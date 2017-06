Der Falkner ist wieder da Freitags immer um 19 Uhr gibt es jetzt ein besonderes Angebot für die Gäste.

Falkner Hans-Peter Schaaf während einer Vorführung mit Steinadler Shiva (8 Jahre). © Steffen Unger

Am Himmelfahrtstag hatte Hans-Peter Schaaf zum ersten Mal seit seinem Weggang aus dem Wildgehege vor gut einem Jahr wieder seine Greifvögel in den Himmel über Moritzburg steigen lassen. Allerdings nicht mehr auf der Brandwiese, sondern im Hochseilgarten am Mittelteich. Am Sonntag gab es dann zwei weitere Vorführungen.

Der Falkner und die neuen Betreiber der Anlage haben sich nun darauf verständigt, dass es ab Freitag bis zum Oktober immer freitags um 19 Uhr Flugshows geben wird. Außer am 16. und 23. August. Außerdem fliegen Adler & Co. Pfingsten am Sonntag und am Montag jeweils um 11, 14 und 16 Uhr.

zur Startseite