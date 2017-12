Der erste Rückkehrertag Am 27. Dezember wollen Firmen Ehemalige in die Heimat holen. Die Spreequellstadt arbeitet dabei mit Zittau zusammen.

Gloria Heymann leitet die Wirtschaftsförderung der Stadt Zittau und unterstützt. Gemeinsam mit ihrem Ebersbach-Neugersdorfer Kollegen organisiert sie einen Tag, bei dem Unternehmen Fachkräfte finden können. © Rafael Sampedro

Der Wettbewerb um Fachkräfte ruft die regionale Wirtschaftsförderung auf den Plan. Gloria Heymann, Wirtschaftsförderin der Stadt Zittau und Stefan Halang, ihr Kollege aus Ebersbach-Neugersdorf, haben den ersten gemeinsamen Rückkehrertag am 27. Dezember im Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau organisiert. Von 10 bis 14 Uhr finden rückkehrwillige Oberlausitzer im Foyer des Gerhart-Hauptmann-Theaters in ungezwungener, weihnachtlicher Atmosphäre Gelegenheit zu Gesprächen. Neben den Vertretern von über 20 Unternehmen aus allen Branchen stehen Ansprechpartner der Städte parat und informieren zu Leben und Freizeit. Für alle, die es sich vorstellen können, der eigene Chef zu sein, zeigen Industrie-, Handels- und Handwerkskammer die Chancen und Möglichkeiten einer Unternehmensnachfolge auf.

Gloria Heymann setzt dabei einerseits auf das Heimatgefühl der ehemaligen Oberlausitzer, die in der Fremde „nicht warm werden“ und andererseits auf junge Familien. Ausreichend Plätze in Kindertagesstätten, die Nähe der Angehörigen, ein landschaftlich reizvolles Umland und vergleichsweise niedrige Lebenshaltungskosten sind für Eltern durchaus gewichtige Argumente.

Der Termin zwischen Weihnachten und Neujahr ist bewusst gewählt, weil in dieser Zeit viele junge Menschen, die ihrer Heimat arbeits- oder studienbedingt den Rücken gekehrt haben, ihre Eltern und Familien in der Region besuchen. Aber auch die Oberlausitzer, die seit Jahren pendeln, sind in dieser Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit zuhause. Für höhere Löhne und eine berufliche Perspektive nehmen noch immer Tausende Oberlausitzer lange Fahrten und die Trennung von den Angehörigen in Kauf.

Die Idee, Heimkehrwillige und Pendler direkt anzusprechen, ist nicht neu, sie erinnert an die Aktion „Eierschecke“ von Sachsens Wirtschaftsminister Sven Morlok (FDP), der im Jahre 2011 Pendlern an der Autobahnraststätte auflauerte und sie mit einem Stück Eierschecke zur Rückkehr in die Heimat bewegen wollte. Görlitz veranstaltet seit einigen Jahren einen Rückkehrertag während des Altstadtfestes. Auch in Mittelherwigsdorf lief eine Veranstaltung mit ähnlichem Ziel bereits. Diverse Jobportale werben im Internet für die zahlreichen freien Stellen in der Oberlausitz. So ist auch das Team des Portals jobs-oberlausitz.de beim ersten Rückkehrertag im Theater dabei und gibt Besuchern einen Überblick über die Stellenangebote in der Region. Die positive Resonanz der Unternehmen kann als klares Indiz für den sich verschärfenden Mangel an Fachkräften gewertet werden. Die Liste der Firmen ist lang, alles, was in der Umgebung Rang und Namen hat, ist wohl dabei. Geht die Rechnung auf, findet der eine oder andere Heimkehrwillige nach Weihnachten vielleicht einen neuen Job und kehrt zurück. Das ist jedenfalls der Plan. Gleichzeitig bietet der Termin auch Einheimischen die Chance, mit den Vertretern der Unternehmen und Einrichtungen ins Gespräch zu kommen, seine Job- und Karrierechancen auszuloten. Gloria Heymann ist optimistisch, dass die Premiere gut angenommen wird und der Rückkehrertag einen festen Platz im städtischen Terminkalender erhält.

