Der erste Stein für die neue Kita In Papstdorf wird der Baubeginn am 27. Oktober feierlich begangen.

Bis 2018 wird in Papstdorf eine neue Kita für 60 Kinder gebaut.

Der Grundstein für den Neubau der Kindertagesstätte in Papstdorf wird am 27. Oktober gelegt. Gohrischs Bürgermeister Heiko Eggert (parteilos) teilte mit, dass der feierliche Akt 10 Uhr stattfinden wird. Auch Zuschauer sind herzlich eingeladen, so Eggert. Anfang September war es auf der Baustelle richtig losgegangen. Zuvor hatte man bereits die alten Essensbaracken weggerissen und Bäume gefällt. Die neue Kita der Felsenzwerge soll hell und geräumig werden. Das L-förmige, einstöckiges Gebäude entsteht unweit der bisherigen Einrichtung. Etwa 60 Kinder können dann in dem modernen Haus untergebracht werden. Zusätzlich zu den Gruppenräumen sind auch Ruhebereiche und Büros für die Erzieherinnen geplant. (SZ/kk)

