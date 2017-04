Der etwas andere Eierbaum Die Anwohner der unteren Pulsnitzer Straße in Kamenz sind nicht nur eine eingeschworene Gemeinschaft, sondern hin und wieder auch für pfiffige Ideen zu haben.

Andreas Köckritz, Anwohner der unteren Pulsnitzer Straße in Kamenz, schmückte jetzt einen ganz besonderen Eierbaum. Die Ruine nebenan macht es nicht schöner, aber ein Hingucker ist es allemal wert. © privat

Die Anwohner der „Pulsi“ treffen sich nicht nur zu Arbeitseinsätzen im Park oder brunchen mitten im Grünen auf der Schillerpromenade, sondern gehen auch ganz pragmatisch zu Werke. Zum Beispiel um auf Missstände aufmerksam zu machen. Wie auf die recht verfallene Ruine an der Pulsnitzer Straße 35. Das Haus ist ein echter Schandfleck und auch für die direkten Nachbarn keine schöne Sache. Zu einem Verkauf ist es trotz langer Bemühungen noch nicht gekommen. Inmitten der liebevoll restaurierten Häuser ringsherum, fällt das Areal durchaus negativ auf.

Am Wochenende schmückte einer der Anlieger, Andreas Köckritz, deshalb einen ganz besonderen Eierbaum. Er begab sich dafür in äußerst luftige Höhe auf das Dach seines eigenen Hauses. Stieg aus der Dachluke und ließ sich das Deko-Körbchen mit den bunten Plasteeiern von seiner Familie reichen. Und schmückte in selbstloser Art und Weise die seit Jahren aus dem Dach der nebenstehenden Ruine wuchernde Birke. Groß genug ist sie.

Von unten bewundern seitdem Passanten den ausgefallenen Osterschmuck. Mit eulenspieglerischem Augenzwinkern hat die Pulsnitzer Straße so einen Hingucker mehr. Ob das beim Hausverkauf hilft, ist fraglich. Ins Gespräch hat man das Gebäude aber wenigstens wieder einmal gebracht.

Und eines steht fest: Künftige Besitzer des Areals bekommen mit Sicherheit nette und witzige Nachbarn … (if)

