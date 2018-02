Der Estrich ist drin Die Sanierung der Toiletten im Dorfgemeinschaftshaus Weißkeißel geht zügig voran. Ab März kann dort wieder gefeiert werden.

Maik Krause vom Baugeschäft Abraham aus Weißkeißel verteilt den Estrich in einer der zu sanierenden Toiletten im Dorfgemeinschaftshaus in Weißkeißel. © Joachim Rehle

Weißkeißel. Es ist gewissermaßen Halbzeit bei der Erneuerung der Toiletten im Dorfgemeinschaftshaus in Weißkeißel. Nachdem aus den Sanitärräumen alles entfernt war, wurden neue Leitungen für Wasser, Abwasser, Heizung und Elektrik verlegt. Der Estrich auf dem Fußboden ist drin und muss jetzt trocknen. In der nächsten Woche kommen dann die Fliesenleger, sagt Henri Hänchen. Frische Farbe an den Wänden und neue Sanitärkeramik machen das Vorhaben komplett. „Wenn es weiter so gut läuft, könnte Ende Februar die Sanierung abgeschlossen sein“, erklärt der Gemeindearbeiter, der auch im Gemeinderat sitzt und das Bauvorhaben mitbeschlossen hat.

Rund 50000 Euro investiert die Gemeinde Weißkeißel, wobei 75 Prozent aus den Fördertöpfen des Investitionsprogramms „Brücken in die Zukunft“ stammen. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten schon im vorigen Jahr erfolgen. Angesichts der im zweiten Halbjahr stark gestiegenen Preise hatte man das Vorhaben jedoch verschoben. Firmen aus Weißwasser, Bad Muskau und Weißkeißel sind beteiligt.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Weißkeißel gibt es erst seit 1996. In jenem Jahr war an die einstige Turnhalle eine Kegelbahn angebaut worden. Nachdem mit der Schließung der Schule zugleich der Schulsport entfiel, kam man auf die Idee, die Turnhalle zum Gemeinschaftshaus umzubauen. Das ist neben der Heimatstube ein kulturelles Zentrum für den Ort.

Der Mehrzweckraum ist so ausgebaut, dass darin kulturelle Veranstaltungen stattfinden können, aber auch weiterhin Sport möglich ist. Jede Woche trainieren dort eine Gymnastik- und eine Country-Dance-Gruppe. Auch die Kita „Kleine Feuerwehr“ nutzt den großen Mehrzweckraum regelmäßig für Veranstaltungen. Den kann man außerdem für Familien- und sonstige Feiern mieten, zumal es in Weißkeißel keine Gaststätte mehr gibt. „Das Gemeinschaftshaus ist sehr gut besucht und immer gut ausgebucht“, sagt Henri Hänchen. Entsprechend stark beansprucht waren über die Jahre die Sanitärräume und die Gebrauchsspuren in den Toiletten nicht mehr zu übersehen. Höchste Zeit, etwas zu tun, um die Toiletten nach 20 Jahren optisch und funktional den heutigen Ansprüchen anzupassen. Gebaut wird seit Mitte Januar. Von der Baustelle abgeteilt durch Trennwände ist der Saal während der gesamten Bauzeit durch die Sportgruppen nutzbar.

Für März sind bereits die ersten Familienfeiern vorgemerkt. Damit es dann noch hübscher aussieht, erhält auch der Flur bis dahin noch ein neuen Anstrich.

