Der erste Schnee im Landkreis Beachtliche zwei Zentimeter rieselte es im Osterzgebirge. Im Rest der Region kommen die Winterreifen noch nicht zum Einsatz.

Wintereinbruch am Donnerstag am Lugsteinhof in Zinnwald. © Frank Baldauf

Nun ist am Donnerstagmorgen doch eine dünne Schneedecke liegengeblieben, zumindest in der Kammregion des Erzgebirges, wie in Zinnwald. Rund zwei Zentimeter Schnee waren über Nacht gefallen, das berichtete Wetterbeobachter Norbert Märcz.

Stellenweise war es auch glatt auf den Straßen, immerhin zeigte das Thermometer nur minus zwei Grad. Das ist für den November zwar nicht ungewöhnlich, aber in dieser Saison eben das erste Mal. Im Rest des Kreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge kamen die Winterreifen am Donnerstag noch nicht zum Einsatz. Bei eisigem Wind war aber eine Mütze Pflicht. (SZ)

