Der erste Krankenwagen für Wölfe Mit dem bundesweit ersten Wolfs-Rettungswagen will die Region Hannover einen sicheren Transport verletzter Tiere gewährleisten. Jetzt müssen nur noch Wölfe kommen.

Wolfsberater Helge Stummeyer verwaltet einen massiven Transportanhänger für Wildtiere, der unter anderem auch für den sicheren Transport von Wölfen angeschafft wurde. © dpa

Der bundesweit erste Spezial-Anhänger zum Transport verletzter Wölfe ist stabil gebaut. Zur Ausstattung gehören bissfeste Handschuhe, ein Netz, Stabschlingen, ein patentiertes Brett mit Fixiergurten - und sogar eine Heizdecke.

Das Gefährt wurde von einer Firma in Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Wolfsberater der Region Hannover, Helge Stummeyer, entwickelt. Im Umkreis der Landeshauptstadt lebt zwar noch gar kein Rudel, nur einzelne Tiere wurden gesichtet. „Aber man kauft ja auch nicht erst das Feuerwehrauto wenn es brennt.“

Ende Januar verkündete die Region Hannover die Inbetriebnahme des 10 000 Euro teuren Spezialanhängers. Die Kommunalpolitiker von CDU, SPD und Grüne hatten sich einstimmig für die Anschaffung ausgesprochen. Wo genau der Rettungswagen stationiert ist, verrät Stummeyer nicht. „Der Wolf kriegt’s nur auf’s Fell“, sagt er. Viehhalter sorgen sich um ihre Schafe und Kälber, die Landes-CDU fordert eine von Jägern geregelte Obergrenze für Wölfe. Zurzeit ist der Abschuss der streng geschützten Raubtiere verboten. Anders als bei Rehen oder Wildschweinen darf darum auch kein Jäger oder Polizist ein angefahrenes Tier töten, selbst wenn es sichtlich leidet und schwerstverletzt ist. Zur Unfallstelle muss laut Gesetz immer erst ein Amtstierarzt kommen, der den Wolf untersucht und entscheidet, ob er getötet oder behandelt werden soll.

Vor diesem Hintergrund kam Stummeyer die Idee mit dem Rettungswagen. Verletzte Tiere könnten damit vom Unfallort in Sicherheit gebracht werden, um über das weitere Vorgehen in Ruhe entscheiden zu können, meint der Wolfsberater. Bisher gab es noch keinen Einsatz – obwohl der Anhänger auch von Nachbarkreisen angefordert werden kann, in denen bereits Rudel leben. Die Zahl der bisher in Niedersachsen verunglückten Tiere ist überschaubar: Seit Januar 2015 wurden

14 Wölfe im Straßenverkehr getötet, davon vier seit November 2016. Dem Leiter des Wolfcenters Dörverden, Frank Faß, ist ein Fall aus Sachsen bekannt, in dem ein angefahrener Wolf gesund gepflegt wurde. „Es soll auch einen zweiten Fall in Deutschland gegeben haben“, sagt der Experte. Über den womöglich sogar weltweit ersten Wolfsanhänger will er sich kein Urteil erlauben. „Ich habe ihn noch nicht gesehen.“

Der Präsident der Landesjägerschaft Niedersachsen, Helmut Dammann-Tamke, hält das Gefährt dagegen für Unsinn. Zum einen seien die Anfahrtswege zu lang, zum anderen werde der Anhänger bald schon nicht mehr notwendig sein. „Der strenge artenschutzrechtliche Schutz des Wolfes wird in den nächsten Jahren erheblich relativiert“, nimmt der CDU-Landtagsabgeordnete an. „Die Wolfspopulation ist nicht mehr darauf angewiesen, dass wir um jedes einzelne Tier kämpfen.“ Außerdem sei Tierschutz nicht teilbar, meint Dammann-Tamke. Für angefahrene Feldhasen oder Rehe gebe es schließlich auch keine Rettungswagen. (dpa)

