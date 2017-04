Der erste Spargel ist da Im Spargelhof Ponickau hat am Montag die Ernte begonnen. Das wechselhafte Wetter setzt dem Gemüse jedoch zu.

Elizabeth Schöne vom Ponickauer Spargelhof zeigt den frischen Spargel vom Feld in Böhla bei Ortrand. Die Spargelstangen sind von hoher Qualität, wachsen aber noch sehr vereinzelt. Weil Ostern vor der Tür steht, haben die Spargelbauern den Saisonbeginn vorverlegt, im Normalfall beginnt man die Ernte nicht vor dem 20. April. © Klaus-Dieter Brühl

Azurblauer Himmel und 21 Grad – zum Stechen des ersten Spargels in diesem Jahr herrscht Kaiserwetter über Böhla bei Ortrand. Allerdings: So leicht lässt sich das königliche Gemüse dann doch nicht aus dem vier Hektar großen Feld hervorholen. Nein, die begehrte Beilage zu Kartoffeln, Schnitzel oder Lachs lässt sich lange bitten. „Wenn wir ganz ehrlich sind, ist es eigentlich auch noch nicht so weit“, sagt Elizabeth Schöne.

Wie die studierte Gartenbauerin betont, beginne die Ernte in Sachsen im Normalfall so um den 20. April. Aber da vor diesem magischen Datum nun mal Ostern sei – und da wolle schließlich jeder Spargelliebhaber auf seinem Teller einheimische Stangen liegen haben – könne man sich nicht ausschließen. „Im Interesse unserer Kundschaft werden wir freilich ernten“, versichert Schöne und lacht. Leider sei das Wetter der vergangenen Wochen nur eben alles andere als zuträglich für das Wachsen des Spargels gewesen. Weder die kalten Nächte noch die einstelligen Tagestemperaturen ohne andauernden Sonnenschein hätten ihm gut getan.

Erst bei einer Bodentemperatur von 12 Grad Celsius beginne immerhin das edle Gemüse zu wachsen, 15 bis 18 Grad empfindet der Spargel geradezu als ideal. Denn auch, wenn die Luft an einzelnen Tagen im März schon wärmer gewesen sei, hätte das kaum Einfluss gehabt. Und da die Ponickauer im Gegensatz zu anderen einheimischen Produzenten das Feld nicht beheizen und auch keinen Tunnel drüber gezogen haben, sei man ausschließlich auf die Kraft der Natur angewiesen.

Eine, die ihre Sache aber so schlecht gar nicht gemacht zu haben scheint. All die Stangen, die Elizabeth Schöne innerhalb kürzester Zeit aus der Erde zutage fördert, haben nahezu Gardemaße. Schlank und schön mit weißen Köpfen liegen sie vor der 25-Jährigen. Ob sie die begehrten 16 Millimeter Durchmesser – also nicht zu dünn und nicht zu dick – aufweisen können, lässt sich momentan nur abschätzen. Die Chancen stehen zumindest gut. Denn gesund und vor allem nicht holzig an den Enden schauten sie auf jeden Fall aus, befindet Fachfrau Schöne und nickt.

Ab Mittwoch werde der kulinarische Klassiker im Ponickauer Hofladen und gen Wochenende auch in den Hütten in Radeburg und Moritzburg verkauft. Hier könnten die Kunden dann aus mehreren Qualitätsklassen wählen. Die kräftigsten Stangen kosteten vermutlich bis zu zehn Euro das Kilo. Bevor täglich gut tausend Kilo Spargel von Familie Schöne und ihren rumänischen Helfern geerntet werden, dauere es jedoch noch etwas.

Erst nach Ostern ginge es richtig los. Immer in der Hoffnung natürlich, dass die Qualität des Spargels an die hervorragende von 2016 anknüpfen kann. Über 700 Tonnen seien im letzten Jahr in Böhla und auf dem Feld in Naundorf gestochen worden. „Und da hatten wir auch erst Bedenken, nachdem der April total kühl und verregnet gewesen ist. Letztlich haben wir uns ganze zehn Tage im Verzug befunden“, erinnert sich Schöne.

Zehn Tage, die angesichts einer begrenzten Erntezeit traditionell bis zum 24. Juni nicht unerheblich seien. Das warme Wetter vor Pfingsten und die Sonne um Himmelfahrt habe den Ponickauer Stangen im Vorjahr noch einmal einen Wachstumsschub gegeben. Nun, all jene, die am Montag gestochen worden, lassen schon mal hoffen. Auf leckeren Spargel satt.

