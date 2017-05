Fußball Der erste Oberliga-Aufstieg und viele Hochs und Tiefs in Bildern Einzigartiges TV-Material über Stahl Riesa verspricht der 2. Juni in Zeithain.

Eberhard Lippmann erzielte am 17. November 1979 per Elfmeter das 3:3 für Stahl Riesa gegen den 1. FC Magdeburg. Am Ende hieß es 4:3 für die Stahlstädter nach Verlängerung. Erinnerungen an solche wie auch frühere Spiele von Stahl Riesa werden bei einem Fernsehabend am 2. Juni in Zeithain aufgefrischt. © Archiv: Jürgen Müller

Es gibt so Tage, die vergisst einer wie Werner Lukoschek nicht. Der 19. Mai 1968 ist so einer. Da besiegelte die BSG Stahl Riesa mit einem 3:0 bei der BSG Aktivist „Karl Marx“ Zwickau den erstmaligen Aufstieg in die DDR-Oberliga. Viele mehr oder weniger erfolgreiche Jahre folgten, nach der Wende gab es Hochs und Tiefs im Verein. Von höherklassigem Fußball kann in der einstigen Stahlstadt derzeit nur geträumt werden.

„Es war einmal: Riesa als Fußballstadt in Deutschland.“ So ist ein Fernsehabend überschrieben, der 49 Jahre nach dem Aufstieg an die Tradition der „schönsten Nebensache der Welt“ in Riesa erinnern soll. Kommentatoren-Legende Gert Zimmermann und sein MDR-Kollege Uwe Karte werden am 2. Juni im Vereinsheim des SV Sachsen Zeithain TV-Material zeigen, das nach eigenen Angaben „noch niemand gesehen hat“.

Ab 19 Uhr sollen Erinnerungen, Aufzeichnungen und Geschichten rund um Stahl Riesa und die einstigen „Fußballhelden“ erzählt werden „mit unvergessenen Bildern“. Werner Lukoschek lädt für den Abend natürlich Idole aus der damaligen Zeit ein, aber auch Fußballfreunde, die sich ganz aktuell für diesen Sport in der Region interessieren.

Der heutige Geschäftsführer beim SV Sachsen Zeithain kann dabei selbst ganz sicherlich mit vielen persönlichen Erinnerungen beitragen. Viele Jahre selbst aktiv, war Lukoschek Trainer jener Mannschaft, die zwischen 2003 und 2006/07 den „Durchmarsch“ von der 2. Kreisklasse in die Bezirksklasse schaffte und dabei sagenhafte 78 Spiele ohne Niederlage blieb. Warum er von der damaligen Vereinsspitze bei Stahl Riesa entlassen wurde – auch darum ranken sich bis heute Geschichten und Gerüchte.

Die Bilder beim Fernsehabend am 2. Juni werden auf einer Großbildleinwand präsentiert. Karten (9 Euro) gibt es ab 20. Mai auf Nachfrage im Vereinslokal Zeithain, Telefon 03525 760961 (auch Fax).

