Ein paar schnelle Schrittfolgen, eine Drehung – das klappt. „Es braucht ja nicht unbedingt ein Spagat sein“, sagt Sandro Kühn lächelnd.

Als Faschingsmacher muss man schon ein bisschen verrückt sein. Das weiß er seit seiner Kindheit. „Ich war mit meinen Freunden immer schon beim Umzug in Strehla dabei.“ Dann fragte der Elferrat des Strehlaer Carnevals Clubs (SCC) bei der Clique an, ob sie nicht als Prinzengarde mitmachen wolle. Es kam, wie es kommen musste. Mit dem 11. 11. beginnt für Sandro Kühn die vierte Saison – wobei sie eigentlich für die Macher längst angefangen hat. Schon im September gibt es stets eine Art Trainingslager für die Faschingssaison. Da werden die Programmpunkte auf Verantwortliche verteilt. Jetzt im November beginnen die Proben für die heiße Zeit im Februar, die in Strehla mit dem Rentnerfasching beginnt („Da kann man noch ein bisschen am Programm feilen.“) über die Weiberfastnacht, den „Chaossamstag“, den Umzug, den Rosenmontag und den Kinderfasching geht und erst mit dem Fischessen zum Aschermittwoch endet.

Wobei: So mancher Akteur bei den Faschingsvereinen ist das ganze Jahr über im Einsatz. Auch Sandro Kühn. „Uns kann man zu runden Geburtstagen oder Firmenfesten buchen“, sagt der Strehlaer. Gegen eine gewisse Gage gibt es einen gewünschten Programmpunkt vom Fasching oder einen Tanz der Funkengarde. Vereinsmitglieder machen beim Trödelmarkt mit oder organisieren große Skatturniere. Alles dafür, dass Geld in die Kasse kommt. „Was wir über das Jahr ansparen, geht dann innerhalb von zwei Wochen durchs Fenster raus“, gesteht der gebürtige Bautzener ein. Schließlich müssen die Ausgaben des Vereins in der Faschingszeit irgendwie gestemmt werden. Und deswegen ist der Präsident viel damit beschäftigt, Sponsoren anzuschreiben. Der „Umzugsminister“ kümmert sich um Genehmigungen, Absperrungen, Toiletten, Ordner.

Kühn selbst ist Spezialist für die Dekoration und den Aufbau der Rutsche im Lindenhof, die vom Obergeschoss an der Bar vorbei ins Erdgeschoss führt. „Um die aus Gerüstteilen und Blechen zu montieren, brauchen wir 20 Leute.“ Dann kommen noch die unzähligen Luftballons, für die es zum Glück eine Maschine zum Aufblasen gibt – auch wenn manchmal noch jemand per Hand und Lunge aushelfen muss. Die Lichterketten für den Saal immerhin sind mittlerweile mit LEDs ausgerüstet. „Vorher ging immer mal eine Glühbirne kaputt“, sagt der Strehlaer, der seine Berufskarriere extra der Ortsnähe untergeordnet hat. Der 35-Jährige hatte zuvor sechs Jahre im Ausland gelebt, bevor er nach Strehla zurück kam. Erst war er seiner damaligen Freundin nach London gefolgt, wo er erst als Kellner bei Starbucks, dann im Büro einer Hotelkette arbeitete. Als er dort schließlich zum Teamleiter aufgestiegen war, wurde das Büro nach Cork in Irland verlegt – und Sandro Kühn zog mit.

Trotz sehr guter Bezahlung wollte er aber dann doch zurück in die Heimat. „Die Landschaft in Irland war topp – aber das Wetter ...“ Nicht umsonst gebe es auf der Insel den Spruch: „Der Sommer ist der schönste Tag im Jahr.“ Nun studiert Kühn in Meißen an der Verwaltungshochschule und kann sich nach Praktika in Jugendamt, Landesdirektion und Bildungsagentur gut vorstellen, später in der Landkreis- oder einer Gemeindeverwaltung zu arbeiten. „Ich wollte unbedingt was in der Umgebung haben“, sagt das Mitglied der Prinzengarde. Schließlich soll die neue Faschingssaison noch lange nicht seine Letzte sein.

Am 11.11. um 11.11 Uhr übernimmt der SCC in Strehla die Rathausschlüssel, in Riesa der Riesaer Karnevalklub „Sachsendreier“.

zur Startseite