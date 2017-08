Der ewige Häuslebauer Seit fünf Jahren baut Familie Bobke in Schmeckwitz, aber an Einzug ist noch nicht zu denken. Das ist gut so. Und gewollt.

Ganz ohne Zeitdruck baut Rolf Bobkes Familie in Schmeckwitz ein Haus. Dass es etwas Besonderes wird, kann man schon jetzt erkennen. Nachhaltig ist es obendrein. Die Fassade im Erdgeschoss braucht er nie wieder anfassen, erklärt der Bauherr. Weder neue Farbe, noch neuer Putz werden dort nötig. Das Fachwerk im Obergeschoss ist allerdings pflegebedürftiger. Das Schönste sei aber der Ausblick aus dem Dachfenster. „Von dort kann man bis Crostwitz gucken“, schwärmt der Bauherr. © Matthias Schumann

Baustress ist für Rolf Bobke ein Fremdwort. Zumindest was seinen Hausbau in Schmeckwitz betrifft. Der 43-jährige Diplomingenieur und Chef einer Heizungsbaufirma strahlt unerschütterliche Ruhe aus. „Der Fertigstellungstermin ist nicht wichtig. Wichtig ist das Ergebnis.“ Schön soll das Haus werden. Und nachhaltig sein. Das es am Ende genauso wird, ist bereits jetzt zu erkennen. Die steinernen Außenmauern stehen. Das Fachwerk im Obergeschoss ebenso. Sogar die alten Tonziegel liegen auf der Schalung des Dachstuhles schon für den Dachdecker bereit. Sie werden nicht etwa eingehangen, wie das bei Neubauten heutzutage üblich ist. Sie werden in Mörtel gelegt. Genauso, wie es die Vorfahren beim Dachdecken machten.

Bevor sich Rolf Bobke und seine Frau Antje für den Kauf des alten Häuschens an der Schmeckwitzer Hauptstraße entschieden, hatten sie schon geraume Zeit nach einem geeigneten Baugrundstück Ausschau gehalten. „Es heißt doch, man soll im Leben einen Baum pflanzen, einen Sohn zeugen und ein Buch schreiben“, erklärt der 43-Jährige. Weil ihm Letzteres nicht so leicht von der Hand gehen würde, machte er kurzerhand „ein Haus bauen“ aus diesem Punkt. „Dabei kann man sich ja auch verwirklichen“, sagt er und grinst dabei verschmitzt. Vielerorts sahen sich die sechsfachen Eltern um. Das kleine Grundstück, an dem sie nahezu täglich vorbei fuhren, hatte zu dem Zeitpunkt keiner auf dem Schirm. Dabei kennt er es schon aus Kindertagen, erzählt Rolf Bobke. „Das war mal ein Dreiseithof.“ Er kann sich auch noch dunkel an die alte Frau erinnern, die früher da wohnte. Nachdem sie gestorben war, stand das Haus gut zehn Jahre leer. Inzwischen gehörte das Grundstück der Gemeinde. Als Dorfgemeinschaftshaus wurde das Gebäude nicht gebraucht. Schmeckwitz hat bereits eines. Also habe man einen Käufer gesucht, erzählt Bürgermeister Franz Brußk. Einen Liebhaber alter Gemäuer, der die Ruine in der Dorfmitte zu einem Blickfang macht. Familie Bobke war der perfekte Interessent, dem der Gemeinderat gern den Zuschlag erteilte.

Alte Steine verwendet

Los ging es vor fünf Jahren mit dem Abriss. Der beendete den Dornröschenschlaf des alten Gemäuers. Doch bei Bobkes landeten Granit- und Feldsteine sowie Ziegel nicht im Bauschutt-Container. Stattdessen wurden sie gründlich geputzt, sortiert und wieder verbaut. Die gesamten Außenwände im Erdgeschoss sind aus alten Steinen errichtet. Rolf Bobke lässt auch die Kellertreppe so bucklig und schief, wie sie ist. „Sie hat hundert Jahre gehalten. Und sie wird das auch weiter tun.“ Kein Wunder. Ziel der Räckelwitzer Bauherren ist es nämlich, ihr Haus möglichst nachhaltig zu bauen, verrät der 43-Jährige. Auch wenn das Mühe, Zeit und Geld kostet.

Auf den vielen Baustellen, auf denen er schon arbeitete, habe er mitbekommen, dass Neubauten auch nicht immer das Nonplusultra seien. Seit der Wende gebe es beispielsweise vor allem bei Neubauten oft Probleme mit Schimmel. Wo früher der Rohbau mindestens einen Winter lang stand und dadurch optimal austrocknen konnte, muss es heutzutage meistens schnell gehen. Sein Onkel sei in den 50er Jahren in den Westen gegangen. Dort habe er seinerzeit ein über 400 Jahre altes Fachwerkhaus gekauft. Das sei zwar krumm und schief, aber trotzdem könne man sehr gut darin wohnen. „Da hab ich mir gesagt: So etwas müssten wir doch heutzutage auch hinkriegen“, erzählt der Handwerker. Für Inspiration habe auch die Krabatmühle in Schwarzkollm gesorgt. Bei einem Besuch sah er, dass dort ganz viele alte Sachen aufgearbeitet worden sind.

Rohbau soll 2025 stehen

Deshalb baut er sein Haus in Schmeckwitz so, wie es früher gemacht wurde. Unten Stein, oben Fachwerk. Um Letzteres einzubauen, fand er eine Zimmerei aus der Umgebung. Mit Fachwerk kennen sich inzwischen etliche Zimmermannsbetriebe aus, weiß Rolf Bobke. Schwer war es nur eine Firma zu finden, die die Balken auch selber sägt. Denn der Räckelwitzer wollte kein sogenanntes Konstruktionsvollholz verwenden, sondern massive Kanthölzer einbauen. Unbehandelte, extra zurechtgesägte Balken. Die durften auch Risse haben. Quasi Holz, dass lebt. Nur in der Höhe habe er ein wenig zugegeben, verrät der 43-Jährige. Im alten Haus konnte er nur im Flur und in der Stube stehen. In den anderen Räumen musste er den Kopf einziehen. Wenn er nach dem Fertigstellungstermin gefragt wird, winkt der Räckelwitzer meist ab. Der Rohbau soll spätestens 2025 stehen, sagt er. Im vorigen Jahr sei beispielsweise gar nichts geworden. „Na und.“ Andere Bauherren würden angesichts dieser Bauzeit die Hände überm Kopf zusammenschlagen. Rolf Bobke hingegen lächelt entspannt. Für ihn ist der Bau sein Hobby. Die Familie sitzt nicht auf gepackten Koffern. Bobkes wohnen in einem großen Haus. Drei Generationen unter einem Dach. Der Bau in Schmeckwitz sei als Altenteil gedacht, erzählt Rolf Bobke schmunzelnd. „Bis es soweit ist, hab ich ja noch Zeit.“ Auf jeden Fall sei das übersichtliche Grundstück am idyllischen kleinen Teich genau richtig, um es auch im Alter in Schuss halten und genießen zu können. Vielleicht zieht aber auch später eines der sechs Kinder ein. „Dann ist es halt so.“ Für den Häuslebauer ist nur eines wichtig: „Es soll Spaß machen.“ Und am Ende soll ein tolles Ergebnis zu sehen sein. Ganz ohne Stress.

