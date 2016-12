Der erste Schritt Die US-Notenbank hebt den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte an. Eine kleine Maßnahme mit großer Wirkung. Weltweit.

Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Leitzins leicht angehoben. © dpa

Wer Donald Trump im Wahlkampf zuhörte, mag den Eindruck bekommen haben, der wirtschaftliche Zustand der Vereinigten Staaten sei desaströs. Das Gegenteil ist der Fall. Die größte Volkswirtschaft der Welt läuft weitgehend rund, die Arbeitslosigkeit ist mit einer Quote von 4,6 Prozent im Griff, die Inflation zieht wieder an. Die Notenbank Federal Reserve (Fed) hat deshalb den Leitzins am Mittwoch um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Wie beeinflusst das Wirtschaft und Privatkonsum?

Warum ist eine Zinserhöhung überhaupt notwendig oder sinnvoll?

Wenn die Finanzmärkte mit billigem Geld überschwemmt werden, kann es zur Bildung gefährlicher Blasen kommen – etwa auf dem Immobilienmarkt. Platzen diese Blasen, hat das zumeist katastrophale Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft. Das will die Notenbank verhindern. Sie muss aber auch versuchen, den richtigen Moment zu erwischen. Zieht die Inflation zu stark an, bevor die Zinsschraube weiter festgedreht wird, kann es zu spät sein. Ein zu frühes Eingreifen kann aber auch die sich erholende Wirtschaft abwürgen.

Welche Auswirkungen sind durch die steigenden Zinsen zu erwarten?

Der ohnehin schon starke Dollar könnte noch stärker werden – etwa im Vergleich zum Euro. Das verteuert das Einkaufen in den USA. Das gilt sowohl für private Weihnachtstouristen in New York oder Urlauber in Florida als auch für Firmen, die Produkte amerikanischer Firmen ordern – von den Flugzeugen des Herstellers Boeing bis zum Whiskey aus Kentucky. Andererseits erlaubt es den Firmen in den USA, im Ausland billiger einzukaufen, sofern die Geschäfte nicht in Dollar abgewickelt werden. Das gilt auch für Einkäufe bei deutschen Zulieferern.

Was bedeutet es für das Ausland?

Vor allem Entwicklungsländer, in denen Staatshaushalte und Privatunternehmen hohe Schuldenberge in US-Dollar halten, könnten Probleme bekommen. Diese Schulden werden – umgerechnet in die jeweilige Landeswährung – durch einen stärker werdenden Dollar plötzlich noch größer. Allerdings hatten diese Länder auch sehr viel Zeit, sich auf die Situation vorzubereiten. Die jüngste Zinserhöhung in den USA liegt bereits ein Jahr zurück.

Wird die Europäische Zentralbank (EZB) nachziehen?

Europa ist noch nicht so weit. Anders als in den USA sind die Voraussetzungen – nämlich ein stabiler Arbeitsmarkt und eine anziehende Inflation – noch nicht überall in der Eurozone gegeben. Die EZB hat erst vorige Woche den Geldhahn noch einmal kräftig aufgedreht und weitere milliardenschwere Anleihekäufe angekündigt. Das bedeutet, dass die ultraniedrigen Zinsen in der Eurozone noch anhalten werden. Allerdings gab es auch aus Frankfurt erste Signale für einen Richtungswechsel.

Wird die US-Notenbank die Zinsen bald noch weiter erhöhen?

Das steht in den Sternen. Und es ist auch ein Politikum. Donald Trump hat in die neue US-Regierung eine Reihe von Großinvestoren und Investmentbankern berufen – die dürften eine starke Stimme für weitere Zinserhöhungen erheben. Die derzeitige Führung der Notenbank um Chefin Janet Yellen ist von den Demokraten Barack Obamas berufen. Die Fed ist schon wegen dieser delikaten Gemengelage derzeit äußerst vorsichtig. Experten gehen von möglicherweise zwei Zinserhöhungen im Jahr 2017 in den USA aus. (dpa)

