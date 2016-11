Der erste Raum im neuen Krankenhaus Der Neubau hat schon eine Decke bekommen. Sie steht auf einem Wald aus Stützen.

Die Arbeiten am Klinikanbau gehen gut voran: Vom Haupthaus aus sind die Fortschritte immer live zu beobachten. © Sebastian Schultz

Das ist er nun, der erste im Rohbau stehende Raum des Krankenhaus-Anbaus. Eine Fundamentplatte unten, glatte Betonwände an den Seiten, die gerade fertig gewordene Decke des Neubaus oben. Sie ruht noch auf einem ganzen Wald aus Stützen. Der verdeckt fast die länglichen Öffnungen für die Fenster, die sich knapp unter der Decke über die gesamte Breite des Raums ziehen. Die oben liegenden Fensterbänder lassen Tageslicht herein, schützen aber gleichzeitig vor unerwünschten Blicken.

In der untersten Ebene des Anbaus entstehen auf mehreren Hundert Quadratmetern die Umkleiden für die Mitarbeiter des Krankenhauses. Ein Bereich, der später für die Patienten verschlossen bleibt – aber dennoch wichtig ist für gute Arbeitsbedingungen der zahlreichen Pfleger und Krankenschwestern. Auf den Planungsunterlagen stehen sie schon, die Reihen von Schränken, die Bänke dazwischen, die Waschbecken, Toiletten, Duschen.

Der Bereich für die Frauen wird deutlich größer als die Räume für die Herren. Das ist quasi in jedem Krankenhaus so – schließlich soll das Verhältnis der Umkleideschränke auch zum Geschlechterverhältnis der Mitarbeiter passen. Noch bahnen sich allerdings ausschließlich Männer ihren Weg durch die späteren Umkleiden. Sie tragen Bauhelme und Arbeitshandschuhe. Einige montieren Schalungen, andere ein neues Gerüst, einer bedient eine Betonpumpe. Ein monotones Brummen ist auf der ganzen Baustelle unterhalb des bunten Hochhauses zu hören: Es kommt von einem flaschenförmigen Gerät, das im flüssigen Grau des frisch eingefüllten Betons hängt. Mit seinem stetigen Vibrieren sorgt es dafür, dass die Luftblasen im Beton nach oben steigen und die Wände später keine Hohlräume haben.

An jeder Ecke ist zu sehen: Der Krankenhaus-Anbau nimmt Gestalt an. Gerade erst sind die ersten 660 Quadratmeter der ersten Decke über dem Untergeschoss fertig geworden, schon wachsen darauf die nächsten Betonsäulen nach oben. Zwischen ihnen stehen später Betten. Dort können Patienten überwacht vor Untersuchungen zur Ruhe kommen oder nach einer OP aufwachen. Noch pfeift der Wind über die Betonfläche. Aber schon jetzt ist klar: Von hier bietet sich den Patienten später ein schöner Ausblick über die Reihe von Einfamilienhäusern am Fuß des Hügels, über ein weites Feld und das herbstlich gefärbte Waldstück dahinter. Die Hanglage des Grundstücks macht es möglich. Denn tatsächlich ist das, was von unten wie das erste Stockwerk aussieht, von oben aus betrachtet das Erdgeschoss. Dort wird auf der Seite Richtung Poppitzer Platz die neue Notaufnahme einziehen, während auf der Seite Richtung Pausitz die Dialyse Platz findet. Beide Einrichtungen im neuen Anbau liegen fußläufig dicht nebeneinander, haben aber getrennte Zufahrten – sodass sich niemand ins Gehege kommt.

70 Lkw-Ladungen Beton

Verschiedene Untersuchungszimmer ergänzen das Erdgeschoss, sodass alle wichtigen Stationen nach der Einlieferung bequem ohne Treppen oder Fahrstühle zu erreichen sind. Noch aber gibt es mitten im Anbau eine große Lücke, durch die Baufahrzeuge hinein- und hinausfahren können. Das muss auch so sein: Denn bei einem größeren Betoniervorgang werden auf einen Schlag Hunderte Kubikmeter Beton verbaut, sodass hinter der Betonpumpe die Mischfahrzeuge Schlange stehen müssen, damit ohne Pause zehn Stunden am Stück betoniert werden kann. Allein beim letzten großen Stück der Bodenplatte waren rund 500 Kubikmeter Beton und damit fast 70 Lkw-Ladungen nötig.

Erst wenn die Lücke im Baukörper geschlossen ist, zeichnen sich dann die Lichthöfe deutlich ab, die die Planer im Anbau vorgesehen haben. Insgesamt sechs Höfe entstehen im Anbau – damit möglichst viele Räume Tageslicht haben. Bislang liegen die Arbeiten laut Bauleitung gut im Zeitplan. Man habe Glück gehabt, bei der Ausschreibung etwa mit Swietelsky aus Meißen Baufirmen erwischt zu haben, mit denen die Zusammenarbeit sehr gut laufe.

Jetzt muss nur das Wetter mitspielen, damit ein langer Winter nicht doch noch einen Strich quer durch den Zeitplan macht. Bis zum ersten Schnee wird aber am Neubau der Elblandkliniken noch die eine oder andere Wand und Decke wachsen – damit der erste Raum nicht lange allein bleibt.

Dies ist Teil sechs der SZ-Serie über den Umbau des Riesaer Krankenhauses. Der nächste Teil wird Anfang Dezember erscheinen.

