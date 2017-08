Der essbare Wald wächst Immer mehr Pflanzen in der Anlage an den Hammerstädter Teichen tragen Früchte. Daran hat auch die Feuerwehr Anteil.

zurück Bild 1 von 4 weiter Mal sehen, ob’s schmeckt: Brombeeren gehören zu den Früchten, die Torsten Mallmann und jeder, der mag, derzeit im essbaren Wald pflücken kann. © André Schulze Mal sehen, ob’s schmeckt: Brombeeren gehören zu den Früchten, die Torsten Mallmann und jeder, der mag, derzeit im essbaren Wald pflücken kann.

Allmählich tragen die jungen Bäume Früchte, wenn auch nur sehr vereinzelt. In zwei, drei Jahren wird der essbare Wald um Äpfel, Birnen, Kirschen, Quitten reicher sein.

Solche Landmarken in der Mitte der Anlage laden zum Ausruhen ein. Vielleicht lassen sich auch Vögel beobachten. In den Holztoren verbergen sich Nistkästen.

Alle Pflanzen sind in Kreisen angeordnet. Innen frühe Sorten, außen späte. So blühen die Ringe nacheinander und geben der Anlage immer ein hübsches Aussehen.

Mhmm, lecker! Sie schmecken gut, die Brombeeren im essbaren Wald. Mehrere Sträucher am Rand der Anlage hängen voll, viele kleine rötliche Brombeeren und ein paar reife schwarze. „Diese Sträucher werden jeden Tag gut durchgepflückt, deswegen sind kaum reife Beeren dran“, sagt Torsten Mallmann und reicht noch ein Früchtchen. Urks, sauer! Die war wohl noch nicht ganz reif.

Es läuft gut im essbaren Wald direkt gegenüber den Hammerstädter Teichen. Der Obstwald von Torsten Mallmann wächst. Im dritten Jahr nach der Anpflanzung ragen die jungen Bäume schon weit über die Sträucher hinaus. An einem Bäumchen nahe dem Eingang hängt ein einsamer Apfel. „Allmählich fangen die Bäume an zu tragen“, erklärt Mallmann. „Eigentlich sollen sie das noch nicht. Sie sollen ihre Kraft zum Wachsen nutzen und eine schöne Krone ausbilden.“ Der 37-Jährige geht deswegen öfter eine Runde und pflückt die Äpfel sogar vorzeitig ab. Sie schlucken zuviel Energie des Bäumchens.

Ein bisschen wirkt es, als ob Torsten Mallmann durch das Zimmer seiner Kinder geht. Er streicht hier über ein Blatt, zupft dort ein paar Beeren ab. Der gelernte Kfz-Mechaniker beschäftigt sich schon seit 20 Jahren mit Landwirtschaft und Natur. Ohne überlegen zu müssen, weiß er sofort die Namen und Standorte all der vielen Pflanzen, die hier wachsen. Außer denen, die er selbst angepflanzt hat, sind durch Wind und Tiere inzwischen etliche Kräuter hinzugekommen. Im Moment sind viele Beeren da. Wenn die Bäume in den nächsten Jahren größer werden und mehr Schatten werfen, wird sich das Bild wandeln.

Torsten Mallmann ist zufrieden mit dem Projekt, das er gemeinsam mit dem Unternehmen Lausitz Energie Bergbau AG, dem die Fläche gehört, vor zweieinhalb Jahren begonnen hat. Damals waren die Hammerstädter Fischteiche noch nicht fertig und kaum ein Strauch höher als sein Stiefel. Jetzt sind die Kreise, in denen alles angepflanzt wurde, deutlich zu erkennen. Mallmann und die Feuerwehr haben ganze Arbeit geleistet. Letztere hat nämlich beim Gießen geholfen. Weil Torsten Mallmann die ganz jungen empfindlichen Pflanzen nicht mühsam wässern wollte, hatte er eine geniale Idee – und hat der Feuerwehr die Anlage für Übungen mit ihren großen schweren C-Rohren überlassen. Die Kameraden haben reihum den Umgang mit den Schläuchen trainiert, und nebenbei war der essbare Wald gewässert. Torsten Mallmann grinst, als er das erzählt. „Jetzt ist es nicht mehr nötig. Wir haben hier extra Mischkulturen mit unterschiedlichem Wasserbedarf angepflanzt.“ Auch die Böden sind unterschiedlich.

Wachsende Pflanzen bedeuten auch mehr Ernte. Johannis- und Stachelbeeren gab es in diesem Jahr schon reichlich, jetzt Brombeeren und bald Aroniabeeren und Schlehe. Auch der Senf ist reif. Etliche Obst- und Wildobstsorten stehen auf dem drei Hektar großen Gelände, darunter Birnen, Pflaumen, Quitten, Ebereschen, Esskastanien, Walnüsse, Kirschen, Sanddorn, Heidelbeeren, Himbeeren und Wildrosen. Sie sind in Kreisen angeordnet, von frühen nach späten Sorten sortiert. Dazwischen wachsen Getreide, Klee, Rübsen.

Wie viele Menschen die Anlage zum Naschen und Ernten nutzen, kann Torsten Mallmann nicht sagen. Er ist nicht jeden Tag da. „Aber wenn ich hier arbeite, mähe oder verschneide, kommt fast immer jemand vorbei.“ Die Leute der Umgebung wüssten mittlerweile alle vom essbaren Wald. „Es gibt hier immer etwas zu finden.“ Und: Man kann alles kosten. Es gibt nichts Giftiges auf der Anlage. Ideal für Eltern, die sich selbst nicht so gut auskennen in der Botanik und ihren Kindern verschiedene Pflanzen zeigen wollen.

Torsten Mallmann will mit dem Projekt auch Alternativen zur klassischen Forstwirtschaft zeigen. Warum nach dem Holzeinschlag immer wieder kleine Kiefern pflanzen und 60, 70 Jahre auf neue Ernte warten? „Eine solche Obstanlage wäre eine Alternative. Dann hat man jedes Jahr Ertrag.“ Torsten Mallmann nennt seinen essbaren Wald übrigens Psychotop, weil keine der gängigen botanischen Bezeichnungen passt. Keine Streuobstwiese, kein Wald, kein Feld. Also Psychotop. Ein Bereich, wo man seinen Empfindungen freien Lauf lassen kann. „Das ist wie Wolken anschauen. Da hat auch jeder ganz eigene Gedanken und Gefühle.“ Schließlich sei ja auch Geschmack eine Empfindung. Und für den gibt es im essbaren Wald reichlich. Zum Beispiel Aronia, gleich mal kosten. Herb. Sehr herb. Torsten Mallmann lacht. „Dann warten Sie, bis in ein paar Jahren die Birnenbäume richtig tragen. Das gibt zusammen eine wunderbare Marmelade.“

zur Startseite