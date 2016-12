Der etwas andere Bauzaun Auf den Absperrungen am Löbauer Promenadenring geht es seit Freitag bunt zu. Das soll die Kreiselbaustelle aufwerten.

Kenny Meyer hat eigentlich Weihnachtsferien. Beim Anbringen der Motive an die Bauzäune am Löbauer Promenadenring hilft er trotzdem. Insgesamt sind 28 Banner aufgehängt worden. Damit will die Löbauer Werbegemeinschaft die Kreiselbaustelle attraktiver machen und die Löbauer zum Staunen bringen.

Der lebendige Bauzaun schlängelt sich bis zur Bahnhofstraße und endet dort. Platz, um die Bilder zu besichtigen, ist genug.

Die Löbauer haben beim Fotoshooting während des Kleinen Stadtfestes jeden Spaß mitgemacht. Dabei sind skurrile Bilder entstanden.

Lachende Löbauer grüßen seit Freitagvormittag von den Bauzäunen am Promenadenring. Innerhalb weniger Stunden haben sich die tristen Absperrungen zu einem echten Blickfang entwickelt. Pünktlich zu Weihnachten hat es die Löbauer Werbegemeinschaft nun geschafft, ihr Projekt zu präsentieren, um dessen Umsetzung sich die Mitglieder in den vergangenen Monaten intensiv gekümmert haben. „Es hat viel Zeit und Nerven gekostet“, sagt Alexander Pai, Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft.

Gestalt haben die weißen Banner mit den bunten Motiven in Pais Werbe- und Druckstudio an der Poststraße angenommen. Die Bilder der freudig dreinblickenden Löbauer sind aber schon viel eher entstanden. Nämlich während des Kleinen Löbauer Stadtfestes im September. Im Stadtwerkemobil auf dem Altmarkt haben sich Alt und Jung damals von den beiden Fotografen Snejana Birke und Matthias Weber in verschiedenen Posen ablichten lassen. „Die Leute sind mit viel Begeisterung dabei gewesen“, sagt Alexander Pai.

Die Idee, mit den Bildern die Absperrungen am Promenadenring „lebendig“ zu machen, hätten alle richtig gut gefunden. Das ist auch auf den entstandenen Fotos zu sehen – die Stadtfestbesucher haben jeden Spaß mitgemacht. Von küssenden Pärchen, über Schwangere, die ihren kugelrunden Babybauch präsentieren, bis hin zu zwei jungen Frauen, die mit Winterjacke, Sonnenbrille und Flip Flops an den Füßen in die Kamera lächeln, ist alles dabei. „Die Aktion soll für die Löbauer in Löbau sein“, sagt Pai.

Die Begeisterung für die ausgefallene Idee des lebendigen Bauzauns scheint bis heute nicht nachgelassenen zu haben. Zwar passen die sommerlich gekleideten Fotomodels auf den weißen Bannern derzeit nicht zur Jahreszeit, bei den Löbauern schinden sie dennoch Eindruck. Von „das sieht gut aus“ bis „das ist eine super Idee“ reichen die Kommentare von vielen Passanten, welche am gestrigen Freitag, von der Bahnhofstraße kommend, am Promenadenring vorbei in Richtung Amtsgericht laufen. Alexander Pai und Jens Hübner, der ebenfalls im Vorstand der Werbegemeinschaft sitzt, freut der Zuspruch. Insgesamt haben die beiden mit tatkräftiger Unterstützung 28 Zäune mit 28 unterschiedlichen Bildern behangen. Fotofavoriten haben die beiden nicht. „Die Leute sollen die Bilder selbst entdecken“, sagen sie. Bald sollen noch weitere Motive hinzukommen. „Wir haben 90 Prozent der Bilder gedruckt. Der Rest kommt im Januar“, sagt Pai.

Wem es derzeit draußen zu kalt ist und Angst hat, sich beim Gang zum lebendigen Bauzaun Frostbeulen zu holen, kann die Fotos auch auf anderem Wege begutachten – das Internet macht’s möglich. Am Freitag ist nämlich nicht nur der lebendige Bauzaun eingeweiht worden, sondern auch der neue Internetauftritt der Löbauer Werbegemeinschaft an den Start gegangen. Dort sind sämtliche Motive zu sehen. Und natürlich noch viel mehr. Händlern wird eine Plattform geboten, um für ihr Geschäft zu werben. Außerdem gibt es Eindrücke von verschiedenen Löbauer Veranstaltungen zu sehen. „Wir haben ein Jahr daran gebastelt“, sagt Alexander Pai. Am Höhepunkt der Internetseite wird aber immer noch gearbeitet. Auf ihrem Portal will die Werbegemeinschaft nämlich auch einen virtuellen Stadtrundgang anbieten, der die Besucher am Bildschein in alle Ecken Löbaus führen soll. Derzeit werden noch Fotos dafür gemacht. „Zu jeder Jahreszeit gibt es neue Bilder“, sagt Jens Hübner. Schließlich sollen die gezeigten Bilder realen äußerlichen Bedingungen entsprechen. Bis der virtuelle Rundgang verfügbar ist, wird es aber noch eine Weile dauern. Erst einmal steht sowieso der bunte Bauzaun am Promenadenring im Mittelpunkt, wo lachende Löbauer darauf warten, besichtigt zu werden.

www.wirsindloebau.de

