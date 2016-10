Der erste Schnee war nur ein Hauch Am Mittwoch sank das Thermometer bis auf 0,3 Grad. Warum es zur Schneedecke doch nicht reichte.

Es ist empfindlich kühl geworden im Osterzgebirge. Am Mittwoch ging die Region schon knapp am ersten Bodenfrost vorbei. Nachmittags ist die Temperatur an der Wetterstation Zinnwald bis auf 0,3 Grad am Erdboden gesunken, und es hat auch schon geschneit, wie Wetterbeobachter Lothar Schirrmeister informierte. Es war aber nur ein Hauch von Winter. Es ist dann wieder etwas wärmer geworden, sodass sich keine Schneedecke ausbilden konnte. Am Donnerstag hat auch der Dauerregen etwas nachgelassen. Immerhin sind diesen Monat bereits 62 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen. Das ist fast die gesamte Menge, die im Schnitt diesen Monat fällt. Der Durchschnittswert für Oktober liegt bei 66 Liter. „Das haben wir schon fast erreicht“, stellt Schirrmeister fest.

Aber das Wetter bleibt kühl und unbeständig, auch wenn der Dauerregen vorüber ist. Im Gebirge werden die Temperaturen kaum über fünf Grad steigen, und in den tieferen Lagen des Erzgebirgsvorlands auch nicht über zehn, zwölf Grad. Auch fürs Wochenende kann der Wetterbeobachter keine besseren Aussichten melden. Obwohl jetzt Herbstferien sind, ist kaum mit günstigem Wetter für Wanderungen oder zum Drachensteigen zu rechnen. Je nachdem, ob es nachts aufklart, können jetzt auch die ersten Nachtfröste ins Haus stehen. Bisher gab es auch in Zinnwald noch keinen Bodenfrost in diesem Herbst. Wer also noch empfindliche Pflanzen im Freien stehen hat, sollte sie spätestens jetzt an einen geschützten Platz räumen.

