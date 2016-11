Der erste Puderzucker für die Natur Am Donnerstag gab es zum ersten Mal in dieser Saison eine dünne Schneeschicht. Es ist aber nicht mehr als ein Intermezzo.

Die Felder in Freital und Umgebung, wie hier in Kreischa, waren am Donnerstagmorgen mit einer dünnen Schneeschicht überzogen. Lange liegen blieb das Weiß aber nicht. Foto: Karl-Ludwig Oberthür © Oberthür

Freital. Die Landschaft rings um Kreischa war am Donnerstagmorgen von einer dünnen Schneeschicht verhüllt. Die Babisnauer Pappel zeigte sich zum ersten Mal in weiß. Und auch in Freital lag auf den Autos, Dächer und Straßen lag eine, wenn auch dünne, weiße Decke. Die ersten eifrigen Hauseigentümer räumten hier sogar schon die Fußwege vor ihren Grundstücken. Nachdem sich in dieser Woche der Regen schon mehrmals mit den ersten Flocken gemischt hat, gab es nun einen ersten Vorgeschmack auf den Winter.

„Das ist nichts Ungewöhnliches“, sagt der Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. „Wir haben ja schon fast Mitte November.“ Verantwortlich für den zaghaften Winterbeginn ist eine nordwestliche Grundströmung. Dadurch wird kalte und feuchte Luft in die Region rund um Freital geschaufelt. Die Wolken stauen sich am Erzgebirge. Die Folge sind Niederschläge, die bei den jetzigen Temperaturen als Schnee fallen. „Im Tiefland ist es aber das eine Grad Celsius zu warm, dass er auch liegen bleibt“, so Oehmichen. Ganz anders im Gebirge: In Zinnwald wurden gestern früh sechs Zentimeter Neuschnee gemessen. Auf dem Fichtelberg waren es acht.

Die Autofahrer scheinen sich mittlerweile auf die veränderten Straßenverhältnisse gut eingestellt zu haben. Nachdem es am Dienstag und Mittwoch Unfälle auf glatter Fahrbahn gegeben hatte, registrierte die Polizei am Donnerstag in der Region keine glättebedingten Zusammenstöße.

Auch am Freitag ist der Himmel bedeckt. Der Niederschlag lässt aber nach. Für Autofahrer ist das gut, weil für die Nacht zum Sonnabend mit Nachtfrost zu rechnen ist. „Mit Glätte ist wohl nicht zu rechnen“, so Oehmichen. Am Wochenende klart es dann unter Hochdruckeinfluss zunehmend auf. Die Nacht von Sonnabend auf Sonntag wird auch im Tiefland mit minus drei oder minus vier Grad Celsius recht kalt. „Das Wochenende bleibt also winterlich“, so der Meteorologe. Zum Anfang der kommenden Woche ist dann ein Wetterwechsel angekündigt. „Die winterliche Episode hat ein Ende“, sagt Oehmichen. Die Strömung dreht auf Süd und bringt eher milde Luft aus dem Mittelmeerraum bis nach Freital. Es sind deutliche Pluswerte zu erwarten.

zur Startseite